Представьте: ребёнок приходит из школы в три часа дня — и садится за уроки до десяти вечера. Не потому что ленился на уроках. Просто каждый учитель задал «немного» — и в сумме получился полноценный рабочий день. Именно с этим решили разобраться в Госдуме, ЛДПР и Минпросвещения. Пока — через мониторинг. Но это первый раз, когда у проблемы появился официальный адрес.

Что случилось и зачем это нужно

13 мая 2026 года ЛДПР запустила всероссийский проект «Перегрузка: школьная ненорма» — совместно с депутатом Госдумы Марией Харченко и Министерством просвещения. Мониторинг продлится с 13 мая по 14 июня 2026 года во всех регионах страны.

Участники — школьники 1–11 классов, их родители, бабушки и дедушки, а также учителя. Все данные обещают передать в Минпросвещения для принятия решений.

Почему домашка стала проблемой, которую нельзя игнорировать

Более 8 часов в день — столько, по оценке Харченко, тратит школьник на учебный процесс в сумме. Уроки плюс домашняя работа плюс подготовка к контрольным. Это не исключение — это типичная картина.

Главная структурная причина — учителя не видят друг друга. Учитель математики задаёт задачи, не зная, что учитель литературы уже попросил выучить стихотворение, а биолог — подготовить доклад. Каждое задание по отдельности укладывается в норму. В сумме — нет.

На пресс-конференции в ТАСС Харченко предложила конкретный механизм: «Педагоги должны видеть общий объём домашней работы ученика на конкретный день и иметь возможность «корректировать друг друга».»

Нормы есть. Почему они не работают?

Нормативы существуют давно. В августе 2025 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что они согласованы с Роспотребнадзором:

1-й класс — не более 1 часа.

2–3-й классы — до 1,5 часа.

4–5-й классы — до 2 часов.

6–8-й классы — до 2,5 часа.

9–11-й классы — до 3,5 часа.

Проблема не в отсутствии правил — а в том, что они работают по предметам, а не суммарно. Ещё в феврале 2026 года премьер Михаил Мишустин поддержал идею пересмотра подходов к домашним заданиям: тогда в Госдуме звучали слова о том, что при сложении всей домашней работы «потребуется 25 часов в сутки».

Сайт проекта прямо называет домашние задания «третьей сменой» — за кухонным столом, поздно вечером.

Что думают сами россияне

45% россиян считают, что дети в современной школе перегружены — это данные ВЦИОМ из исследования «Учат в школе: вчера и сегодня», опубликованного в мае 2025 года (опрос проводился среди 1600 человек, погрешность не превышает 2,5%). Ещё 35% называют нагрузку нормальной, 20% — недостаточной.

В 2000 году о перегрузке говорили 52% — цифра снизилась, но не стала маргинальной. Почти каждый второй родитель видит проблему.

При этом тот же опрос показывает: 56% россиян считают хорошую учёбу в школе важной для будущей карьеры. Ещё 27% — что она имеет «некоторое значение». Но индекс влияния школьной успеваемости на карьеру снизился до 71 пункта из 100 — и это меньше, чем в 2000 и 2005 годах. Люди всё чаще понимают: дело не в количестве часов за учебниками.

Что говорят те, кто принимает решения

Мария Харченко формулирует проблему как вопрос здоровья: «Школа не должна быть местом стресса». В сообщении ЛДПР она подчёркивает, что перегрузка бьёт не только по успеваемости — она влияет на здоровье и семейные отношения.

Сергей Кравцов акцентирует управленческую сторону: школа должна контролировать суммарный объём заданий, а крупные работы — рефераты, доклады, стихи наизусть — требуют отдельного времени на подготовку. В связке с предложением Харченко это звучит как движение к одной цели: домашняя работа должна быть предсказуемой, согласованной и соразмерной возрасту.

Как принять участие в мониторинге

ЛДПР открыла специальный сайт проекта с анкетами для трёх аудиторий:

родители — описывают, сколько времени ребёнок тратит на уроки и где возникают трудности.

учителя — рассказывают о проверке заданий и реакции учеников.

школьники — напрямую сообщают, когда «задали много» или «ничего не понятно».

Анкеты доступны на сайте проекта «Перегрузки — школьная НЕнорма». Мониторинг продолжается до 14 июня 2026 года.

Это шире, чем школьная тема

Данные ВЦИОМ показывают постепенный сдвиг: ценность образования всё меньше измеряется числом часов и всё больше — применимостью навыков.