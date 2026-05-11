Майская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии будут востребованы в ближайшие годы.

Основные изменения по сравнению с маем 2025 года

Лидером рейтинга остаётся Python, несмотря на заметное снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык удерживает первое место и продолжает оставаться главным инструментом для новичков, аналитиков, backend-разработчиков и специалистов по машинному обучению.

Второе место занял язык C, который поднялся с третьей позиции и показал уверенный рост. Java также улучшил положение и вышел на третье место. C++, наоборот, опустился со второй на четвёртую строчку, хотя остаётся одним из ключевых языков для высокопроизводительной разработки.

C# сохранил пятую позицию и укрепил рейтинг. JavaScript остался на шестом месте, но немного потерял долю. Visual Basic поднялся на одну строчку, а R показал один из самых заметных скачков, переместившись с 12-го на 8-е место.

SQL немного снизился, но остался в десятке. Delphi/Object Pascal опустился с девятой на десятую позицию, сохранив присутствие среди самых популярных языков.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на май 2026 года

1 место — Python — 19,98%, –5,37%

Python сохраняет лидерство среди языков программирования. Он широко применяется в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях. Несмотря на снижение доли, язык остаётся главным выбором для начинающих и профессионалов.

2 место — C — 11,55%, +1,84%

Язык C значительно укрепил позиции и поднялся на второе место. Он остаётся фундаментом системного программирования, разработки операционных систем, драйверов и встроенных решений. Рост интереса подтверждает его важность для низкоуровневой разработки и критически важных систем.

3 место — Java — 7,94%, –1,37%

Java поднялся на третью позицию, несмотря на снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык активно используется в корпоративной разработке, банковской сфере, backend-сервисах и Android-приложениях. Его стабильность и развитая экосистема делают Java востребованным в крупных проектах.

4 место — C++ — 7,92%, –2,02%

C++ потерял две позиции и опустился на четвёртое место, но остаётся ключевым инструментом для создания высокопроизводительных приложений. Он используется в игровой индустрии, финансовых системах, инженерном ПО и разработке сложных программных решений.

5 место — C# — 5,41%, +1,19%

C# демонстрирует уверенный рост и удерживает место в топ-5. Он применяется в разработке корпоративных приложений, веб-сервисов, десктопных программ и игр на Unity. Платформа .NET делает язык особенно популярным среди enterprise-разработчиков.

6 место — JavaScript — 3,08%, –0,60%

JavaScript остаётся основным языком веб-разработки. Он используется как на фронтенде, так и на сервере благодаря Node.js. Несмотря на небольшое снижение в рейтинге, язык остаётся обязательным для веб-разработчиков.

7 место — Visual Basic — 2,90%, +0,28%

Visual Basic немного укрепил позиции и поднялся на седьмое место. Он всё ещё используется в корпоративной среде, особенно для поддержки и развития legacy-систем. Несмотря на возраст, язык сохраняет практическую значимость в компаниях, где важна работа с существующими решениями.

8 место — R — 1,77%, +0,31%

R показал один из самых заметных ростов в рейтинге и поднялся сразу с 12-го на 8-е место. Язык широко используется в статистике, аналитике, научных исследованиях и data science. Повышение интереса связано с развитием рынка аналитики данных и ростом спроса на специалистов, которые умеют работать с большими массивами информации.

9 место — SQL — 1,57%, –0,33%

SQL остаётся базовым инструментом для работы с базами данных. Он необходим аналитикам, backend-разработчикам, дата-инженерам и специалистам по данным. Даже при снижении доли язык остаётся обязательным навыком для многих IT-направлений.

10 место — Delphi/Object Pascal — 1,44%, –0,85%

Delphi/Object Pascal замыкает десятку рейтинга. Язык применяется в корпоративных и государственных системах, а также в поддержке существующих решений. Несмотря на снижение интереса, он по-прежнему востребован среди специалистов, работающих с legacy-проектами.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он основан на анализе поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Wikipedia и YouTube.

Индекс не отражает качество языка или количество написанного кода. Он показывает уровень интереса к технологиям среди разработчиков и компаний. Благодаря этому рейтинг помогает отслеживать тенденции рынка и выбирать перспективные направления для изучения и развития карьеры.