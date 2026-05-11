Рейтинг TIOBE — май 2026: 10 самых востребованных языков программирования
Майская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии будут востребованы в ближайшие годы.
Основные изменения по сравнению с маем 2025 года
Лидером рейтинга остаётся Python, несмотря на заметное снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык удерживает первое место и продолжает оставаться главным инструментом для новичков, аналитиков, backend-разработчиков и специалистов по машинному обучению.
Второе место занял язык C, который поднялся с третьей позиции и показал уверенный рост. Java также улучшил положение и вышел на третье место. C++, наоборот, опустился со второй на четвёртую строчку, хотя остаётся одним из ключевых языков для высокопроизводительной разработки.
C# сохранил пятую позицию и укрепил рейтинг. JavaScript остался на шестом месте, но немного потерял долю. Visual Basic поднялся на одну строчку, а R показал один из самых заметных скачков, переместившись с 12-го на 8-е место.
SQL немного снизился, но остался в десятке. Delphi/Object Pascal опустился с девятой на десятую позицию, сохранив присутствие среди самых популярных языков.
Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на май 2026 года
1 место — Python — 19,98%, –5,37%
Python сохраняет лидерство среди языков программирования. Он широко применяется в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях. Несмотря на снижение доли, язык остаётся главным выбором для начинающих и профессионалов. Новичкам стоит обратить внимание на курсы по Python с практикой и реальными проектами.
2 место — C — 11,55%, +1,84%
Язык C значительно укрепил позиции и поднялся на второе место. Он остаётся фундаментом системного программирования, разработки операционных систем, драйверов и встроенных решений. Рост интереса подтверждает его важность для низкоуровневой разработки и критически важных систем.
3 место — Java — 7,94%, –1,37%
Java поднялся на третью позицию, несмотря на снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык активно используется в корпоративной разработке, банковской сфере, backend-сервисах и Android-приложениях. Его стабильность и развитая экосистема делают Java востребованным в крупных проектах. Начать можно с курсов по Java и изучения Spring.
4 место — C++ — 7,92%, –2,02%
C++ потерял две позиции и опустился на четвёртое место, но остаётся ключевым инструментом для создания высокопроизводительных приложений. Он используется в игровой индустрии, финансовых системах, инженерном ПО и разработке сложных программных решений. Освоить язык помогут курсы по C++ с изучением ООП и работы с памятью.
5 место — C# — 5,41%, +1,19%
C# демонстрирует уверенный рост и удерживает место в топ-5. Он применяется в разработке корпоративных приложений, веб-сервисов, десктопных программ и игр на Unity. Платформа .NET делает язык особенно популярным среди enterprise-разработчиков. Рекомендуются курсы по C# и .NET с упором на практику.
6 место — JavaScript — 3,08%, –0,60%
JavaScript остаётся основным языком веб-разработки. Он используется как на фронтенде, так и на сервере благодаря Node.js. Несмотря на небольшое снижение в рейтинге, язык остаётся обязательным для веб-разработчиков. Начать изучение помогут курсы по JavaScript с фреймворками и практическими проектами.
7 место — Visual Basic — 2,90%, +0,28%
Visual Basic немного укрепил позиции и поднялся на седьмое место. Он всё ещё используется в корпоративной среде, особенно для поддержки и развития legacy-систем. Несмотря на возраст, язык сохраняет практическую значимость в компаниях, где важна работа с существующими решениями.
8 место — R — 1,77%, +0,31%
R показал один из самых заметных ростов в рейтинге и поднялся сразу с 12-го на 8-е место. Язык широко используется в статистике, аналитике, научных исследованиях и data science. Повышение интереса связано с развитием рынка аналитики данных и ростом спроса на специалистов, которые умеют работать с большими массивами информации.
9 место — SQL — 1,57%, –0,33%
SQL остаётся базовым инструментом для работы с базами данных. Он необходим аналитикам, backend-разработчикам, дата-инженерам и специалистам по данным. Даже при снижении доли язык остаётся обязательным навыком для многих IT-направлений. Изучение возможно на курсах по SQL с реальными кейсами и практикой запросов.
10 место — Delphi/Object Pascal — 1,44%, –0,85%
Delphi/Object Pascal замыкает десятку рейтинга. Язык применяется в корпоративных и государственных системах, а также в поддержке существующих решений. Несмотря на снижение интереса, он по-прежнему востребован среди специалистов, работающих с legacy-проектами.
Что такое TIOBE Index
TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он основан на анализе поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Wikipedia и YouTube.
Индекс не отражает качество языка или количество написанного кода. Он показывает уровень интереса к технологиям среди разработчиков и компаний. Благодаря этому рейтинг помогает отслеживать тенденции рынка и выбирать перспективные направления для изучения и развития карьеры.
