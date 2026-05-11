За работу на ЕГЭ теперь должны платить отдельно — но только если вы знаете, о чём спросить
Миллион восемьсот тысяч школьников сдают в 2026 году ОГЭ и ЕГЭ. За каждым из них — учитель, который пришёл на пункт проведения экзамена вместо урока. Раньше это считалось само собой разумеющимся. Теперь — нет. Минпросвещения, Рособрнадзор и Профсоюз образования выпустили совместные рекомендации: работа на ГИА должна быть оформлена письменно и оплачена отдельно. Вопрос в том, дойдёт ли это до каждой конкретной школы.
Что произошло
Минпросвещения выпустило методические рекомендации — письмо № ОК-133/08 от 28 января. Документ опирается на закон «Об образовании», Трудовой кодекс и отраслевое соглашение на 2024–2026 годы. Рекомендации адресованы регионам и касаются всех, кто участвует в проведении государственной итоговой аттестации.
Кого это касается
Список шире, чем кажется. Компенсацию рекомендуется выплачивать:
- организаторам в аудитории и вне аудитории.
- членам государственных экзаменационных комиссий.
- руководителям пунктов проведения экзаменов.
- техническим специалистам.
- экспертам и руководителям предметных комиссий.
- членам апелляционных комиссий.
- ассистентам для участников с ОВЗ.
- сопровождающим от образовательных организаций.
То есть практически любой сотрудник школы, задействованный в ГИА, попадает в эту категорию.
Как это должно работать
Главная идея — всё прописывать заранее. В трудовом договоре или дополнительном соглашении рекомендуется указать:
- саму возможность привлечения педагога к ГИА.
- вид работы и сроки.
- размер и порядок оплаты.
Если педагог задействован без освобождения от основной нагрузки, возможен договор возмездного оказания услуг. Для пробных экзаменов — обязательно письменное согласие: такая работа в должностные обязанности не входит.
Размер выплат регионы определяют сами, исходя из фактически отработанного времени и сложности конкретной роли. Источник финансирования — средства, выделяемые на проведение ГИА.
Важная деталь про «обязательность»
Документ одновременно ограничивает возможность отказа. Отказаться от работы на ГИА можно только по уважительным причинам:
- подтверждённые проблемы со здоровьем.
- возраст от 65 лет.
- уход за ребёнком-инвалидом или больным родственником.
- наличие детей до трёх лет (для женщин).
- смерть близкого родственника.
- иные документально подтверждённые обстоятельства.
Это значит: работа на экзамене — больше не «просьба», но и не бесправная нагрузка. Это оформленная обязанность с гарантиями.
Почему это спор давний, а не новый
Председатель Профсоюза образования Лариса Солодилова: «Проблема существует с 2019 года: профсоюз добивается единого перечня оплачиваемых категорий, единой методики расчёта рабочего времени и дополнительных гарантий — включая компенсацию транспортных расходов.»
Рособрнадзор признавал региональный разрыв: в разных субъектах оплата работы на экзаменах может существенно отличаться. Нынешние рекомендации — не первая попытка, но, возможно, самая оформленная.
Масштаб задачи
745 458 человек заявились на ЕГЭ-2026, из них свыше 664 тысяч — выпускники этого года. На ОГЭ зарегистрировались более 1,7 млн человек. Такое количество экзаменов невозможно провести без тысяч педагогов по всей стране — и именно поэтому вопрос условий их труда перестал быть внутришкольным.
Что нужно проверить прямо сейчас
Если вас планируют привлечь к ЕГЭ или ОГЭ этим летом:
- Запросите письменные условия: роль, даты, количество часов, сумма выплаты, документ-основание.
- Убедитесь, что на период экзаменов вас освобождают от основной нагрузки с сохранением средней зарплаты — это закреплено в рекомендациях.
- Если привлекают к пробным экзаменам — проверьте, оформлено ли письменное согласие с условиями.
Компенсация за ГИА не подменяет обычную зарплату — она дополняет гарантии за дополнительную работу. Это прямо прописано в документе.
Отдельная история — репетиторы и курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пока школьная система разбирается с условиями труда педагогов на экзаменах, спрос на частную подготовку не падает: родители хотят предсказуемого результата, а не зависеть от того, как конкретная школа интерпретирует методические рекомендации. На KursHub можно сравнить программы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам — с фильтрами по формату, длительности и стоимости.
Рейтинг TIOBE — май 2026: 10 самых востребованных языков программирования
Майская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования остаются самыми популярными среди разработчиков. Разбираем топ-10 рейтинга, ключевые изменения за год и языки, которые стоит изучать начинающим специалистам.
Иностранный специалист за 717 000 в месяц: кому это выгодно — и при чём тут вы
В России могут почти втрое поднять минимальную зарплату для иностранных высококвалифицированных специалистов — до 717 000 рублей в месяц. Изменения могут вступить в силу уже с сентября 2026 года. Разбираем, как это меняет рынок труда и что делать российским специалистам прямо сейчас.
«Слишком опытный» — теперь снова минус: как рынок труда развернулся против сильных кандидатов
В 2026 году каждый пятый работодатель принципиально не рассматривает кандидатов с избыточной квалификацией — год назад таких компаний было вдвое меньше. Рынок стал конкурентнее: вакансий меньше, резюме больше, а сильное прошлое уже не гарантирует оффер. Разбираемся, кого это касается и что с этим делать.
Государство потребует от учителей новых знаний — и это изменит рынок педагогических профессий
Правительство РФ утвердило комплекс из 41 меры по профилактике негативных социальных явлений в молодёжной среде на 2026–2030 годы. Педагогов-психологов, социальных педагогов и завучей по безопасности будут обучать ежегодно — на уровне каждого региона. Документ также меняет спрос на педагогические профессии: системе нужны специалисты с навыками работы с подростками, цифровыми рисками и кризисной коммуникацией.