Миллион восемьсот тысяч школьников сдают в 2026 году ОГЭ и ЕГЭ. За каждым из них — учитель, который пришёл на пункт проведения экзамена вместо урока. Раньше это считалось само собой разумеющимся. Теперь — нет. Минпросвещения, Рособрнадзор и Профсоюз образования выпустили совместные рекомендации: работа на ГИА должна быть оформлена письменно и оплачена отдельно. Вопрос в том, дойдёт ли это до каждой конкретной школы.

Что произошло

Минпросвещения выпустило методические рекомендации — письмо № ОК-133/08 от 28 января. Документ опирается на закон «Об образовании», Трудовой кодекс и отраслевое соглашение на 2024–2026 годы. Рекомендации адресованы регионам и касаются всех, кто участвует в проведении государственной итоговой аттестации.

Кого это касается

Список шире, чем кажется. Компенсацию рекомендуется выплачивать:

организаторам в аудитории и вне аудитории.

членам государственных экзаменационных комиссий.

руководителям пунктов проведения экзаменов.

техническим специалистам.

экспертам и руководителям предметных комиссий.

членам апелляционных комиссий.

ассистентам для участников с ОВЗ.

сопровождающим от образовательных организаций.

То есть практически любой сотрудник школы, задействованный в ГИА, попадает в эту категорию.

Как это должно работать

Главная идея — всё прописывать заранее. В трудовом договоре или дополнительном соглашении рекомендуется указать:

саму возможность привлечения педагога к ГИА.

вид работы и сроки.

размер и порядок оплаты.

Если педагог задействован без освобождения от основной нагрузки, возможен договор возмездного оказания услуг. Для пробных экзаменов — обязательно письменное согласие: такая работа в должностные обязанности не входит.

Размер выплат регионы определяют сами, исходя из фактически отработанного времени и сложности конкретной роли. Источник финансирования — средства, выделяемые на проведение ГИА.

Важная деталь про «обязательность»

Документ одновременно ограничивает возможность отказа. Отказаться от работы на ГИА можно только по уважительным причинам:

подтверждённые проблемы со здоровьем.

возраст от 65 лет.

уход за ребёнком-инвалидом или больным родственником.

наличие детей до трёх лет (для женщин).

смерть близкого родственника.

иные документально подтверждённые обстоятельства.

Это значит: работа на экзамене — больше не «просьба», но и не бесправная нагрузка. Это оформленная обязанность с гарантиями.

Почему это спор давний, а не новый

Председатель Профсоюза образования Лариса Солодилова: «Проблема существует с 2019 года: профсоюз добивается единого перечня оплачиваемых категорий, единой методики расчёта рабочего времени и дополнительных гарантий — включая компенсацию транспортных расходов.»

Рособрнадзор признавал региональный разрыв: в разных субъектах оплата работы на экзаменах может существенно отличаться. Нынешние рекомендации — не первая попытка, но, возможно, самая оформленная.

Масштаб задачи

745 458 человек заявились на ЕГЭ-2026, из них свыше 664 тысяч — выпускники этого года. На ОГЭ зарегистрировались более 1,7 млн человек. Такое количество экзаменов невозможно провести без тысяч педагогов по всей стране — и именно поэтому вопрос условий их труда перестал быть внутришкольным.

Что нужно проверить прямо сейчас

Если вас планируют привлечь к ЕГЭ или ОГЭ этим летом:

Запросите письменные условия: роль, даты, количество часов, сумма выплаты, документ-основание. Убедитесь, что на период экзаменов вас освобождают от основной нагрузки с сохранением средней зарплаты — это закреплено в рекомендациях. Если привлекают к пробным экзаменам — проверьте, оформлено ли письменное согласие с условиями.

Компенсация за ГИА не подменяет обычную зарплату — она дополняет гарантии за дополнительную работу. Это прямо прописано в документе.

Отдельная история — репетиторы и курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пока школьная система разбирается с условиями труда педагогов на экзаменах, спрос на частную подготовку не падает: родители хотят предсказуемого результата, а не зависеть от того, как конкретная школа интерпретирует методические рекомендации.