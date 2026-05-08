Если вы работаете в IT, аналитике, инженерии или управлении проектами — эта новость про вас, даже если вы гражданин России. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который может почти втрое поднять минимальную зарплату для иностранных высококвалифицированных специалистов — с ~250 000 до 717 000 рублей в месяц. Уже с 1 сентября 2026 года.

Что происходит и почему это не просто миграционная история

Высококвалифицированный специалист (ВКС) — особый статус для иностранного сотрудника: без квот, с быстрым разрешением на работу, действующим до трёх лет. Удобный инструмент для бизнеса, который хочет нанять редкого эксперта из-за рубежа.

Сейчас минимальная зарплата для большинства ВКС — 750 000 рублей в квартал, то есть около 250 000 в месяц. Законопроект №1158407-8 предлагает поднять эту планку до 717 000 рублей ежемесячно. Для медиков, педагогов, учёных, IT-специалистов в аккредитованных компаниях, резидентов «Сколково» и «Сириуса» — пониженный порог: 358 500 рублей в месяц.

Обе суммы планируется ежегодно индексировать вслед за ростом средней зарплаты по стране.

Кого касается напрямую

75,4 тысячи разрешений на работу для ВКС было оформлено в России в 2025 году — на 33% больше, чем годом ранее. Лидирует Москва (35,7 тыс.), следом — Забайкальский и Хабаровский края, Чукотка, Краснодарский край. Основные страны-доноры: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Бангладеш.

Если закон примут, работодателям придётся либо платить по новым ставкам, либо переводить сотрудников на другие основания — со всей их бюрократией: квоты, разрешения, визы, миграционный учёт. Процедура может растянуться на месяцы.

Как изменится логика найма

717 000 рублей в месяц — это не просто цифра. Это уровень, на котором режим ВКС из относительно доступного инструмента превращается в премиальный: только для топ-позиций и действительно уникальной экспертизы.

Часть компаний сохранит статус ВКС лишь для самых критичных сотрудников. Остальных будут переводить на другие основания — или замещать российскими кадрами.

Коммерческий директор ГК «Победа» Ирина Дробышева предупреждает: «Для регионов порог в 717 000 рублей может ударить по инвестиционной привлекательности — приравнивать региональный рынок к столичным меркам некорректно.»

Татьяна Цветкова из «Мелленниум Групп» формулирует риск точнее: «Самая опасная стратегия для работодателя — ждать окончательного принятия закона и только потом начинать считать.»

Что это значит для российских специалистов

Когда иностранная экспертиза дорожает, внутренний рынок становится привлекательнее. Компании, которые раньше закрывали позиции иностранными специалистами, начнут активнее искать и растить российские кадры — особенно в IT, аналитике данных, инженерии, управлении проектами, HR и финансах.

Для тех, кто сейчас выбирает новую профессию или думает о переходе в смежную область, это сигнал: окно возможностей открывается. Но выигрывать будут не те, у кого есть сертификат, а те, кто может показать реальные результаты.

Если вы в процессе смены профессии или хотите усилить позиции на рынке — стоит смотреть на программы с практическими проектами и выстроенной карьерной траекторией. На KursHub можно сравнить курсы по разработке, аналитике и управлению проектами — с фильтрами по формату, срокам и стоимости, чтобы выбрать то, что реально закроет пробел в резюме.

Что делать прямо сейчас

Если вы работодатель или HR: Не ждите финального принятия. Уже сейчас — список всех ВКС, их зарплаты, сроки разрешений, визовый статус и альтернативные миграционные режимы (РВП, ВНЖ, стандартное разрешение на работу).

Если вы специалист: Портфолио, подтверждённые навыки, опыт в реальных проектах и управленческая компетентность — это больше не бонус. Это аргумент в переговорах о зарплате и позиции.

Если вы на старте карьеры: Чем выше стоимость готовой иностранной экспертизы, тем дороже становится российский специалист, способный быстро закрыть задачу. Момент, чтобы войти в профессию — сейчас.

Законопроект ещё не принят окончательно: впереди второе и третье чтения, Совет Федерации, подпись президента. Но направление задано. И те, кто начнёт готовиться сегодня, окажутся в более сильной позиции — вне зависимости от того, на какой стороне рынка они находятся.