Каждый второй россиянин думает о смене профессии. Но большинство не понимает главного: ни старый диплом, ни набор коротких курсов сам по себе уже не гарантирует трудоустройства. Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин объяснил, что именно происходит с рынком — и это важно знать всем, кто сейчас выбирает, куда двигаться.

Что происходит прямо сейчас

66% россиян планируют сменить профессию в 2026 году. При этом сохранить текущий профиль хотят лишь 21%. Рынок труда меняется быстро: конкуренция там, где задачи можно автоматизировать, растёт, а спрос на гибридных специалистов — тех, кто соединяет предметную область с цифровыми инструментами — опережает предложение.

ИИ уже вытесняет не «профессии будущего», а вполне конкретные роли сегодняшнего дня: традиционный бухучёт, рутинный копирайтинг, стартовые IT-позиции. По прогнозу hh.ru на 2026 год, высокая конкуренция ожидается именно там, где работу проще автоматизировать.

Диплом не умер — но изменился

Рощин формулирует без обиняков: полностью заменить диплом набором компетенций невозможно. Отдельные навыки не всегда складываются в целостную профессиональную картину. Работодатель ждёт от кандидата связки: фундаментальная база + прикладные умения + способность применять знания на реальных задачах.

Но и старая модель «получил диплом — и дальше само» больше не работает. Границы между высшим и средним профессиональным образованием размываются: часть выпускников вузов занимает позиции, где диплом избыточен, а выпускники СПО уверенно берут роли, которые раньше требовали высшего. Некоторые специальности и вовсе могут перейти из вузовского трека в колледжи — по мере того как технологии берут на себя прежде сложную работу.

Кто выигрывает — и почему это не только айтишники

77,8% выпускников математических и компьютерных направлений трудоустраиваются после бакалавриата. Для гуманитарных направлений этот показатель — 63,6%. Разрыв в зарплатах ещё заметнее: математика и механика дают среднюю зарплату 114 тыс. рублей, компьютерные науки — 97 тыс. рублей, тогда как гуманитарные специальности остаются значительно ниже.

Но Рощин не предлагает всем срочно переходить в программисты. Он говорит о другом: гуманитарии «на распутье» именно потому, что им не хватает прагматики — умения встроить свои знания в экономику, бизнес, аналитику, продукты. Добавить этот слой можно без отказа от прежней базы.

48% участников опроса «Работа.ру» и «Школы 21» хотят попробовать себя в другой сфере. 30% называют цифровые компетенции приоритетом, 24% — хотят осваивать ИИ-инструменты.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы переходим от экономики дипломов к экономике навыков. Но навыки без фундамента быстро «протухают». Нам нужны «Т-образные» люди: глубокая экспертиза в одной области и широкий набор кросс-функциональных компетенций (ИИ, soft skills, управление проектами)».

Каких специалистов ждут — а каких нет

Высокий спрос в 2026 году прогнозируется в кибербезопасности, логистике, промышленности, здравоохранении и фармацевтике. Там, где задача требует человеческого суждения, живой коммуникации или работы в условиях неопределённости, автоматизация пока не справляется.

Рощин подчёркивает: принципиально важным становится умение пользоваться цифровыми сервисами и ИИ — причти во всех профессиях, не только технических. Бухгалтер, маркетолог, HR-специалист, юрист или преподаватель без этого навыка уже сейчас проигрывают конкурентам.

Что эксперт говорит про онлайн-обучение

Дистанционное образование в современном виде — не заочка старого образца. Рощин отмечает: онлайн позволяет учиться без привязки к месту, гибко совмещать работу с учёбой, преодолевать расстояния. Но качественное обучение всё равно требует проверки практических умений — не только оценок, цифрового следа и красивого портфолио.

Что это означает на практике

Выигрывают не те, кто просто получил диплом, и не те, кто набрал десяток коротких курсов. Выигрывают те, кто соединяет системную базу, реальную практику и цифровые инструменты.

Если вы думаете о смене профессии — начните с диагностики: что из прежнего опыта работает, какого цифрового слоя не хватает, и какая роль на рынке реально востребована. Особенно перспективны траектории на стыке областей: аналитика данных для маркетологов, ИИ-инструменты для контент-специалистов, Python и SQL для экономистов, продуктовая аналитика для менеджеров, UX/UI для гуманитариев.

Особенно перспективны сейчас программы, которые учат работать с ИИ-инструментами в конкретной профессии: генерация и редактура контента, автоматизация рутинных задач, работа с данными через ChatGPT, Midjourney, Copilot и аналоги. Такое обучение не требует технического бэкграунда — оно рассчитано именно на маркетологов, редакторов, HR-специалистов, менеджеров и аналитиков, которые хотят не потерять позиции на рынке.