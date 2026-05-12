ИИ уже меняет работу аналитиков и продактов — и те, кто не успевает, рискуют выпасть из рынка
Пока одни команды только планируют «внедрить ИИ», другие уже перестроили под него весь продуктовый процесс — от проверки гипотез до запуска моделей в продакшен. 14 и 22 мая в Москве и онлайн пройдёт техническая конференция AHA’26 для тех, кто работает с данными, машинным обучением и цифровыми продуктами. Седьмой год подряд — и, пожалуй, в самый горячий момент для всей отрасли.
Что происходит и почему сейчас
Рынок данных и ИИ перестал быть «зоной экспериментов». LLM-инструменты входят в продакшен, рекомендательные системы усложняются, а требования к аналитикам и ML-инженерам растут быстрее, чем обновляются учебные программы.
Конференция собирает около 1200 участников и более 150 команд — продуктовых аналитиков, data scientist, ML- и DS-специалистов, инженеров, product-менеджеров и CPO из e-commerce, банков, телекома и ритейла.
Кого это касается
Если вы работаете в продукте, аналитике или разработке — и ощущаете, что инструменты вокруг меняются быстрее, чем вы успеваете разобраться в них, — конференция собрана именно под этот запрос.
Особенно актуально для тех, кто:
- строит или масштабирует ML-пайплайны.
- запускает A/B-эксперименты и хочет снизить их стоимость.
- внедряет LLM в продуктовую среду.
- переходит из смежной сферы в продуктовую аналитику или data science.
Как устроена программа
50+ докладов, панельные дискуссии, мастер-классы и кейс-сессии — всего более 70 выступлений и форматов по восьми тематическим направлениям.
Каждый доклад строится по единой логике: постановка задачи → применённые методы → результат. Никаких «теоретических обзоров» ради обзора.
Ключевые темы:
- Product Science, машинное обучение и AI/LLM-трансформация.
- MLOps, Data Engineering и инженерная инфраструктура.
- Рекомендательные системы и оценка качества ранжирования.
- Open source ИИ-агенты для аналитических задач.
- Разработка ИИ-first продуктов от задачи до продакшена.
- Снижение стоимости проверки гипотез.
- Расширенная event-аналитика для продуктовых команд.
Андрей Заяц, Head of Data Science в «Авито»: «Главный тренд — переход от R&D-подхода к индустриальному ML. Мы больше не играемся в модельки, мы строим заводы по их производству. Сейчас критически важно уметь считать unit-экономику каждой модели и быстро деплоить их через надежные пайплайны».
Формат и даты
14 мая — онлайн-день: трансляция в реальном времени, интерактивные опросы, платформа с веб- и табличной версией программы.
22 мая — очный день в кластере «Ломоносов», Москва (ИНТЦ МГУ, Раменский бульвар, 1). Нетворкинг, живые дискуссии, возможность сравнить подходы с командами из других отраслей.
Единый билет покрывает оба дня.
Что это даёт на практике
Участники смогут:
- сверить собственные подходы с реальными практиками других команд.
- увидеть, как аналитические методы работают в живых продуктах.
- понять, какие инструменты уже используются в продакшене — не в теории.
- найти партнёров по проектам через нетворкинг очного дня.
Для руководителей отдельно заявлены темы экономики масштабирования, организации ИИ-процессов и оценки бизнес-эффективности внедряемых решений.
Что делать тем, кто хочет войти в эту сферу
Конференция технически насыщена — новичкам стоит учитывать, что часть докладов предполагает базовое понимание метрик, экспериментов и ML. Если вы только планируете переход в data science, продуктовую аналитику или ИИ-разработку, имеет смысл заранее закрыть этот пробел. На KursHub собраны курсы по аналитике данных и машинному обучению — от введения в профессию до продвинутых программ с практикой на реальных задачах. Это позволит не просто следить за конференцией, но и применять услышанное уже в работе.
Рейтинг TIOBE — май 2026: 10 самых востребованных языков программирования
Майская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования остаются самыми популярными среди разработчиков. Разбираем топ-10 рейтинга, ключевые изменения за год и языки, которые стоит изучать начинающим специалистам.
За работу на ЕГЭ теперь должны платить отдельно — но только если вы знаете, о чём спросить
Минпросвещения, Рособрнадзор и Профсоюз образования выпустили совместные рекомендации: работу педагогов на ГИА предлагается оформлять письменно и оплачивать дополнительно. Регионы сами определяют ставки, но правила отказа теперь чётко ограничены. Что изменится для учителей и руководителей школ — в материале.
Иностранный специалист за 717 000 в месяц: кому это выгодно — и при чём тут вы
В России могут почти втрое поднять минимальную зарплату для иностранных высококвалифицированных специалистов — до 717 000 рублей в месяц. Изменения могут вступить в силу уже с сентября 2026 года. Разбираем, как это меняет рынок труда и что делать российским специалистам прямо сейчас.
«Слишком опытный» — теперь снова минус: как рынок труда развернулся против сильных кандидатов
В 2026 году каждый пятый работодатель принципиально не рассматривает кандидатов с избыточной квалификацией — год назад таких компаний было вдвое меньше. Рынок стал конкурентнее: вакансий меньше, резюме больше, а сильное прошлое уже не гарантирует оффер. Разбираемся, кого это касается и что с этим делать.