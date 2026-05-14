Акции и промокоды Отзывы о школах

Вы прошли курс — но провалили собеседование. Яндекс Практикум выпустил тренажёр, который закрывает этот пробел

# Новости

Выучить Python, освоить аналитику или дизайн — и всё равно растеряться, когда HR спрашивает: «Расскажите о себе». Или не знать, как попросить нормальную зарплату на новом месте. Или выгореть за первые три месяца, потому что не умеешь работать с напряжением и чужой обратной связью. Именно здесь рассыпается большинство карьерных переходов — не на этапе обучения, а на этапе применения.

12 мая 2026 года Яндекс Практикум запустил «Луми» — мобильную платформу, которая тренирует то, чему обычные курсы не учат: как разговаривать с руководителем, переговорить о деньгах, не потерять себя в новой команде и не сгореть на старте.

Что это такое и кому нужно

«Луми» — это не очередной курс с лекциями и домашними заданиями. Формат другой: 5–10 минут в день, конкретная рабочая ситуация, диалог с ИИ-ассистентом, разбор ответов и обратная связь.

На старте доступны 18 маршрутов по шести направлениям:

  • управление вниманием и фокусом.
  • эффективные коммуникации.
  • подготовка к карьерным изменениям.
  • переговоры о зарплате.
  • работа с профессиональной неуверенностью.
  • восстановление от стресса.

Каждый маршрут — это видео от эксперта плюс около 10 упражнений. Контент подготовлен 25 практикующими специалистами: карьерными консультантами, нейробиологами и коммуникологами.

Как работает ИИ-собеседник

Главная фишка «Луми» — диалоговый тренажёр. ИИ-ассистент берёт на себя роль: может быть руководителем, коллегой, заказчиком или интервьюером. Пользователь отвечает — система анализирует формулировки, логику, реакцию и показывает, что сработало, а что — нет.

Это важно, потому что коммуникативный навык не появляется после вебинара. Он формируется через повторение и безопасные ошибки — именно то, что сложно получить в реальном офисе, где каждая неловкая фраза стоит репутации.

Почему это актуально именно сейчас

В докладе World Economic Forum «Future of Jobs Report 2025» собраны оценки более 1000 работодателей из 55 экономик. Среди самых быстро растущих навыков — не только технологическая грамотность и работа с ИИ, но и устойчивость, адаптивность, эмпатия и умение учиться.

В январе 2026 года глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила: «ИИ станет «цунами» для рынка труда, и сильнее всего пострадают те, кто претендует на входные позиции.»

Это не значит, что нужно срочно переучиваться на разработчика ИИ. Это значит, что умение вести переговоры, презентовать себя и управлять карьерным переходом становится таким же практичным навыком, как Excel или SQL.

Кому особенно подойдёт «Луми»

Тем, кто:

  • меняет профессию и не знает, как объяснить «нелинейное» резюме.
  • боится собеседований или теряется при обсуждении зарплаты.
  • чувствует неуверенность на испытательном сроке в новой команде.
  • учится после основной работы и выгорает ещё до первого оффера.
  • хочет вырасти в нынешней профессии, но не умеет договариваться о повышении.

Попробовать можно на странице «Луми» у Яндекс Практикума.

Что делать тем, кто сейчас выбирает профессию

Если вы сейчас смотрите курсы по программированию, аналитике, дизайну или маркетингу — проверьте, есть ли в программе карьерная поддержка: тренажёры собеседований, ревью резюме, практика переговоров. Это не бонус — это часть результата. Платформы вроде «Луми» могут закрыть этот пробел параллельно с основным обучением: пока осваиваете hard skills, тренируйте то, что потребуется уже на первом интервью.

Читайте также
diplom-est--a-raboty-net
# Новости

Диплом есть — а работы нет: что не так с образованием в 2026 году

Каждый второй россиянин думает о смене профессии. Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин объяснил «Российской газете», почему ни старый диплом, ни набор коротких курсов больше не гарантируют работы. И что на самом деле нужно рынку прямо сейчас.

aha26
# Новости

ИИ уже меняет работу аналитиков и продактов — и те, кто не успевает, рискуют выпасть из рынка

14 и 22 мая пройдёт техническая конференция по искусственному интеллекту, машинному обучению и продуктовой аналитике — в онлайн- и очном форматах. Более 70 выступлений для аналитиков, ML-инженеров, продакт-менеджеров и CPO. Фокус — на практике: реальные кейсы, инфраструктура, эксперименты, LLM в продакшене.

TIOBE Index for May 2026
# Новости

Рейтинг TIOBE — май 2026: 10 самых востребованных языков программирования

Майская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования остаются самыми популярными среди разработчиков. Разбираем топ-10 рейтинга, ключевые изменения за год и языки, которые стоит изучать начинающим специалистам.

za-rabotu-na-ege-teper-dolzhny-platit-otdelno
# Новости

За работу на ЕГЭ теперь должны платить отдельно — но только если вы знаете, о чём спросить

Минпросвещения, Рособрнадзор и Профсоюз образования выпустили совместные рекомендации: работу педагогов на ГИА предлагается оформлять письменно и оплачивать дополнительно. Регионы сами определяют ставки, но правила отказа теперь чётко ограничены. Что изменится для учителей и руководителей школ — в материале.

Категории курсов
Отзывы о школах