Вы прошли курс — но провалили собеседование. Яндекс Практикум выпустил тренажёр, который закрывает этот пробел
Выучить Python, освоить аналитику или дизайн — и всё равно растеряться, когда HR спрашивает: «Расскажите о себе». Или не знать, как попросить нормальную зарплату на новом месте. Или выгореть за первые три месяца, потому что не умеешь работать с напряжением и чужой обратной связью. Именно здесь рассыпается большинство карьерных переходов — не на этапе обучения, а на этапе применения.
12 мая 2026 года Яндекс Практикум запустил «Луми» — мобильную платформу, которая тренирует то, чему обычные курсы не учат: как разговаривать с руководителем, переговорить о деньгах, не потерять себя в новой команде и не сгореть на старте.
Что это такое и кому нужно
«Луми» — это не очередной курс с лекциями и домашними заданиями. Формат другой: 5–10 минут в день, конкретная рабочая ситуация, диалог с ИИ-ассистентом, разбор ответов и обратная связь.
На старте доступны 18 маршрутов по шести направлениям:
- управление вниманием и фокусом.
- эффективные коммуникации.
- подготовка к карьерным изменениям.
- переговоры о зарплате.
- работа с профессиональной неуверенностью.
- восстановление от стресса.
Каждый маршрут — это видео от эксперта плюс около 10 упражнений. Контент подготовлен 25 практикующими специалистами: карьерными консультантами, нейробиологами и коммуникологами.
Как работает ИИ-собеседник
Главная фишка «Луми» — диалоговый тренажёр. ИИ-ассистент берёт на себя роль: может быть руководителем, коллегой, заказчиком или интервьюером. Пользователь отвечает — система анализирует формулировки, логику, реакцию и показывает, что сработало, а что — нет.
Это важно, потому что коммуникативный навык не появляется после вебинара. Он формируется через повторение и безопасные ошибки — именно то, что сложно получить в реальном офисе, где каждая неловкая фраза стоит репутации.
Почему это актуально именно сейчас
В докладе World Economic Forum «Future of Jobs Report 2025» собраны оценки более 1000 работодателей из 55 экономик. Среди самых быстро растущих навыков — не только технологическая грамотность и работа с ИИ, но и устойчивость, адаптивность, эмпатия и умение учиться.
В январе 2026 года глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила: «ИИ станет «цунами» для рынка труда, и сильнее всего пострадают те, кто претендует на входные позиции.»
Это не значит, что нужно срочно переучиваться на разработчика ИИ. Это значит, что умение вести переговоры, презентовать себя и управлять карьерным переходом становится таким же практичным навыком, как Excel или SQL.
Кому особенно подойдёт «Луми»
Тем, кто:
- меняет профессию и не знает, как объяснить «нелинейное» резюме.
- боится собеседований или теряется при обсуждении зарплаты.
- чувствует неуверенность на испытательном сроке в новой команде.
- учится после основной работы и выгорает ещё до первого оффера.
- хочет вырасти в нынешней профессии, но не умеет договариваться о повышении.
Попробовать можно на странице «Луми» у Яндекс Практикума.
Что делать тем, кто сейчас выбирает профессию
Если вы сейчас смотрите курсы по программированию, аналитике, дизайну или маркетингу — проверьте, есть ли в программе карьерная поддержка: тренажёры собеседований, ревью резюме, практика переговоров. Это не бонус — это часть результата. Платформы вроде «Луми» могут закрыть этот пробел параллельно с основным обучением: пока осваиваете hard skills, тренируйте то, что потребуется уже на первом интервью.
