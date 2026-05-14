Выучить Python, освоить аналитику или дизайн — и всё равно растеряться, когда HR спрашивает: «Расскажите о себе». Или не знать, как попросить нормальную зарплату на новом месте. Или выгореть за первые три месяца, потому что не умеешь работать с напряжением и чужой обратной связью. Именно здесь рассыпается большинство карьерных переходов — не на этапе обучения, а на этапе применения.

12 мая 2026 года Яндекс Практикум запустил «Луми» — мобильную платформу, которая тренирует то, чему обычные курсы не учат: как разговаривать с руководителем, переговорить о деньгах, не потерять себя в новой команде и не сгореть на старте.

Что это такое и кому нужно

«Луми» — это не очередной курс с лекциями и домашними заданиями. Формат другой: 5–10 минут в день, конкретная рабочая ситуация, диалог с ИИ-ассистентом, разбор ответов и обратная связь.

На старте доступны 18 маршрутов по шести направлениям:

управление вниманием и фокусом.

эффективные коммуникации.

подготовка к карьерным изменениям.

переговоры о зарплате.

работа с профессиональной неуверенностью.

восстановление от стресса.

Каждый маршрут — это видео от эксперта плюс около 10 упражнений. Контент подготовлен 25 практикующими специалистами: карьерными консультантами, нейробиологами и коммуникологами.

Как работает ИИ-собеседник

Главная фишка «Луми» — диалоговый тренажёр. ИИ-ассистент берёт на себя роль: может быть руководителем, коллегой, заказчиком или интервьюером. Пользователь отвечает — система анализирует формулировки, логику, реакцию и показывает, что сработало, а что — нет.

Это важно, потому что коммуникативный навык не появляется после вебинара. Он формируется через повторение и безопасные ошибки — именно то, что сложно получить в реальном офисе, где каждая неловкая фраза стоит репутации.

Почему это актуально именно сейчас

В докладе World Economic Forum «Future of Jobs Report 2025» собраны оценки более 1000 работодателей из 55 экономик. Среди самых быстро растущих навыков — не только технологическая грамотность и работа с ИИ, но и устойчивость, адаптивность, эмпатия и умение учиться.

В январе 2026 года глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила: «ИИ станет «цунами» для рынка труда, и сильнее всего пострадают те, кто претендует на входные позиции.»

Это не значит, что нужно срочно переучиваться на разработчика ИИ. Это значит, что умение вести переговоры, презентовать себя и управлять карьерным переходом становится таким же практичным навыком, как Excel или SQL.

Кому особенно подойдёт «Луми»

Тем, кто:

меняет профессию и не знает, как объяснить «нелинейное» резюме.

боится собеседований или теряется при обсуждении зарплаты.

чувствует неуверенность на испытательном сроке в новой команде.

учится после основной работы и выгорает ещё до первого оффера.

хочет вырасти в нынешней профессии, но не умеет договариваться о повышении.

Что делать тем, кто сейчас выбирает профессию

Если вы сейчас смотрите курсы по программированию, аналитике, дизайну или маркетингу — проверьте, есть ли в программе карьерная поддержка: тренажёры собеседований, ревью резюме, практика переговоров. Это не бонус — это часть результата. Платформы вроде «Луми» могут закрыть этот пробел параллельно с основным обучением: пока осваиваете hard skills, тренируйте то, что потребуется уже на первом интервью.