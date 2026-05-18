Перед главным экзаменом страны мошенники продают не знания — они продают тревогу. И пока 747 тысяч выпускников готовятся к ЕГЭ-2026, закрытые телеграм-каналы снова заполнились объявлениями: «реальные КИМы», «слив с Дальнего Востока», «гарантированный результат». Купишь — потеряешь деньги и, возможно, доступ к «Госуслугам». Не купишь — ничего не потеряешь. Потому что никаких реальных ответов не существует.

Почему «слив с Дальнего Востока» — это миф

Рособрнадзор объяснил механику просто: задания создаются в охраняемом помещении с видеонаблюдением и блокировкой любых несанкционированных действий на компьютерах. Электроника — под запретом. По каждому предмету разрабатывается множество вариантов, которые шифруются и автоматически распределяются по регионам.

Поэтому популярная легенда о «заданиях, которые уже решили в Хабаровске» не работает технически: варианты в разных часовых поясах не совпадают. Расшифровать материалы можно только за 30 минут до начала экзамена — и только при одновременном использовании электронного токена члена ГЭК и пароля, который поступает по защищённому каналу. Ведомство сформулировало прямо: утечка экзаменационных материалов невозможна.

Чем рискует школьник, который всё равно ищет «ответы»

30 000 рублей за фальшивый файл — это ещё не худший сценарий.

Эксперт по ЕГЭ Ольга Шестакова описывает схему детально: «Закрытые каналы публикуют поддельные отзывы, обещают «актуальные варианты», берут деньги — и блокируют. Но дальше хуже: под видом «ответов» могут прийти файлы с вредоносным ПО, а для «подтверждения заказа» просят логин и пароль от «Госуслуг». Один введённый код из СМС — и злоумышленники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам и банковским приложениям.»

По данным «Коммерсанта», работает и другая схема: мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ или экзаменационных комиссий и говорят, что нужно «подтвердить регистрацию на ЕГЭ». Срочность и страх — «вас не допустят до экзамена» — заставляют называть код прямо по телефону.

Масштаб экзамена делает тему острее

В 2026 году ЕГЭ сдают более 747 тысяч человек, из них свыше 664 тысяч — нынешние выпускники. Экзамены проходят во всех 89 регионах России и в 54 странах. Самый популярный предмет по выбору — обществознание: почти 296,5 тысячи участников. Информатику выбрали более 21%, биологию — около 20%. Рост интереса к физике, химии и профильной математике Рособрнадзор связывает со спросом на инженерные и IT-специальности.

Чем больше людей сдаёт экзамен — тем шире аудитория для мошенников, и тем агрессивнее реклама «готовых вариантов».

Что говорит эксперт: готовиться честно — это не наивность

Учитель математики и эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков в комментарии Москве 24 отметил: ситуация повторяется каждый год. Школьники ищут короткий путь — мошенники на этом зарабатывают. Его вывод практический: «материалов много», и при системной работе реально выйти на нужный результат без всяких «сливов».

Что сделать прямо сейчас: чек-лист

Выпускнику:

Не переходить по ссылкам из незнакомых источников, даже если они выглядят официально.

Не называть коды из СМС никому — ни «сотрудникам школы», ни «техподдержке».

Включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» — официальная инструкция здесь.

Родителям:

Поговорить с ребёнком о схемах мошенников до начала основного периода ЕГЭ (1 июня).

Проверить настройки безопасности семейных аккаунтов на «Госуслугах».

Стресс перед экзаменом — это нормально. Платить за него — нет

История с «ответами ЕГЭ» каждый год выглядит одинаково: тревога перед важным событием, обещание лёгкого пути и потеря — денег, данных или обоих. Мошенники продают не информацию, а ощущение контроля над ситуацией, которого у выпускника нет.

Единственный способ снизить тревогу, который реально работает, — подготовка. Именно сейчас, за две недели до основного периода, имеет смысл сосредоточиться на разборе реальных вариантов прошлых лет, пробных экзаменах и работе с преподавателем.