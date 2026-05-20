Пока политики спорят о роли ИИ в госуправлении, рынок труда уже перестраивается — и не только в сфере чиновников. Если 55% россиян готовы доверить государственные функции алгоритму, значит, спрос на людей, которые умеют с этими алгоритмами работать, проектировать и контролировать их, будет только расти. Вопрос не в том, заменит ли ИИ чиновников. Вопрос в том, какие профессии окажутся нужными в мире, где ИИ уже считается рабочим инструментом госуправления.

Половина страны — за. Кто поддерживает и почему

SuperJob опросил 1600 экономически активных граждан из 375 населённых пунктов России. Результат: 55% поддерживают идею, что ИИ возьмёт на себя часть функций госслужащих. Из них 21% — «однозначно за», ещё 34% — «скорее за».

Картина неоднородная. Мужчины поддерживают идею чаще женщин: 61% против 49%. Люди с высшим образованием — 59%, со средним профессиональным — 46%. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, за идею выступают 68%, среди получающих до 100 тысяч — 55%.

Есть и неожиданный возрастной эффект. Молодёжь до 35 лет поддерживает ИИ в госорганах реже, чем люди старше 45: 50% против 63%. Те, кто вырос с цифровыми сервисами, — осторожнее. Старшие респонденты чаще ждут от алгоритмов скорости и отсутствия субъективизма.

Что говорят «за» и что говорят «против»

Сторонники формулируют просто: «ИИ не подвержен коррупции и усталости», «это повысит эффективность и уберёт субъективизм». В вопросе про депутатов Госдумы (а его тоже задавали — и 54% ответили «за») добавляли: «ИИ хотя бы будет честным» и «может учитывать мнение миллионов без накруток».

Противники видят проблему иначе. Не в технологии — в её применении. Главные аргументы: негативный опыт с ботами, которые «только усложняют получение услуги», риск плохо обученных алгоритмов и вопрос ответственности: «Не с кого будет спросить, если что», «кого сажать в тюрьму за фатальные ошибки?»

Это не спор о будущем — это разговор о доверии. И именно здесь возникает главная развилка для рынка труда.

Власти уже обсуждают это — но медленно

Тема не возникла на пустом месте. Ещё в апреле 2025 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил: «ИИ может заменить половину чиновников или немного больше» — при этом отдельно подчеркнув, что врачей и учителей это не касается.

В феврале 2026-го первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко привёл другие данные — ВЦИОМ: 92% россиян считают, что ИИ никогда не заменит госслужащих, и только 4% верят, что это реально.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отреагировал на эти цифры фразой: «Это ж как надо не верить в цифровизацию?»

В марте 2026 года Минцифры вынесло на обсуждение законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в РФ». Вступление в силу планируется с 1 сентября 2027 года.

Разрыв между «поддерживаю идею» и «верю, что это случится» — огромный. Ближайший реальный сценарий: не роботы вместо чиновников, а ИИ-помощники рядом с людьми — сортируют обращения, готовят справки, ищут противоречия в документах.

Что это значит для тех, кто выбирает профессию

Если госуправление всерьёз обсуждает ИИ как рабочий инструмент, спрос будет расти не только на программистов. Нужны аналитики данных, специалисты по нейросетям, prompt-инженеры, продуктовые менеджеры цифровых сервисов, тестировщики, специалисты по информационной безопасности — и юристы, понимающие регулирование ИИ.

Чем выше ответственность решения — тем важнее люди, которые умеют проектировать безопасные системы, проверять данные и контролировать риски. Алгоритм может обработать тысячу заявлений за секунду. Но объяснить, почему он принял решение, и взять за него ответственность — пока только человек.

Тем, кто не хочет уходить в чистое программирование, стоит смотреть на прикладные направления: аналитика в госуслугах и финтехе, автоматизация документооборота, управление AI-продуктами, дизайн интерфейсов для чат-ботов, аудит алгоритмов. Если вы сейчас выбираете обучение для смены профессии или повышения квалификации, курсы по ML, аналитике и автоматизации помогут сориентироваться в том, что реально востребовано — и в госсекторе, и за его пределами.