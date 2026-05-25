Каждый пятый «дроппер» в России — несовершеннолетний. В 2025 году в базе подставных банковских счетов оказалось около 1,2 миллиона записей, и до 20% из них зарегистрированы на детей. Именно этот фон, а не разговоры про «надо учить считать», объясняет, почему Минпросвещения, Минфин и Банк России 22 мая 2026 года сели за один стол и договорились усилить финансовую грамотность в школах. Речь идёт не о новом предмете, а о том, чтобы научить ребёнка отличать обычный заработок от криминальной схемы — раньше, чем он переведёт карту «однокласснику за 2 тысячи».

Что именно меняют

По итогам встречи Сергея Кравцова с заместителем министра финансов Павлом Кадочниковым и руководителем службы Банка России по защите прав потребителей Михаилом Мамутой решено развивать финансовую грамотность сразу по двум линиям: на обязательных предметах и во внеурочной деятельности.

Финансовая грамотность уже встроена:

в обновлённый курс обществознания;

в математику (проценты, бюджет, кредитная нагрузка);

в информатику (цифровые риски, защита данных);

в географию и окружающий мир;

в основы безопасности и защиты Родины;

в «Разговоры о важном».

Логика такая: ребёнок должен встречаться с темой денег не на отдельном уроке раз в неделю, а в разных контекстах — там, где это ближе к жизни. Расчёт процентов на математике, разбор фишинга на информатике, обсуждение мошеннических схем на занятиях по безопасности.

Почему именно сейчас и почему упор на мошенников

Цифры, на которые ссылается Банк России, объясняют срочность лучше любых формулировок.

31,2% — на столько в 2025 году выросло количество операций без добровольного согласия клиентов по сравнению с 2024 годом. 1,2 млн — столько счетов было в базе дропперов в 2025 году. Годом ранее — 700 тысяч. До 20% — доля счетов, оформленных на несовершеннолетних. 153 преступления — в такое число дропперских и мошеннических схем через интернет в 2025 году вовлекли подростков только в одной Новосибирской области. На треть больше, чем годом ранее.

Это уже не «бабушки переводят деньги по телефону». Это история про школьников, которым в мессенджере предлагают «лёгкий заработок» — оформить карту, передать данные, провести через свой счёт чужой перевод. Ребёнок не всегда понимает, что становится участником уголовно наказуемой схемы.

Михаил Мамута на встрече подчеркнул: «Финансовая среда и сценарии мошенников меняются быстрее, чем успевают обновляться школьные учебники. Поэтому материалы планируют пересматривать чаще, а не раз в пятилетку.»

Павел Вернер из Сибирского ГУ Банка России формулирует подход иначе: «Важно не запугать ребёнка, а сформировать доверительные отношения. То есть задача школы — не пугать страшилками про колонию, а дать понятный алгоритм: что нормально, что подозрительно, к кому идти с вопросом.»

Кого это касается напрямую

Прямо сейчас изменения касаются:

школьников 5–11 классов — у них появляется больше практики внутри привычных предметов;

родителей — потому что дома вопросы про карты, переводы и «выгодные предложения в чате» теперь будут звучать чаще;

учителей обществознания, информатики, математики — им предстоит работать с материалами, которые обновляются почти в реальном времени;

старшеклассников, которые планируют поступать или подрабатывать — для них финансовая грамотность напрямую связана с выбором профессии и оценкой первых доходов.

Но косвенно это история и про взрослых. Если детей учат распознавать мошенников и считать стоимость решений, странно ожидать, что у самого взрослого этот навык появится сам собой.

Где учиться уже сегодня

Параллельно со школьной программой Банк России проводит онлайн-уроки финансовой грамотности. Весенняя сессия 2026 года шла с 28 января по 22 апреля — около 700 эфиров по 29 темам, занятия вели около 250 экспертов из ЦБ, Московской биржи, банков и страховых компаний. Подключаться можно классом или индивидуально.

Отдельный ресурс — проект «Дни финансовой грамотности» с модулями по истории денег, личным финансам, профориентации, страхованию и финансовой безопасности.

Если вы понимаете, что в школе вам этого не дали, имеет смысл начать с курсов по финансовой грамотности — личные финансы, бюджет, кредиты и рассрочки, налоги, инвестиции для начинающих, защита от мошенников и цифровая безопасность. Это базовый набор, который сегодня нужен примерно всем: и тем, кто планирует смену профессии и пытается посчитать окупаемость обучения, и тем, кто хочет просто перестать терять деньги на привычных бытовых решениях. Логика та же, что у школьной реформы: считать и оценивать риски стоит до того, как принимать решение, а не после.

Куда это движется

Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года задаёт долгую рамку: финансовые знания должны стать массовой нормой, а не привилегией тех, кто сам разобрался. Усиление школьной программы — её первый видимый шаг.

Для общества это означает простую вещь: поколение, которое сейчас в 7–11 классе, выйдет на рынок труда уже с другими привычками. Они будут спокойнее говорить о деньгах, реже подписывать договоры не глядя и быстрее распознавать схемы. У взрослых такого фундамента нет — и догонять придётся самостоятельно.