В дневнике школьника появится новая графа, от которой будет зависеть гораздо больше, чем кажется. С 1 сентября 2026 года в российских школах вводят трёхуровневую оценку поведения — «образцовое», «допустимое», «недопустимое». И речь не о привычной пятёрке за дисциплину, к которой привыкли родители. Это система, которая будет фиксировать, как ребёнок общается, работает в команде, реагирует на конфликты и держит слово. По сути — первая официальная характеристика на soft skills, и она пойдёт в школьное досье.

Что именно меняется

Министр просвещения Сергей Кравцов 21 мая 2026 года объявил, что Минпросвещения определилось с моделью: после года апробации выбрана не пятибалльная шкала и не «зачёт/незачёт», а три уровня. Внедрение — с 1 сентября 2026 года.

Тестировали систему с начала 2025/26 учебного года в 89 школах семи пилотных территорий: Мордовии, Чечне, ЛНР, Ленинградской, Новгородской, Тульской и Ярославской областях. В 2026/27 учебном году апробацию расширят — по десять школ в каждом из 89 регионов. В 2027/28 учебном году оценка поведения может стать обязательной во всех школах страны.

Кого касается — и почему вас тоже

Если у вас ребёнок-школьник или вы планируете отдавать его в школу в ближайшие два года — касается напрямую. Но не только.

Учителя получают новый инструмент, который придётся осваивать на ходу. Родители — новый повод для разговоров с классным руководителем. А специалисты в сфере образования, психологии и работы с подростками — резкий рост спроса на свои компетенции, потому что школа без них новую систему не вытянет.

Как будут ставить оценку

Главное отличие от советской «оценки за поведение» — её не выставляет один учитель по настроению. Эксперт Минпросвещения Марина Конева пояснила: решение принимается коллегиально — классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог. Это попытка снизить субъективность, хотя полностью убрать её, по мнению экспертов, не получится.

Критериев пять, и они шире, чем просто «дисциплина»:

Дисциплина — посещение уроков без опозданий, соблюдение распорядка, правила использования телефона.

Социальное взаимодействие — умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию.

Личностные качества — ответственность, бережное отношение к школьному имуществу, общественно полезный труд.

Учебная активность — готовность к урокам, домашние задания, конструктивная коммуникация.

Участие в школьной жизни — проекты, «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», инициативы «Движения первых».

Что говорят сторонники и противники

Кравцов настаивает: оценка — это не про наказание, а про профилактику. «Введение оценки поведения в школах — это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию». По его словам, система должна помогать советникам директоров «выявлять зоны риска».

Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов добавляет: «В пилотных школах уже видна вовлечённость родителей во внеурочную жизнь — то есть оценка становится поводом для разговора, а не для штампа.»

Но есть и резкие возражения. Екатерина Мизулина выступила против реформы, считая, что она может ухудшить отношения между учителями, учениками и администрацией.

Психолог Анастасия Тодорова напомнила главное: «Оценка поведения по природе субъективна. Без чётких измеримых показателей и фиксации конкретных эпизодов вместо «общего впечатления педагога» система рискует превратиться в инструмент давления.»

Скрытый риск, о котором мало кто говорит

«Недопустимое поведение» в школьном документе — это не запись в дневнике, которую можно вырвать. Если критерии окажутся размытыми, под отметку рискует попасть ребёнок, у которого просто тяжёлый период: развод родителей, конфликт с одноклассником, переходный возраст. И вопрос, как такая оценка повлияет на отношение учителей в дальнейшем, на рекомендации, на перевод в другую школу — пока остаётся без ответа.

Именно поэтому родителям имеет смысл уже сейчас разобраться, как устроена система: какие действия фиксируются, кто принимает решение, можно ли его оспорить и что делать, если оценка кажется несправедливой.

Что делать тем, кто работает с детьми или планирует — это шанс

Реформа создаёт волну спроса на специалистов, которые умеют работать с тем, что школа теперь должна оценивать: с конфликтами, эмоциями подростков, командной работой, мотивацией. Школьные медиаторы, детские психологи, тьюторы, специалисты по soft skills, наставники, классные руководители нового формата — все эти роли становятся востребованнее буквально с этого сентября.

Если вы родитель и хотите понимать, что происходит с ребёнком в школе на новом языке оценок, или если вы думаете о смене профессии в сторону работы с детьми и подростками — сейчас удачный момент подобрать обучение под новую реальность. Курсы по детской и подростковой психологии, педагогике, школьной медиации, профориентации и работе с конфликтами в ближайшие два года будут давать вполне ощутимую отдачу: и в семье, и на рынке труда.

Что будет дальше

2026/27 — расширенная апробация по десять школ в каждом регионе. 2027/28 — возможное введение во всех школах России. Ближайший год — переходный: правила, критерии, роли психологов и советников будут донастраиваться на ходу.

Главный вопрос теперь не «появится ли шкала», а «насколько справедливой она окажется на практике». Если оценка будет привязана к наблюдаемым действиям и коллегиальному решению — это инструмент поддержки. Если превратится в формальный ярлык — реформа получит критиков надолго.