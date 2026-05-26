Только 15 из 100 российских фрилансеров могут спокойно закрыть ноутбук в субботу и не думать о работе до понедельника. Остальные 85% либо отдыхают урывками, либо вообще не выходят из режима «в любой момент могут написать». Цифра звучит сухо, но за ней — реальный сценарий: человек ушёл из офиса ради свободы, а получил рабочую неделю длиной в семь дней.

Об этом говорят данные совместного исследования онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» и платформы Solar Staff, опубликованного Skillbox Media 20 мая 2026 года. В опросе участвовали 1300 человек старше 18 лет из крупнейших регионов России.

Кого это касается

Тех, кто уже на фрилансе. Тех, кто думает уйти из офиса. И тех, кто совмещает основную работу с проектами «на стороне» — потому что границы стираются именно в этой группе быстрее всего.

Главный парадокс исследования: люди выбирают фриланс именно ради независимости — 33% назвали отсутствие начальства основным мотивом. Ещё 24% хотят больше зарабатывать, 20% — самостоятельно регулировать нагрузку, 12% — выбирать проекты по интересам, 8% — иметь гибкий график. То есть человек уходит из найма, чтобы управлять своим временем, а в итоге половина опрошенных — 51% — не могут отделить работу от личной жизни. Только 30% точно знают, в какой момент их рабочий день закончился.

Что тревожит фрилансеров больше всего

36% назвали главным источником тревоги нестабильный доход. 22% переживают из-за отсутствия гарантий и социального пакета. 20% боятся остаться без заказов и вынуждены постоянно искать новые проекты.

Эта тревога напрямую влияет на отдых. Если каждый свободный час воспринимается как упущенный заработок, выходные не наступают вообще — даже когда формально ноутбук закрыт. 35% участников опроса считают главным признаком здоровых отношений с работой возможность отдыхать без чувства вины. Не доход, не количество проектов — именно право выключиться.

Как фрилансеры справляются

Самый частый способ — планирование задач и дедлайнов, его выбрали 30%. Перерывы и полноценный отдых — 25%. Физическая активность — 20%. Общение с близкими — 14%. На практике выходит так: дисциплина помогает, но без навыка восстановления она же превращается в ловушку. Человек научился расписывать неделю по часам, но не научился её заканчивать.

Что говорят эксперты

Психолог и комьюнити-директор «Ясно» Екатерина Артеменко объясняет: «Фриланс почти полностью переносит ответственность за отдых на самого человека. Внешние рамки в офисе ограничивают свободу — но одновременно снимают часть нагрузки по саморегуляции.»

Директор по коммуникациям Solar Staff Валерия Акыева формулирует это короче: «Навык управления собственным временем, фокусом и ресурсным состоянием становится базовой компетенцией».

Деньги растут, но и нагрузка тоже

По данным отдельного исследования Solar Staff, среднемесячный доход внештатных исполнителей в 2025 году вырос на 25,7% и составил 44 000 рублей. У программистов средний доход — 191 217 рублей, у проджект-менеджеров — 145 119, у аналитиков — 127 284, у маркетологов — 118 798. Быстрее всего росли доходы маркетологов (+54%), специалистов по рекламе (+32%) и дизайнеров (+31%).

Спрос есть в рекламе и медиа, e-commerce, IT и телекоме. То есть фриланс перестал быть подработкой между основными местами — для многих это полноценная карьерная стратегия.

Что делать тем, кто хочет уйти на фриланс

Главный практический вывод: профессиональных навыков на фрилансе уже недостаточно. Программист, маркетолог или дизайнер, который умеет делать свою работу, но не умеет планировать неделю, оценивать сроки, разговаривать с клиентом и закрывать выходные от рабочих чатов, выгорает за полгода-год.

Если вы рассматриваете смену профессии и проектный формат, обращайте внимание не только на то, чему учит программа, но и на то, как она готовит к проектной работе: есть ли практика общения с заказчиком, оценка стоимости и сроков, разбор переговоров, темы про финансовую подушку и тайм-менеджмент.

Главный итог

Фриланс не отменяет нагрузку — он перекладывает её внутрь. Свобода от начальника превращается в свободу от расписания, и без навыка управлять собой эта свобода работает против человека. Те, кто учится этому заранее — до перехода, а не после первого выгорания, — оказываются в выигрыше.