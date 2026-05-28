Бизнес начал нанимать «директоров по ИИ» — и вот что это значит для вашей карьеры
К 2030 году искусственный интеллект может приносить российской экономике до 12,8 трлн рублей в год — это до 5,5% прогнозного ВВП. И пока одни компании всё ещё «тестируют нейросети», другие уже ищут людей, которые умеют превращать ИИ в деньги. 25 мая 2026 года Яндекс вместе со «Сколково» и Университетом ИТМО объявил о запуске программы, готовящей отдельную профессию — директора по ИИ. Сигнал для рынка труда здесь куда важнее самой новости: спрос смещается от «знатоков нейросетей» к тем, кто связывает технологии с бизнес-результатом.
Кого это касается на самом деле
На первый взгляд новость про топ-менеджеров: программа стоит 4 000 000 рублей, длится 9 месяцев и рассчитана на ИТ-руководителей. Но реальная аудитория шире. Когда крупный бизнес начинает выделять под ИИ отдельную управленческую роль, это меняет требования вниз по всей цепочке — к аналитикам, маркетологам, продактам, HR и менеджерам проектов. Появляется спрос не на тех, кто «умеет писать промпты», а на тех, кто встраивает ИИ в продажи, бюджетирование, работу с данными и операционные процессы.
Как устроена сама программа
Программа «Технологии: ИИ-основа трансформации бизнеса» стартует 14 октября 2026 года и состоит из 9 модулей. За время обучения участники должны разработать для своей компании полноценную стратегию внедрения ИИ: дорожную карту, архитектуру решений и финансовую модель. Заявлены 45 дней очного интенсива и более 300 часов практики. Роли распределены так: ИТМО и «Сколково» отвечают за академическую и исследовательскую часть, а Яндекс — за инфраструктуру, бизнес-кейсы и доступ к Yandex AI Studio, где можно создавать ИИ-агентов. Выпускники защищают стратегию перед экспертным советом и получают диплом о переквалификации от «Сколково».
Важная деталь для тех, кто захочет подать заявку: на странице «Сколково» сейчас отображается статус «Регистрация закрыта», поэтому актуальность стоит уточнять у консультантов программы.
Почему рынок созрел именно сейчас
Цифры объясняют логику запуска лучше любых лозунгов. По данным исследования «Яков и Партнёры» и Яндекса, 71% российских компаний уже применяют генеративный ИИ хотя бы в одной функции — на 17 процентных пунктов больше, чем годом ранее. А 46% компаний внедрили или тестируют ИИ-агентов — автономные решения, выполняющие цепочки задач без постоянного участия человека, чаще всего в аналитике, логистике и поддержке решений.
При этом отдача распределяется неравномерно. Более 60% совокупного экономического эффекта сосредоточено в пяти сферах: e-commerce, телеком и медиа, ИТ и технологии, строительство и недвижимость, медицина и здравоохранение. То есть выигрывают отрасли, где ИИ влияет прямо на бизнес-модель и монетизацию, а не остаётся «интересным экспериментом».
Что говорят организаторы
Директор по образованию в Яндексе Дарья Козлова (она же директор по стратегическому развитию ИТМО) объясняет запуск тем, что компании используют нейросети фрагментарно.: «Руководителям необходимо комплексно подходить к внедрению ИИ».
Максим Болотских из «Яков и Партнёры» добавляет: «Генеративный ИИ воспринимается бизнесом не только как экономия, но и как инструмент роста доходов — через новые продукты и изменение бизнес-моделей.»
Что всё это значит для вашей карьеры
Главный вывод для тех, кто думает о смене профессии: входить в ИИ можно не только через программирование. Рынку нужны аналитики, продакт-менеджеры, специалисты по автоматизации, маркетологи с ИИ-инструментами, HR-аналитики и менеджеры цифровой трансформации. Объединяет их одно — умение превращать технологию в измеримый результат: снижение затрат, рост выручки, ускорение операций.
На практике выходит, что начинать стоит не с дорогой программы для топов, а с фундамента. Если вы примеряете на себя новую профессию, имеет смысл выбирать программы с реальными проектами — настройка чат-бота, анализ данных, автоматизация отчётности, внедрение нейросети в рабочий процесс. Это могут быть курсы по Python, Data Analytics, продуктовой аналитике, машинному обучению или no-code-автоматизации. Бизнесу сегодня нужны не пользователи нейросетей, а специалисты, которые доводят ИИ до результата, — и именно такой опыт, подкреплённый портфолио, отличает кандидата от того, кто просто «прошёл курс».
