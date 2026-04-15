Раньше, если что-то шло не так на экзамене, оставалось терпеть или скандалить на входе. В 2026 году Рособрнадзор меняет правила: родители получат возможность сообщить о нарушении прямо изнутри пункта проведения ЕГЭ — через QR-код или веб-форму, и жалоба уйдёт в ведомство в тот же день. Это не разовая акция, а системное расширение общественного контроля, который начали строить ещё в прошлом году.

Что именно изменится в 2026 году

В 2025 году QR-коды для обращений появились на входе в каждый пункт проведения экзамена. Родители могли сообщить о проблеме, но только снаружи. Теперь коды разместят ещё и внутри — в штабе ППЭ. Параллельно вводится веб-форма: заполнить её можно будет после экзамена, и обращение автоматически поступит в Рособрнадзор в день подачи.

Об этом глава ведомства Анзор Музаев рассказал 13 апреля 2026 года на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Кого и чего это касается

Большинство жалоб прошлых лет были не про содержание заданий, а про условия: жара в аудитории, отсутствие воды, сбои металлодетекторов, нарушение прав выпускников. Именно для таких ситуаций и создан новый формат — быстрый, цифровой, без необходимости искать организатора и выяснять отношения на месте.

Цифры, которые объясняют масштаб

712 тысяч человек сдавали ЕГЭ в основной период 2025 года. Около 6 тысяч пунктов проведения по всей стране. На платформу обратной связи поступило 72 обращения — доля ничтожная, но Рособрнадзор считает даже единичные сбои сигналом к донастройке. Цель, по словам Музаева, — свести число обращений к нулю.

При этом в мониторинге ЕГЭ-2025 участвовали около 40 тысяч общественных наблюдателей, из них 19,5 тысячи — родители из всех 89 регионов. В пробном ЕГЭ того же года поучаствовали более 100 тысяч родителей. Первый опыт массового вовлечения признан успешным — и в 2026 году его только расширяют.

Три уровня контроля одновременно

Государство делает ставку на параллельные механизмы наблюдения:

Очный родительский контроль — присутствие в пункте, QR-код и веб-форма прямо на месте.

Дистанционный студенческий мониторинг — к наблюдению за ЕГЭ-2026 планируют привлечь не менее 2 тысяч студентов педагогических вузов через специальные центры дистанционного наблюдения.

Корректировка сроков — основной период ЕГЭ теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Вместе с расширением наблюдения это выглядит как попытка сделать экзамен менее стрессовым и более предсказуемым.

Почему ведомство идёт на такую открытость

Музаев объясняет логику прямо: «С родителями надо работать очень активно, тогда у них меньше вопросов».

По его словам, взрослые нередко переживают ЕГЭ сильнее самих выпускников, а их присутствие помогает не только фиксировать нарушения, но и снижать градус паники до того, как любой инцидент превратится в скандал.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов, комментируя привлечение студентов-педагогов, добавил: «Такой формат даст будущим учителям практический опыт и понимание принципов объективной оценки знаний.»

Что это значит лично для вас

Если ваш ребёнок сдаёт ЕГЭ в 2026 году, вы получаете реальный инструмент: не нужно искать ответственного организатора, спорить на входе или писать жалобу через неделю. QR-код в штабе ППЭ — это канал связи с федеральным ведомством в режиме реального времени.

Но помимо практической стороны, есть и другой эффект. Психологи давно говорят: тревога взрослых передаётся подросткам и усиливает их стресс перед экзаменом. Чем лучше родители понимают процедуру изнутри — тем спокойнее атмосфера дома в мае и июне.

Как подготовиться заранее

