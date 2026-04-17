Яндекс учит создавать ИИ-агентов без кода — и это уже не для программистов
Раньше автоматизировать рутину с помощью ИИ могли только те, кто умеет писать код. Теперь — нет. Yandex B2B Tech запустила Академию Yandex AI Studio: бесплатную образовательную платформу, где любой сотрудник или владелец бизнеса может с нуля создать собственного ИИ-агента — буквально в браузере, без единой строчки программирования.
Что происходит и почему это меняет правила игры
Порог входа в ИИ-автоматизацию резко упал. Академия Yandex AI Studio — это не очередной видеокурс с теорией. Лабораторные работы проходят в реальной консоли разработчика, задания построены на настоящих бизнес-кейсах, а встроенный ИИ-помощник сразу указывает на ошибки и объясняет, как их исправить.
Проект рассчитан на два типа пользователей: тех, кто уже разрабатывает ИИ-решения, и тех, кто хочет внедрить нейросети в повседневные рабочие процессы — отчёты, маркетинговые исследования, аналитику.
Кого касается
Академия подойдёт:
- Менеджерам и аналитикам — кто тратит часы на рутинные отчёты и хочет это автоматизировать.
- Предпринимателям — кто присматривается к ИИ, но не готов нанимать разработчика.
- ИТ-специалистам — кто хочет ускориться с помощью готовых кукбуков и системных промптов.
Как устроено обучение
Три формата на одной платформе:
- Лабораторные работы — практика в реальной среде разработчика. Первых агентов можно создать без кода, с подсказками ИИ-помощника в режиме реального времени.
- Кукбуки (пошаговые инструкции) — для более опытных пользователей. Готовые сценарии: мониторинг новостей, суммаризация встреч, онбординг сотрудников. Каждого агента можно адаптировать под конкретную компанию.
- Теоретические материалы — помогают выбрать подходящую ИИ-модель, оценить эффективность решения и разобраться, из чего складываются затраты на внедрение ИИ и как их сократить.
Бонус: библиотека готовых промптов
Пользователям доступна библиотека системных промптов для самых популярных бизнес-задач: клиентская поддержка, работа с документами и другие. Есть и отдельный гайд по самостоятельному составлению эффективных промптов.
Что это значит для вас прямо сейчас
Если вы регулярно тратите время на отчёты, исследования или типовую переписку — вы уже сейчас можете попробовать автоматизировать эти задачи. Академия Yandex AI Studio даёт для этого всё необходимое: среду, инструкции и обратную связь.
Тем, кто хочет не просто освоить один инструмент, а системно разобраться в ИИ-технологиях и применять их в профессии, стоит посмотреть на курсы по искусственному интеллекту — там собраны программы для разных уровней подготовки и задач.
