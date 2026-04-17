Акции и промокоды Отзывы о школах

Яндекс учит создавать ИИ-агентов без кода — и это уже не для программистов

# Новости

Раньше автоматизировать рутину с помощью ИИ могли только те, кто умеет писать код. Теперь — нет. Yandex B2B Tech запустила Академию Yandex AI Studio: бесплатную образовательную платформу, где любой сотрудник или владелец бизнеса может с нуля создать собственного ИИ-агента — буквально в браузере, без единой строчки программирования.

Что происходит и почему это меняет правила игры

Порог входа в ИИ-автоматизацию резко упал. Академия Yandex AI Studio — это не очередной видеокурс с теорией. Лабораторные работы проходят в реальной консоли разработчика, задания построены на настоящих бизнес-кейсах, а встроенный ИИ-помощник сразу указывает на ошибки и объясняет, как их исправить.

Проект рассчитан на два типа пользователей: тех, кто уже разрабатывает ИИ-решения, и тех, кто хочет внедрить нейросети в повседневные рабочие процессы — отчёты, маркетинговые исследования, аналитику.

Кого касается

Академия подойдёт:

  • Менеджерам и аналитикам — кто тратит часы на рутинные отчёты и хочет это автоматизировать.
  • Предпринимателям — кто присматривается к ИИ, но не готов нанимать разработчика.
  • ИТ-специалистам — кто хочет ускориться с помощью готовых кукбуков и системных промптов.

Как устроено обучение

Три формата на одной платформе:

  • Лабораторные работы — практика в реальной среде разработчика. Первых агентов можно создать без кода, с подсказками ИИ-помощника в режиме реального времени.
  • Кукбуки (пошаговые инструкции) — для более опытных пользователей. Готовые сценарии: мониторинг новостей, суммаризация встреч, онбординг сотрудников. Каждого агента можно адаптировать под конкретную компанию.
  • Теоретические материалы — помогают выбрать подходящую ИИ-модель, оценить эффективность решения и разобраться, из чего складываются затраты на внедрение ИИ и как их сократить.

Бонус: библиотека готовых промптов

Пользователям доступна библиотека системных промптов для самых популярных бизнес-задач: клиентская поддержка, работа с документами и другие. Есть и отдельный гайд по самостоятельному составлению эффективных промптов.

Что это значит для вас прямо сейчас

Если вы регулярно тратите время на отчёты, исследования или типовую переписку — вы уже сейчас можете попробовать автоматизировать эти задачи. Академия Yandex AI Studio даёт для этого всё необходимое: среду, инструкции и обратную связь.

Тем, кто хочет не просто освоить один инструмент, а системно разобраться в ИИ-технологиях и применять их в профессии, стоит посмотреть на курсы по искусственному интеллекту — там собраны программы для разных уровней подготовки и задач.

Читайте также
na-urovne-idei
# Новости

Вас оценят по идее, а не по опыту: в России пройдёт фестиваль, где новичок может обойти профессионала

В Новосибирске впервые пройдёт профессиональный фестиваль «На уровне Идеи» — конкурс для специалистов в дизайне, рекламе и маркетинге с единой шкалой оценки для всех участников. Никаких поблажек за опыт: побеждает тот, чья идея сильнее. Приём заявок — до 17 апреля.

ege-2026-roditelyam-dadut-qr-kody-pryamo-v-auditorii
# Новости

ЕГЭ-2026: родителям дадут QR-коды прямо в аудитории — пожаловаться на нарушение можно будет в ту же минуту

В 2026 году родители выпускников смогут сообщать о нарушениях на ЕГЭ прямо из экзаменационного пункта — через QR-код в штабе ППЭ или веб-форму. Обращения будут поступать в Рособрнадзор в тот же день. Ведомство рассчитывает довести число жалоб до нуля, одновременно расширяя круг наблюдателей до студентов педвузов.

kursy-po-nejrosetyam-edyuson
# Новости

Eduson Academy запустила два курса по нейросетям для работы с данными и презентациями

Eduson Academy запустила два практических курса по нейросетям: для работы с Excel и Google Таблицами и для создания презентаций. Разбираемся, чему учат, кому подойдут программы и как они помогают сократить рутину и ускорить рабочие задачи.

Категории курсов
Отзывы о школах