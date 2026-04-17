Раньше автоматизировать рутину с помощью ИИ могли только те, кто умеет писать код. Теперь — нет. Yandex B2B Tech запустила Академию Yandex AI Studio: бесплатную образовательную платформу, где любой сотрудник или владелец бизнеса может с нуля создать собственного ИИ-агента — буквально в браузере, без единой строчки программирования.

Что происходит и почему это меняет правила игры

Порог входа в ИИ-автоматизацию резко упал. Академия Yandex AI Studio — это не очередной видеокурс с теорией. Лабораторные работы проходят в реальной консоли разработчика, задания построены на настоящих бизнес-кейсах, а встроенный ИИ-помощник сразу указывает на ошибки и объясняет, как их исправить.

Проект рассчитан на два типа пользователей: тех, кто уже разрабатывает ИИ-решения, и тех, кто хочет внедрить нейросети в повседневные рабочие процессы — отчёты, маркетинговые исследования, аналитику.

Кого касается

Академия подойдёт:

Менеджерам и аналитикам — кто тратит часы на рутинные отчёты и хочет это автоматизировать.

Предпринимателям — кто присматривается к ИИ, но не готов нанимать разработчика.

ИТ-специалистам — кто хочет ускориться с помощью готовых кукбуков и системных промптов.

Как устроено обучение

Три формата на одной платформе:

Лабораторные работы — практика в реальной среде разработчика. Первых агентов можно создать без кода, с подсказками ИИ-помощника в режиме реального времени.

Кукбуки (пошаговые инструкции) — для более опытных пользователей. Готовые сценарии: мониторинг новостей, суммаризация встреч, онбординг сотрудников. Каждого агента можно адаптировать под конкретную компанию.

Теоретические материалы — помогают выбрать подходящую ИИ-модель, оценить эффективность решения и разобраться, из чего складываются затраты на внедрение ИИ и как их сократить.

Бонус: библиотека готовых промптов

Пользователям доступна библиотека системных промптов для самых популярных бизнес-задач: клиентская поддержка, работа с документами и другие. Есть и отдельный гайд по самостоятельному составлению эффективных промптов.

Что это значит для вас прямо сейчас

Если вы регулярно тратите время на отчёты, исследования или типовую переписку — вы уже сейчас можете попробовать автоматизировать эти задачи. Академия Yandex AI Studio даёт для этого всё необходимое: среду, инструкции и обратную связь.

Если вы регулярно тратите время на отчёты, исследования или типовую переписку — вы уже сейчас можете попробовать автоматизировать эти задачи. Академия Yandex AI Studio даёт для этого всё необходимое: среду, инструкции и обратную связь.