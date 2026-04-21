Если вы когда-либо откладывали смену работы, потому что «интересная профессия» казалась роскошью, а не стратегией — рынок уже думает иначе. Новое исследование СберНПФ и Работа.ру зафиксировало сдвиг, который меняет логику карьерного выбора: 55% молодых россиян до 29 лет выбирают специальность прежде всего по интересу к сфере. Деньги — важны, но больше не работают как единственный аргумент.

Что произошло

В марте 2026 года СберНПФ и Работа.ру опросили 3 200 экономически активных россиян из всех регионов страны. Результаты опубликовали 17 апреля. Главный вывод: молодёжь хочет не просто оклад, а сочетание дохода, смысла, гибкости и понятного карьерного трека.

Это не разовое наблюдение. Ещё в апреле 2024 года ВЦИОМ фиксировал: 56% россиян называли интерес к профессии главным критерием выбора работы, а высокую зарплату — лишь 31%. Тренд устойчив и усиливается.

Цифры, которые меняют картину

55% молодых выбирают специальность по интересу к сфере. 31% ориентируются на уровень дохода и призвание. 29% смотрят на востребованность профессии на рынке. 25% — на перспективы карьерного роста. 21% отдельно ценят возможность работать удалённо и реализовываться творчески.

При этом ожидания по деньгам у молодых — высокие: 86% рассчитывают зарабатывать больше 100 тысяч рублей. Из них больше половины хотят от 150 тысяч и выше. Иными словами, запрос не «работать за идею», а «работать интересно и зарабатывать нормально».

Удалёнка — уже не бонус, а фильтр

Ещё несколько лет назад удалённый формат был приятным дополнением к офферу. Сегодня молодые специалисты рассматривают его как один из критериев выбора профессии в принципе — ещё до того, как начинают искать конкретного работодателя.

По данным hh.ru, удалённая работа стала самым популярным форматом в поисковых запросах соискателей: 40,4 млн запросов против 22,9 млн у офисного формата. Спрос на гибкость устойчиво превышает предложение.

Что говорят эксперты

HR-директор СберНПФ Наталия Гончарова сформулировала точно: «Молодёжь от работы ждёт и дохода, и смыслов». Кандидаты сравнивают уже не только оклад — они смотрят на формат, ДМС, пенсионные программы и то, кем станут через год-два.

Карьерный консультант и профессор «Сколково» Елена Витчак добавляет: поколение Z выбирает работодателя не по стабильности, а по конкретным вопросам — чему быстро научусь, что добавлю в портфолио, кем стану через 12–18 месяцев.

Кого это касается прямо сейчас

Если вам от 25 до 40 лет и вы думаете о смене профессии — эти данные читаются как руководство к действию. Рынок больше не заставляет выбирать между «интересно» и «денежно» так жёстко, как раньше. Выигрышная стратегия сегодня — искать профессию на пересечении трёх точек: личного интереса, реального спроса и формата работы, который подходит вашему образу жизни.

Какие профессии отвечают этому запросу

Если важны удалёнка, проектная занятость и быстрый рост дохода — это цифровые и гибридные направления: маркетинг, аналитика, дизайн, product-менеджмент, ИИ-инструменты, HR-tech, клиентский сервис. Если важнее стабильность и крупный бренд — программы, которые ведут в корпоративный сектор с прикладными навыками.

Если вы сейчас выбираете направление для обучения, стоит смотреть не только на название курса, но и на карьерный сценарий после него: есть ли портфолио, стажировки, помощь с резюме и выходом на первую работу. Именно такие программы закрывают запрос, который зафиксировали исследователи.

Что делать прямо сейчас

Определите пересечение: что вам интересно + что востребовано + в каком формате вы хотите работать. Смотрите на курсы с карьерным треком — портфолио, стажировки, помощь с трудоустройством. Не выбирайте обучение только по громкому названию — важен сценарий «кем я стану после».

Рынок уже перестроился. Вопрос в том, успеете ли вы воспользоваться этим сдвигом.