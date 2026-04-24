Школьное образование перестало быть бесплатным не по закону, а по факту. Весной 2026 года SuperJob опросил 3000 родителей из 530 городов и сёл России — больше половины семей старшеклассников регулярно платят репетиторам. Не разово, не в панике перед экзаменом. Системно, каждую неделю, по 5–6 тысяч рублей.

За пять лет расходы на дополнительное обучение выросли на 70–80%. Если вы думали, что это удел обеспеченных москвичей — нет: тенденция охватила всю страну.

Как выглядит цифра по классам

Репетиторство не начинается в 11-м классе. Оно растёт вместе со школьником:

30% семей нанимают репетиторов уже в 7–8 классе.

50% — к девятому, перед ОГЭ.

55% — в старших классах, в период подготовки к ЕГЭ.

Среди семей старшеклассников каждая четвёртая тратит на репетиторов больше 10 тысяч рублей в неделю. Это уже не «немного помочь с химией» — это второй образовательный бюджет внутри семьи.

Почему спрос не падает, а растёт

Логика простая: экзамены определяют поступление, поступление определяет будущее. Пока эта цепочка работает именно так — родители будут платить столько, сколько нужно.

Игорь Санников из «Авито Услуги» фиксирует: репетиторы стали системной частью подготовки, а не разовой помощью. Спрос на занятия по иностранным языкам за год вырос на 93%, интерес к подготовке к ЕГЭ — на 8–15%.

Параллельно меняется структура спроса. В младших классах берут математику, русский, английский — базу. В старших переключаются на профильные предметы и экзаменационные форматы. Репетитор перестал быть «скорой помощью» — он стал частью учебного плана.

Где школа не справляется

Екатерина Чекенева из Skysmart отмечает: «Школьники всё чаще комбинируют онлайн-курсы и индивидуальные занятия, чтобы закрыть разные учебные задачи. Один репетитор по математике, онлайн-курс по обществознанию, разбор заданий в приложении — так выглядит подготовка к ЕГЭ в 2026 году.»

Школьный урок на 30 человек не может дать индивидуальный темп. Не потому что учитель плохой — потому что формат не рассчитан на это.

Кого это касается прямо сейчас

Если в вашей семье есть ученик 9–11 класса — вы уже внутри этой ситуации, осознаёте вы это или нет. Половина окружающих семей уже платит. Это создаёт давление: когда все готовятся интенсивнее, стоять на месте — значит отставать.

Если ваш ребёнок только в 7–8 классе, у вас ещё есть время выбрать формат подготовки спокойно, не в режиме паники за три месяца до ОГЭ.

Что с этим делать

Репетитор — не единственный выход. Рынок онлайн-подготовки к ЕГЭ и ОГЭ за последние годы вырос именно потому, что многие семьи ищут альтернативу: гибче по времени, дешевле по цене, без привязки к конкретному педагогу.

Репетитор — не единственный выход. Рынок онлайн-подготовки к ЕГЭ и ОГЭ за последние годы вырос именно потому, что многие семьи ищут альтернативу: гибче по времени, дешевле по цене, без привязки к конкретному педагогу.