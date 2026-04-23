Один провальный экзамен — и всё лето коту под хвост. Именно так работает нынешняя система: пересдать можно только один предмет, а прежний результат при этом аннулируется. Депутаты Госдумы предложили это изменить — и если законопроект примут, правила поступления станут другими уже для нынешних выпускников.

21 апреля 2026 года фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который разрешает школьникам пересдавать ЕГЭ сразу по нескольким предметам в рамках одного экзаменационного периода. Сейчас так нельзя — и именно это ставит абитуриентов в заведомо неравные условия: вуз смотрит на три-четыре предмета, а исправить осечку разрешают только по одному.

Почему действующая система несправедлива

Чтобы поступить на большинство специальностей, нужны высокие баллы сразу по нескольким дисциплинам. Провалил математику и русский — одной пересдачей не выкрутишься. Именно об этом и говорят авторы законопроекта: текущая модель не учитывает многопредметную структуру отбора в университеты.

В 2024 году в дополнительных днях ЕГЭ участвовали более 105 тысяч выпускников. Около 73% из них смогли улучшить результаты. Но те, кому нужна была пересдача по двум предметам — оставались ни с чем.

Что конкретно предлагают депутаты

Законопроект разрешает пересдавать два и более предмета по выбору в рамках одного года сдачи экзамена. Механика простая: сдал основной поток, получил результаты, увидел, что не хватает баллов по математике и химии — и идёшь на пересдачу по обоим.

В пояснительной записке к документу говорится, что новая модель позволит «более объективно выявить уровень знаний» и снизить стресс на школьников.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина: «Это «значительно снизит психологическую нагрузку» — особенно в условиях, когда проходные баллы в вузах растут год от года.»

Когда это заработает — и заработает ли

Пока законопроект на стадии рассмотрения. Действуют прежние правила: одна пересдача, аннулирование предыдущего результата. Даже если инициативу примут быстро, на ближайшую сессию ЕГЭ она, скорее всего, не успеет.

Тем, кто сдаёт в 2026 году, рассчитывать на новые правила пока не стоит — следите за новостями.

Что это значит за пределами школы

Важно понимать контекст шире: система образования медленно, но движется в сторону гибкости. Логика «один шанс — и всё» уходит. Если вам 20–35 лет и вы думаете о смене профессии или получении новой специальности — эта тенденция касается и вас напрямую.

Онлайн-обучение уже давно работает именно так: пересдаёшь тест, переделываешь проект, добираешь навык до нужного уровня.