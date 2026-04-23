Что изменится для тех, кто не добрал баллов: депутаты предложили разрешить пересдачу ЕГЭ сразу по нескольким предметам
Один провальный экзамен — и всё лето коту под хвост. Именно так работает нынешняя система: пересдать можно только один предмет, а прежний результат при этом аннулируется. Депутаты Госдумы предложили это изменить — и если законопроект примут, правила поступления станут другими уже для нынешних выпускников.
21 апреля 2026 года фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который разрешает школьникам пересдавать ЕГЭ сразу по нескольким предметам в рамках одного экзаменационного периода. Сейчас так нельзя — и именно это ставит абитуриентов в заведомо неравные условия: вуз смотрит на три-четыре предмета, а исправить осечку разрешают только по одному.
Почему действующая система несправедлива
Чтобы поступить на большинство специальностей, нужны высокие баллы сразу по нескольким дисциплинам. Провалил математику и русский — одной пересдачей не выкрутишься. Именно об этом и говорят авторы законопроекта: текущая модель не учитывает многопредметную структуру отбора в университеты.
В 2024 году в дополнительных днях ЕГЭ участвовали более 105 тысяч выпускников. Около 73% из них смогли улучшить результаты. Но те, кому нужна была пересдача по двум предметам — оставались ни с чем.
Что конкретно предлагают депутаты
Законопроект разрешает пересдавать два и более предмета по выбору в рамках одного года сдачи экзамена. Механика простая: сдал основной поток, получил результаты, увидел, что не хватает баллов по математике и химии — и идёшь на пересдачу по обоим.
В пояснительной записке к документу говорится, что новая модель позволит «более объективно выявить уровень знаний» и снизить стресс на школьников.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина: «Это «значительно снизит психологическую нагрузку» — особенно в условиях, когда проходные баллы в вузах растут год от года.»
Когда это заработает — и заработает ли
Пока законопроект на стадии рассмотрения. Действуют прежние правила: одна пересдача, аннулирование предыдущего результата. Даже если инициативу примут быстро, на ближайшую сессию ЕГЭ она, скорее всего, не успеет.
Тем, кто сдаёт в 2026 году, рассчитывать на новые правила пока не стоит — следите за новостями.
Что это значит за пределами школы
Важно понимать контекст шире: система образования медленно, но движется в сторону гибкости. Логика «один шанс — и всё» уходит. Если вам 20–35 лет и вы думаете о смене профессии или получении новой специальности — эта тенденция касается и вас напрямую.
Онлайн-обучение уже давно работает именно так: пересдаёшь тест, переделываешь проект, добираешь навык до нужного уровня.
Каждая вторая семья платит за репетиторов — и это уже не тревога, а новая норма
Исследование SuperJob зафиксировало: больше половины российских семей с учениками 9–11 классов регулярно нанимают репетиторов. Расходы достигают 6300 рублей в неделю, а за пять лет выросли на 70–80%. Дополнительное образование превратилось из опции в норму.
Яндекс бесплатно учит разработке и берёт половину выпускников на работу — но заявки принимают только до 3 мая
Яндекс запустил набор на Летние школы 2026 — бесплатные очные интенсивы по разработке и аналитике в московском офисе. Около половины выпускников программы получают стажировку или работу в компании. Приём тестовых заданий открыт до 3 мая.
Молодые россияне больше не идут туда, где платят: что это значит для тех, кто думает о смене профессии
Исследование СберНПФ и Работа.ру показало: молодёжь до 29 лет ставит интерес к сфере выше дохода при выборе специальности. При этом 86% рассчитывают зарабатывать больше 100 тысяч рублей. Разбираем, что этот сдвиг означает для тех, кто хочет сменить профессию.
В июне — без оценок и учебников: в России предложили отдать первые недели лета творчеству
Владислав Гриб из Общественной палаты РФ предложил ввести «пятую четверть» — две недели июня отдать творческим занятиям без оценок. Идея уже звучала раньше, но в Госдуме её критиковали. Теперь разговор возобновился.