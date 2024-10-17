Российский студент создал прототип дрона-курьера для транспортировки грузов до 2 кг. Легкий и многофункциональный беспилотник может применяться в логистике, сельском хозяйстве и спасательных операциях, открывая новые горизонты.
Boston Dynamics и Toyota объединяются для создания ИИ-робота Atlas
Октябрь 2024 года ознаменовался важным событием в мире робототехники: Boston Dynamics и Toyota Research Institute (TRI) объединили усилия для интеграции передовых ИИ-технологий в робота Atlas. Этот шаг может кардинально изменить подход к автоматизации производства и логистики.
От движения к мышлению: новые возможности Atlas
Совместный проект Boston Dynamics и TRI нацелен на создание по-настоящему «умного» робота, способного к самообучению и адаптации к меняющимся условиям. Atlas не просто выполняет заданные команды, но и анализирует окружающую среду, принимает взвешенные решения и планирует свои действия. Такие способности делают его не просто инструментом, а интеллектуальным партнером человека. Однако, внедрение подобных технологий неизбежно поднимает ряд этических вопросов. Например, как обеспечить безопасность людей, работающих рядом с роботами? Кто будет нести ответственность за действия автономных машин? Эти и многие другие вопросы требуют тщательного обсуждения.
Эти улучшения делают Atlas серьезным конкурентом для других гуманоидных роботов, таких как Tesla Optimus и Figure AI. Atlas отличается от Tesla Optimus более развитыми возможностями манипуляции и адаптации к неструктурированной среде, в то время как Figure AI фокусируется на задачах, требующих высокой точности и повторяемости движений.
Цифры говорят сами за себя
- 500 различных задач сможет выполнять Atlas, превосходя человеческие возможности. Atlas сможет выполнять широкий спектр задач, включая сборку компонентов, упаковку товаров, транспортировку грузов, проведение инспекций и даже оказание помощи при выполнении сложных манипуляций.
- 2025 год — планируемое начало тестирования Atlas на заводах Hyundai
Основной фокус: логистика и перемещение тяжелых грузов
Эксперты о будущем робототехники
Роберт Плейтер, генеральный директор Boston Dynamics, подчеркивает:
«Важно не то, насколько робот похож на человека, а то, насколько он полезен в реальной жизни. Atlas сможет выполнять задачи, недоступные людям».
Эксперты отмечают растущую конкуренцию и увеличение инвестиций в сфере гуманоидной робототехники, что делает проект Atlas особенно значимым.
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