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IBM представила Granite 3.0: бизнес-ориентированные ИИ-модели с открытым кодом

IBM выпустила новую линейку ИИ-моделей Granite 3.0 с открытым исходным кодом для корпоративного сектора. Модели доступны на платформе watsonx и других сервисах. Вместе с основным релизом представлен Granite Guardian 3.0 для обеспечения безопасности ИИ-решений.

мозг

Ключевые преимущества Granite 3.0

  • Модели временных рядов превосходят аналоги от Google и Alibaba в анализе данных и прогнозировании
  • Снижение потребления ресурсов на 97%
  • Интеграция с AWS, Microsoft Azure и другими облачными платформами
  • Возможность локального развертывания через HuggingFace и Ollama

Безопасность прежде всего

Granite Guardian 3.0 предлагает инструменты для:

  • Выявления токсичного контента
  • Предотвращения социальной предвзятости
  • Контроля релевантности ответов
  • Защиты от вредоносных воздействий

Как начать использовать

Granite 3.0 доступен для коммерческого использования через:

  • HuggingFace
  • Google Cloud Vertex AI
  • IBM Watsonx

Мнение экспертов

Руководство IBM подчеркивает значительный прогресс в производительности и гибкости новых моделей. По словам представителя IBM Consulting: «Новые модели Granite обеспечивают бизнесам лучшие инструменты для модернизации и оптимизации их ИТ-инфраструктуры».

Практическое значение

Релиз Granite 3.0 делает технологии ИИ доступнее для бизнеса благодаря:

  • Открытому исходному коду
  • Гибкой настройке под конкретные задачи
  • Возможности создания специализированных ИИ-агентов
  • Инструментам для модернизации существующего кода

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Дата: 22 октября 2024
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