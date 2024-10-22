IBM представила Granite 3.0: бизнес-ориентированные ИИ-модели с открытым кодом

IBM выпустила новую линейку ИИ-моделей Granite 3.0 с открытым исходным кодом для корпоративного сектора. Модели доступны на платформе watsonx и других сервисах. Вместе с основным релизом представлен Granite Guardian 3.0 для обеспечения безопасности ИИ-решений.

Ключевые преимущества Granite 3.0

Модели временных рядов превосходят аналоги от Google и Alibaba в анализе данных и прогнозировании

Снижение потребления ресурсов на 97%

Интеграция с AWS, Microsoft Azure и другими облачными платформами

Возможность локального развертывания через HuggingFace и Ollama

Безопасность прежде всего

Granite Guardian 3.0 предлагает инструменты для:

Выявления токсичного контента

Предотвращения социальной предвзятости

Контроля релевантности ответов

Защиты от вредоносных воздействий

Как начать использовать

Granite 3.0 доступен для коммерческого использования через:

HuggingFace

Google Cloud Vertex AI

IBM Watsonx

Мнение экспертов

Руководство IBM подчеркивает значительный прогресс в производительности и гибкости новых моделей. По словам представителя IBM Consulting: «Новые модели Granite обеспечивают бизнесам лучшие инструменты для модернизации и оптимизации их ИТ-инфраструктуры».

Практическое значение

Релиз Granite 3.0 делает технологии ИИ доступнее для бизнеса благодаря:

Открытому исходному коду

Гибкой настройке под конкретные задачи

Возможности создания специализированных ИИ-агентов

Инструментам для модернизации существующего кода

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