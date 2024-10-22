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IBM представила Granite 3.0: бизнес-ориентированные ИИ-модели с открытым кодом
IBM выпустила новую линейку ИИ-моделей Granite 3.0 с открытым исходным кодом для корпоративного сектора. Модели доступны на платформе watsonx и других сервисах. Вместе с основным релизом представлен Granite Guardian 3.0 для обеспечения безопасности ИИ-решений.
Ключевые преимущества Granite 3.0
- Модели временных рядов превосходят аналоги от Google и Alibaba в анализе данных и прогнозировании
- Снижение потребления ресурсов на 97%
- Интеграция с AWS, Microsoft Azure и другими облачными платформами
- Возможность локального развертывания через HuggingFace и Ollama
Безопасность прежде всего
Granite Guardian 3.0 предлагает инструменты для:
- Выявления токсичного контента
- Предотвращения социальной предвзятости
- Контроля релевантности ответов
- Защиты от вредоносных воздействий
Как начать использовать
Granite 3.0 доступен для коммерческого использования через:
- HuggingFace
- Google Cloud Vertex AI
- IBM Watsonx
Мнение экспертов
Руководство IBM подчеркивает значительный прогресс в производительности и гибкости новых моделей. По словам представителя IBM Consulting: «Новые модели Granite обеспечивают бизнесам лучшие инструменты для модернизации и оптимизации их ИТ-инфраструктуры».
Практическое значение
Релиз Granite 3.0 делает технологии ИИ доступнее для бизнеса благодаря:
- Открытому исходному коду
- Гибкой настройке под конкретные задачи
- Возможности создания специализированных ИИ-агентов
- Инструментам для модернизации существующего кода
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