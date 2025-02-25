Работодатели России назвали топ-10 навыков для карьеры к 2025 году

Рынок труда меняется с головокружительной скоростью. Технологические прорывы и глобальные события трансформируют требования к профессионалам буквально на наших глазах. Что ждет соискателей в самом ближайшем будущем?

Сервисы Работа.ру и СберПодбор опросили более 400 представителей бизнеса по всей России, чтобы выяснить, какие навыки станут решающими для карьеры к 2025 году. Результаты однозначны: универсальные и технологические компетенции выходят на первый план.

Рейтинг будущего: ТОП-10 навыков по версии работодателей

Данные исследования дают четкое представление о том, какие качества будут максимально востребованы:

Многозадачность и управление проектами (55%): умение жонглировать несколькими проектами одновременно, эффективно планировать работу и управлять ресурсами.

Аналитическое мышление и работа с данными (54%): способность извлекать ценные инсайты из информационного потока и принимать обоснованные решения.

Креативность в решении задач (53%): навык поиска нестандартных подходов к проблемам, когда шаблонные решения не работают.

Гибкость и адаптивность (50%): готовность быстро перестраиваться в изменяющихся условиях без потери эффективности.

Быстрая обучаемость (49%): умение оперативно осваивать новые знания и навыки по мере их появления.

Владение современными технологиями (48%): способность использовать актуальные инструменты и следить за технологическими трендами.

Навыки межличностного общения (47%): эффективная коммуникация, активное слушание и разрешение конфликтов.

Командное лидерство (32%): умение организовать и координировать работу коллектива для достижения общих целей.

Эмоциональный интеллект (31%): способность понимать и управлять эмоциями — своими и других людей.

Работа с ИИ и машинным обучением (25%): понимание принципов и возможностей искусственного интеллекта в профессиональной сфере.

Почему это критично: мнение мировых экспертов

Тенденции, выявленные российским исследованием, подтверждаются и на глобальном уровне. По прогнозам Всемирного экономического форума, к 2025 году 40% профессиональных навыков устареют, а каждому второму сотруднику потребуется переквалификация.

Ускоренная цифровая трансформация и глобальные экономические сдвиги выводят на первый план аналитическое мышление, самообучение, решение комплексных задач и креативность.

«Умение эффективно управлять своим временем и налаживать контакты станет неотъемлемой частью профессионального успеха в ближайшие годы», — подчеркивает карьерный консультант Лада Прончикова.

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