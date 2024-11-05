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Как российские компании помогают детям сотрудников найти призвание и почему это выгодно бизнесу?

В условиях динамичных изменений на рынке труда, когда значимость дипломов уступает навыкам, помощь в выборе профессии становится важным элементом адаптации молодёжи к реалиям рынка. Российские работодатели активно включаются в профориентацию детей своих сотрудников. По данным октябрьского исследования SuperJob, доля компаний с такими программами достигла 13% — рекордный показатель за последние пять лет. Для сравнения: в 2023 году профориентацией занимались только 5% работодателей.

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Спрос рождает предложение: родители хотят, компании внедряют

Цифры говорят сами за себя:

  • 58% родителей школьников заинтересованы в профориентационных программах от работодателя
  • 64% родителей младше 40 лет поддерживают такие инициативы
  • 29% компаний планируют запустить подобные программы в ближайшем будущем

От экскурсий до проектов: как устроена корпоративная профориентация

Современные компании предлагают комплексный подход к выбору профессии:

  • Дни открытых дверей и экскурсии, погружающие в рабочую атмосферу
  • Прямой диалог с профессионалами о тонкостях разных специальностей
  • Профориентационное тестирование для выявления сильных сторон
  • Профессиональные конкурсы и соревнования

Корпоративные программы профориентации позволяют детям сотрудников развить как soft, так и hard skills, ориентируясь на реальный опыт профессионалов в различных сферах. Это помогает на раннем этапе осознать перспективы карьеры, важные для современных компаний. SuperJob, например, разработал для детей сотрудников специальную программу, включающую практические занятия и проектную работу.

Профориентация: инвестиция в будущее

«Профориентационные программы помогают детям понять свои сильные стороны и выбрать карьерный путь, соответствующий их интересам и способностям», — отмечает Ольга Зенина, клинический психолог и эксперт по подбору персонала.

Кроме того, подобные инициативы способствуют повышению приверженности сотрудников к компании и укреплению корпоративной культуры, что имеет долгосрочные позитивные эффекты для бизнеса.

От теории к практике: как это работает для взрослых

Методики профориентации актуальны не только для подростков. Те же инструменты, адаптированные под потребности взрослых, помогают успешно менять карьерную траекторию в любом возрасте. На нашем сайте вы найдете специализированные курсы для тех, кто задумывается о смене профессии.

Корпоративная профориентация для детей сотрудников перестает быть просто бонусом и становится важной частью корпоративной культуры, работающей на будущее компании и укрепляющей связи внутри коллектива.

Не у всех работодателей есть собственные программы профориентации, но это не повод откладывать профессиональное самоопределение ребенка. Сегодня доступны специализированные курсы профориентации для школьников, где опытные специалисты помогут подростку раскрыть свой потенциал и определиться с будущей профессией. Такие программы сочетают современные методики тестирования, практические задания и индивидуальный подход к каждому учащемуся.

Дата: 5 ноября 2024
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