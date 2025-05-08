«КОРУС Консалтинг» проведёт вебинар об управлении запасами

16 мая 2025 года с 11:00 до 12:30 по московскому времени состоится бесплатный онлайн-вебинар «Вклад в склад: оптимизация запасов на основе данных», организованный компанией «КОРУС Консалтинг». Мероприятие посвящено вопросам управления товарными запасами в современных условиях и предназначено для специалистов, принимающих стратегические решения в области планирования, логистики и цифровизации.

Зачем участвовать: от потерь к точному планированию

Излишки товаров на складе приводят к заморозке оборотных средств и увеличению неликвидов, в то время как нехватка продукции — к срывам поставок, нарушению обязательств и потере клиентов. Вебинар направлен на то, чтобы помочь участникам разобраться, как оптимизировать запасы с помощью современных подходов на основе анализа данных и моделирования.

Эксперты поделятся практическими инструментами и стратегиями, которые позволяют находить баланс между избытком и дефицитом товаров, обеспечивать бесперебойные поставки и одновременно контролировать финансовые потоки.

Темы вебинара: как улучшить показатели склада с помощью данных

В рамках вебинара специалисты «КОРУС Консалтинг» расскажут о следующих направлениях:

Ключевые темы и навыки:

Формирование стратегии управления запасами с опорой на метрики и аналитические отчёты.

Использование ABC- и FMR-анализа для повышения оборачиваемости и точности прогноза.

Практические кейсы и гипотезы: как тестировать и внедрять улучшения.

Снижение трудозатрат на планирование и контроль товарных остатков.

Повышение уровня клиентского сервиса через оптимизацию складской логистики.

Участники получат не только теоретические рекомендации, но и обзор реальных кейсов из практики крупных компаний — лидеров отрасли, где уже внедрены современные цифровые решения.

Для кого предназначено мероприятие

Вебинар будет особенно полезен для:

руководителей отделов планирования и управления запасами,

коммерческих, финансовых и операционных директоров,

ИТ-директоров и специалистов по цифровизации бизнес-процессов,

аналитиков и консультантов, работающих с товарной логистикой и планированием.

Как отмечают организаторы, мероприятие также будет актуально для специалистов, рассматривающих внедрение новых платформ в рамках цифровой трансформации.

Формат и особенности участия

Обучение проходит полностью онлайн в формате вебинара, длительность — 1,5 часа. Все участники получат доступ к экспертным материалам, смогут задать вопросы в чате и получить ответы от спикеров в прямом эфире. Участие бесплатно, требуется предварительная регистрация.

Формат включает:

Прямую трансляцию с возможностью обратной связи.

Интерактивные сессии с кейсами и комментариями от экспертов.

Обзор инструментов и платформ для автоматизации (Anaplan, Optimacros и др.).

Общение с профессионалами из смежных отраслей.

Кто проводит: экспертиза и практика

Организатор — группа компаний «КОРУС Консалтинг», специализирующаяся на автоматизации процессов планирования и финансового управления. С 2000 года компания реализовала более 100 проектов по внедрению систем бюджетирования и управления запасами в крупнейших российских и международных компаниях.

В числе спикеров:

Денис Салтыков — бизнес-архитектор ERP-подразделений.

Дарья Ерофеева — ведущий консультант-методолог.

Владислав Масленников — ведущий архитектор.

Как зарегистрироваться

Участие в вебинаре открыто по предварительной регистрации на официальном сайте «КОРУС Консалтинг». После регистрации участники получат ссылку на трансляцию и напоминание о начале мероприятия.

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