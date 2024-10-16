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Нейросеть DIAMOND генерирует геймплей CS:GO в реальном времени
Октябрь 2024 года ознаменовался прорывом в игровой индустрии: исследователи из университетов Женевы и Эдинбурга при поддержке Microsoft представили нейросеть DIAMOND. Эта инновационная технология способна генерировать геймплей популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в реальном времени, открывая новые горизонты в разработке видеоигр.
Как DIAMOND меняет правила игры
DIAMOND использует диффузионную модель, обученную на реальных игровых данных. Ключевые особенности технологии:
- Мгновенная реакция на действия игрока
- Генерация соответствующих кадров и игровых событий
- Работа с частотой около 10 кадров в секунду на RTX 3090
Несмотря на то, что технология находится на ранней стадии разработки, исследователи уверены: будущее за нейросетями, способными полностью заменить классические игровые движки.
Цифры и факты: потенциал DIAMOND
- Сокращение времени разработки игр на 30-50%
- Уменьшение затрат на создание игрового контента до 40%
- Потенциальное увеличение разнообразия игровых сценариев в 5-10 раз
Мнение экспертов: на пороге игровой революции
Представитель Microsoft, участвовавший в разработке, отмечает:
«DIAMOND доказывает, что нейросети могут быть использованы не только для графики и анимации, но и для создания полностью интерактивного геймплея, что открывает безграничные возможности для будущих игр».
Ученые из Женевы и Эдинбурга прогнозируют, что через 3-5 лет технологии ИИ смогут генерировать полноценные игры в режиме реального времени, радикально изменив процесс разработки и взаимодействия игроков с виртуальными мирами.
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