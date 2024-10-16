Нейросеть DIAMOND генерирует геймплей CS:GO в реальном времени

Октябрь 2024 года ознаменовался прорывом в игровой индустрии: исследователи из университетов Женевы и Эдинбурга при поддержке Microsoft представили нейросеть DIAMOND. Эта инновационная технология способна генерировать геймплей популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в реальном времени, открывая новые горизонты в разработке видеоигр.

Как DIAMOND меняет правила игры

DIAMOND использует диффузионную модель, обученную на реальных игровых данных. Ключевые особенности технологии:

Мгновенная реакция на действия игрока

Генерация соответствующих кадров и игровых событий

Работа с частотой около 10 кадров в секунду на RTX 3090

Несмотря на то, что технология находится на ранней стадии разработки, исследователи уверены: будущее за нейросетями, способными полностью заменить классические игровые движки.

Цифры и факты: потенциал DIAMOND

Сокращение времени разработки игр на 30-50%

Уменьшение затрат на создание игрового контента до 40%

Потенциальное увеличение разнообразия игровых сценариев в 5-10 раз

Мнение экспертов: на пороге игровой революции

Представитель Microsoft, участвовавший в разработке, отмечает:

«DIAMOND доказывает, что нейросети могут быть использованы не только для графики и анимации, но и для создания полностью интерактивного геймплея, что открывает безграничные возможности для будущих игр».

Ученые из Женевы и Эдинбурга прогнозируют, что через 3-5 лет технологии ИИ смогут генерировать полноценные игры в режиме реального времени, радикально изменив процесс разработки и взаимодействия игроков с виртуальными мирами.

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