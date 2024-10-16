Все курсы
Акции и промокоды Отзывы о школах

Нейросеть DIAMOND генерирует геймплей CS:GO в реальном времени

Октябрь 2024 года ознаменовался прорывом в игровой индустрии: исследователи из университетов Женевы и Эдинбурга при поддержке Microsoft представили нейросеть DIAMOND. Эта инновационная технология способна генерировать геймплей популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в реальном времени, открывая новые горизонты в разработке видеоигр.

Игра в стрелялки

Как DIAMOND меняет правила игры

DIAMOND использует диффузионную модель, обученную на реальных игровых данных. Ключевые особенности технологии:

  • Мгновенная реакция на действия игрока
  • Генерация соответствующих кадров и игровых событий
  • Работа с частотой около 10 кадров в секунду на RTX 3090

Несмотря на то, что технология находится на ранней стадии разработки, исследователи уверены: будущее за нейросетями, способными полностью заменить классические игровые движки.

Цифры и факты: потенциал DIAMOND

  • Сокращение времени разработки игр на 30-50%
  • Уменьшение затрат на создание игрового контента до 40%
  • Потенциальное увеличение разнообразия игровых сценариев в 5-10 раз

Мнение экспертов: на пороге игровой революции

Представитель Microsoft, участвовавший в разработке, отмечает:

«DIAMOND доказывает, что нейросети могут быть использованы не только для графики и анимации, но и для создания полностью интерактивного геймплея, что открывает безграничные возможности для будущих игр».

Ученые из Женевы и Эдинбурга прогнозируют, что через 3-5 лет технологии ИИ смогут генерировать полноценные игры в режиме реального времени, радикально изменив процесс разработки и взаимодействия игроков с виртуальными мирами.

Хотите быть в авангарде технологической революции в игровой индустрии? Начните с изучения основ искусственного интеллекта и машинного обучения. На нашем сайте вы найдете подборку лучших курсов по искусственному интеллекту, которые помогут вам освоить ключевые концепции и инструменты, используемые в проектах вроде DIAMOND. От базовых алгоритмов до продвинутых нейросетей — эти курсы дадут вам знания и навыки, необходимые для участия в создании игр будущего.

Популярные курсы
Управление проектами: быстрый старт
от 2 108 ₽/мес
Аналитик: с нуля до трудоустройства
от 7 245 ₽/мес
Инструменты: CJM и CustDev
от 2 108 ₽/мес
Курс: Менеджмент AI- и BigData-продуктов
от 2 108 ₽/мес
Курс: Руководитель в IT
от 4 025 ₽/мес
Дата: 16 октября 2024
Читайте также
Новости
16 июля 2024
Прорыв в области нейротехнологий: ChatGPT вживили в человека

Прорыв в нейротехнологиях! Стартап Synchron имплантировал нейрочип с ChatGPT, давая парализованным людям возможность общаться силой мысли. Узнайте, как эта технология возвращает свободу общения и полноценную жизнь.

Новости
4 октября 2024
Google разрабатывает ИИ с человеческим мышлением

Технологический гигант Google делает решительный шаг в гонке искусственного интеллекта, разрабатывая ИИ, способный рассуждать подобно человеку.

Новости
13 августа 2024
Зарплата UI/UX-дизайнеров в России: где платят больше всего?

SuperJob провел исследование рынка труда и выяснил, как различаются зарплаты UI/UX-дизайнеров в разных городах России. От опыта работы до набора навыков — все факторы, влияющие на доход специалистов, раскрыты.

Новости
14 октября 2024
Как ИИ может сделать репетиторство эффективнее и доступнее?

ИИ делает репетиторство доступнее, помогая преподавателям улучшать успеваемость учеников на 4-9%. Инструменты, как Tutor CoPilot, упрощают сложные темы и увеличивают эффективность обучения, поддерживая педагогов.

Новости
10 сентября 2024
Российский студент предложил проект дрона-курьера

Российский студент создал прототип дрона-курьера для транспортировки грузов до 2 кг. Легкий и многофункциональный беспилотник может применяться в логистике, сельском хозяйстве и спасательных операциях, открывая новые горизонты.

Новости
2 сентября 2024
Онбординг как ключ к успешному старту в новой компании

Качественный онбординг значительно ускоряет адаптацию новых сотрудников, снижает стресс и повышает лояльность. Грамотно проведенный онбординг способствует эффективной интеграции в коллектив и повышает производительность всей команды.

Новости
12 сентября 2024
Яндекс представил бесплатную альтернативу Miro

Яндекс запустил Концепт — бесплатную альтернативу Miro, позволяющую командам эффективно управлять проектами с помощью интерактивных досок.

Новости
11 октября 2024
Яндекс прокачал мобильную «Алису»: что умеет новая нейросеть

Яндекс обновил мобильную «Алису», добавив нейросеть YandexART 2.0, которая генерирует изображения по текстовым запросам пользователей. Новая функция доступна подписчикам «Яндекс Плюс» и позволяет ассистенту предлагать визуализацию данных.

Новости
3 сентября 2024
По всему миру наблюдают дефицит специалистов по кибербезопасности

41% компаний по всему миру сталкиваются с нехваткой специалистов по информационной безопасности. Особенно остро ощущается дефицит аналитиков угроз и специалистов по кибербезопасности, как показал опрос «Лаборатории Касперского».

Категории курсов
Отзывы о школах