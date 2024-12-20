Яндекс открыл первую виртуальную улицу в России

В Косом переулке Москвы появилась необычная достопримечательность — виртуальная улица Нейро с элементами метавселенной. С 18 декабря 2024 года все пользователи Яндекс Карт могут совершить панорамную прогулку по этому футуристическому пространству.

От котов Шрёдингера до DeLorean: что скрывает улица Нейро

Дизайн улицы выполнен в стиле «русский нейро-панк» под руководством цифровых художников Brickspacer и Евгения Зубкова. За 200 часов разработки команда создала насыщенное виртуальное пространство, где:

Витязь на кибер-коне соседствует с летающими котами Шрёдингера

Припаркован культовый DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»

Стены украшены авторскими граффити и муралами от создателей проекта

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Диалог с искусственным интеллектом

Во время прогулки пользователи могут пообщаться с ИИ на сложные темы — от существования мультивселенных до возможности путешествий во времени.

«Создание улицы Нейро позволило объединить искусство и технологии, предоставив пользователям возможность по-новому взглянуть на взаимодействие с виртуальной средой», — комментирует Евгений Зубков, один из авторов проекта.

«Мы стремились создать пространство, которое вдохновляет и демонстрирует потенциал современных цифровых технологий», — добавляет Brickspacer.

Больше чем развлечение

Проект демонстрирует практическое применение искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Это особенно интересно для тех, кто рассматривает карьеру в сфере технологий. Виртуальная прогулка по улице Нейро — это не просто развлечение, а взгляд в будущее цифровых технологий, которое уже наступило.

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