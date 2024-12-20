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Яндекс открыл первую виртуальную улицу в России
В Косом переулке Москвы появилась необычная достопримечательность — виртуальная улица Нейро с элементами метавселенной. С 18 декабря 2024 года все пользователи Яндекс Карт могут совершить панорамную прогулку по этому футуристическому пространству.
От котов Шрёдингера до DeLorean: что скрывает улица Нейро
Дизайн улицы выполнен в стиле «русский нейро-панк» под руководством цифровых художников Brickspacer и Евгения Зубкова. За 200 часов разработки команда создала насыщенное виртуальное пространство, где:
- Витязь на кибер-коне соседствует с летающими котами Шрёдингера
- Припаркован культовый DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»
- Стены украшены авторскими граффити и муралами от создателей проекта
- Робот-доставщик Яндекса проводит экскурсии с обзором 360 градусов
Диалог с искусственным интеллектом
Во время прогулки пользователи могут пообщаться с ИИ на сложные темы — от существования мультивселенных до возможности путешествий во времени.
«Создание улицы Нейро позволило объединить искусство и технологии, предоставив пользователям возможность по-новому взглянуть на взаимодействие с виртуальной средой», — комментирует Евгений Зубков, один из авторов проекта.
«Мы стремились создать пространство, которое вдохновляет и демонстрирует потенциал современных цифровых технологий», — добавляет Brickspacer.
Больше чем развлечение
Проект демонстрирует практическое применение искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Это особенно интересно для тех, кто рассматривает карьеру в сфере технологий. Виртуальная прогулка по улице Нейро — это не просто развлечение, а взгляд в будущее цифровых технологий, которое уже наступило.
Хотите создавать подобные проекты? На рынке появляется всё больше специалистов, работающих на стыке технологий и креатива. Посмотрите подборку курсов по искусственному интеллекту — они помогут разобраться в технологиях, которые использовались при создании улицы Нейро, и сделать первый шаг к работе мечты.
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