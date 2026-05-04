8 лучших ИИ для бухгалтера в 2026 году + готовые промпты

Нейросети не заменят бухгалтеров, но они могу забрать рутину: найти нужный закон, подготовить типовые письма, разобрать большие таблицы. Главное с умом подойти к функциональности и выбрать подходящие инструменты под свои задачи.

Содержание
  1. На какие нейросети обратить внимание
  2. Готовые промпты для бухгалтера
  3. Как выбрать нейросеть под свои задачи
  4. Заключение
На какие нейросети обратить внимание

Любой из текстовых моделей можно пользоваться бесплатно с лимитом на день — обычно это от 7 до 10 коротких запросов и до 5 запросов среднего размера. И да, используйте только свежие версии — несмотря на их новизну, они безопаснее и выдают более корректный вариант.

ChatGPT

Самый известный ИИ в мире, с него массовое использование нейросетей вообще и началось. Бот умеет работать с файлами, таблицами, искать информацию в интернете и запускать код прямо внутри чата.

Лучше всего подходит для:

  • подготовки и проверки бухгалтерских писем, актов, объяснительных;
  • анализа таблиц и выгрузок из «1С»;
  • расчётов налогов, дивидендов, зарплат;
  • объяснения сложных норм НК РФ простым языком.

Плюсы:

  • работает с файлами прямо в чате;
  • умеет общаться голосовыми сообщениями;
  • есть встроенный интерпретатор Python — можно делать расчёты и строить графики;
  • имеет огромное сообщество энтузиастов.

Минусы:

  • может присылать неверные статьи — всегда проверяйте ссылки на законодательство;
  • иногда отказывается что-то анализировать, если расценит это как подозрительную информацию;
  • не знает специфики «1С» изнутри — только то, что ему объясните.

Perplexity

Не совсем нейросеть, это скорее ИИ-поисковик: он ищет информацию в интернете и выдаёт готовый ответ с кликабельными ссылками на источники. Для бухгалтера это незаменимо. Нужна актуальная норма — получите реальные данные вместо фантазий.

Лучше всего подходит для:

  • быстрой проверки актуальности норм и ставок;
  • поиска позиций судов и ФНС по спорным вопросам;
  • мониторинга изменений в законодательстве;
  • исследований перед сложной консультацией клиенту.

Плюсы:

  • каждый ответ содержит ссылки на первоисточники — сразу можно проверить;
  • бесплатная версия уже достаточно мощная;
  • функция глубокого поиска (Deep Research) формирует полноценный аналитический отчёт.

Минусы:

  • нет загрузки таблиц и PDF в бесплатной версии;
  • не подходит для генерации даже простых текстов;
  • иногда ошибается в интерпретации российских нормативных источников.

Grok

Бот от компании xAI Илона Маска. Достаточно прямолинейный, быстро отвечает и не слишком осторожничает. Имеет доступ к актуальным данным, но ищет в первую очередь в соцсетях, так что лучше быть осторожным уже вам.

Лучше всего подходит для:

  • быстрых расчётов и проверки цифр;
  • анализа финансовой отчётности;
  • подготовки кратких деловых текстов (прямолинейных, помним);
  • ответов на вопросы без лишних предисловий.

Плюсы:

  • бесплатный думающий режим — качество ответов выше, чем у многих конкурентов в платных тарифах;
  • хорошо считает и пишет формулы.

Минусы:

  • не сильно ориентируется в отечественном законодательстве;
  • может вводить в заблуждение, потому что приносит непроверенную информацию из постов;
  • меньше возможностей для работы с файлами по сравнению с классикой — ChatGPT.

YandexGPT

Нейросеть от «Яндекса», обученная на русскоязычном контенте, в том числе на нормативных документах РФ. Понимает внутренний деловой контекст, хорошо знакома с реалиями российского бухучёта и налоговой системы.

Лучше всего подходит для:

  • деловой переписки;
  • работы с локальными нормативными текстами;
  • интеграции в корпоративные процессы через API «Яндекса»;
  • задач, где важна местная специфика формулировок.

Плюсы:

  • отлично понимает деловой и юридический язык;
  • хорошо обучена на российском законодательстве;
  • данные обрабатываются на внутренних серверах — актуально для компаний с требованиями к локализации.

Минусы:

  • уступает по работе с файлами и таблицами другим нейросетям;
  • держит в памяти чата меньше информации, чем зарубежные алгоритмы;
  • менее гибкая в нестандартных задачах.

GigaChat

Нейросеть от «Сбера», заточенная под российский контекст. Обучена на большом массиве локальных нормативных документов, судебной практики и деловой литературы. Если вы работаете с законодательством РФ и вам важна точность ссылок на отечественные нормы — GigaChat один из лучших вариантов.

Лучше всего подходит для:

  • вопросов по налоговому и бухгалтерскому законодательству;
  • работы с нормативами (ФСБУ, ПБУ, НК РФ, ТК РФ);
  • подготовки договоров и первичных документов по установленным стандартам;
  • консультаций клиентов по российским реалиям.

Плюсы:

  • глубокое знание законодательства РФ и специфики стандартов;
  • данные не покидают российскую юрисдикцию;
  • интеграция с экосистемой «Сбера».

Минусы:

  • не лучший в работе с таблицами и файлами;
  • меньше возможностей для автоматизации через API;
  • может отказаться отвечать, если увидит нарушение правил безопасности данных;
  • интерфейс не такой удобный для новичков.

DeepSeek

Китайская нейросеть с акцентом на математику, логику и аналитические задачи. Работает с открытым исходным кодом (open source) и предлагает один из самых дешёвых API на рынке, что позволяет легко интегрировать его во внутренние корпоративные системы.

Лучше всего подходит для:

  • сложных расчётов;
  • логического анализа, к примеру, оптимизации налогообложения и сравнения сценариев;
  • задач, требующих пошагового рассуждения.

Плюсы:

  • сильные математика и логика;
  • хороший русский язык;
  • корректная работа с кодом и его анализом;
  • качественные бесплатные ответы.

Минусы:

  • не самая лучшая функция веб-поиска;
  • часто зависает, если слишком много пользователей на сервере.

Midjourney

Лидер среди графических нейросетей (как ChatGPT в мире текстовых ИИ). Будет полезен для отчётов руководству, визуальных схем бизнес-процессов и обучающих материалов. Профессиональная картинка в отчёте — тоже качественная коммуникация.

Лучше всего подходит для:

  • создания инфографики для презентаций;
  • иллюстраций к обучающим материалам и регламентам;
  • оформления дашбордов и управленческих отчётов.

Плюсы:

  • качество изображений значительно выше всех конкурентов;
  • хорошо понимает сложные текстовые описания;
  • активное сообщество креаторов;
  • быстрая генерация.

Минусы:

  • нет бесплатного доступа — только платная подписка;
  • промпты нужно переводить на английский язык;
  • не идеально генерирует текст внутри изображений;
  • часто нужен специфичный синтаксис для создания качественных иллюстраций.

Kandinsky

Нейросеть для генерации изображений от «Сбера». Её главные преимущества перед Midjourney: полностью бесплатный доступ, хорошее понимание русскоязычных промптов и отсутствие вопросов с локализацией данных.

Лучше всего подходит для:

  • создания иллюстраций для внутренних материалов и презентаций;
  • оформления обучающих курсов и регламентов;
  • генерации фоновых изображений для отчётов и дашбордов.

Плюсы:

  • полностью бесплатная;
  • данные обрабатываются на российских серверах;
  • промпты можно сразу писать на русском языке;
  • простой интерфейс, не требует регистрации через сторонние сервисы.

Минусы:

  • качество генерации заметно ниже Midjourney;
  • хуже справляется со сложными композициями и корпоративной стилистикой;
  • проблемы с текстом внутри изображений — впрочем, как у большинства конкурентов;
  • меньше тонких настроек.

Готовые промпты для бухгалтера

Важный совет перед началом работы с любой нейросетью: всегда включайте режим размышления (Thinking / Think) или глубокого исследования (Deep Research), если задача требует анализа, расчётов или поиска актуальных норм. В таком режиме ждать ответа придётся дольше, зато качество вырастет кратно.

И обязательное правило конфиденциальности: никогда не загружайте в чат реальные ИНН, названия компаний, ФИО сотрудников и точные банковские реквизиты. Всегда заменяйте их на вымышленные.

Проверка проводок

«Действуй как опытный главный бухгалтер и методолог с глубоким знанием российского законодательства (НК РФ, актуальные ФСБУ). У нас прошла следующая хозяйственная операция: [например: выкуп предмета лизинга досрочно, при этом изначально он учитывался на балансе лизингополучателя].

Твоя задача:

  • Написать пошаговый перечень бухгалтерских проводок (с указанием субсчетов) для отражения этой операции.
  • Указать, как эта операция повлияет на налог на прибыль и НДС.
  • Описать налоговые риски, если мы оформим первичку [указать как, например: только актом приёма-передачи без УПД], и сослаться на актуальные письма Минфина или ФНС, если они есть.
  • Объяснить простыми словами и только суть».

Анализ ОСВ

«На основе предоставленной ОСВ за [период] (данные ниже) составь экспресс-отчёт для директора простым и понятным языком. Избегай бюрократических формулировок.

  • Посчитай дебиторку (счета 62, 76) и кредиторку (счета 60, 76) — кто кому больше должен?
  • Оцени ликвидность: хватит ли денег на счетах (50, 51, 52) для покрытия текущих долгов перед поставщиками и бюджетом (68, 69)?
  • Сделай краткий вывод о состоянии компании: мы генерируем оборот или проедаем запасы? Снабди отчёт небольшими визуальными акцентами (можно использовать эмодзи для наглядности)».

Подготовка управленческой отчётности

«Ты финансовый директор. У нас есть данные по счетам 90 и 91 из российской бухгалтерии за [месяц]: [данные].

Директору нужен понятный P&L в формате управленческого учёта.

Сгруппируй эти данные в классическую структуру: Выручка, Себестоимость, Валовая прибыль, Операционные расходы (коммерческие и управленческие), EBITDA, Чистая прибыль. Если каких-то данных не хватает, напиши мне, какие счета ещё нужно выгрузить. Предоставь результат в формате таблицы».

Налоговая оптимизация

«Мы планируем открыть новое направление бизнеса: [например: онлайн-школу с потенциальным оборотом 150 млн ₽ в год и штатом 10 человек]. Основная доля расходов — [например: зарплаты преподавателям и реклама].

Проведи сравнительный анализ налоговой нагрузки для трёх вариантов: ОСНО, УСН «Доходы» (6%) и УСН «Доходы минус расходы» (15%).

Учти страховые взносы и потерю входящего НДС. Сделай расчёт на основе примерной рентабельности [например: 10%]. Выдай рекомендацию, какой режим выгоднее, и напомни об актуальных лимитах для применения УСН на этот год».

Работа с импортёрами

«Мы импортируем товар [например: из Китая]. Условия поставки по Инкотермс: [FOB / EXW]. Контракт в юанях.

Мы сделали предоплату 50% [дата] по [курсу], а переход права собственности произошёл [дата] по [курсу]. Товар растаможен [дата].

Напиши пошаговый алгоритм, как правильно сформировать первоначальную стоимость товара (счёт 41) с учётом таможенных пошлин и сборов и в какой момент и на какую часть суммы возникают курсовые разницы в налоговом и бухгалтерском учёте. Ссылайся на ПБУ 3/2006.»

Автоматизация в Excel

«Я выгружаю из “1С” оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 каждый день в формате Excel. У неё неудобная группировка строк.

Напиши для меня подробную пошаговую инструкцию, как использовать Power Query, чтобы:

  • Загрузить эту ОСВ.
  • Убрать пустые строки и “шапку” “1С“.
  • Развернуть данные в плоскую (табличную) структуру, чтобы были столбцы: “ИНН”, “Контрагент”, “Сальдо на начало”, “Оборот Дт”, “Оборот Кт”, “Сальдо на конец”. Инструкция должна быть чёткой, с указанием конкретных кнопок в меню Excel, которые нужно нажимать»

Полезных промптов в открытом доступе не так уж и много, поэтому смело сохраняйте эти примеры в свою личную библиотеку. Так вы будете сразу решать задачи, а не тратить время на эксперименты.

Сравнительная таблица

Сравнительная таблица нейросетей для бухгалтера.

Как выбрать нейросеть под свои задачи

Используйте связку из нескольких инструментов сразу.

  • Perplexity для поиска актуальной информации + YandexGPT / GigaChat для подготовки документов на её основе.
  • ChatGPT для создания текста в презентации + Midjourney / Kandinsky для визуализации.
  • DeepSeek для написания кода для автоматизации + ChatGPT для инструкции, как использовать этот код.
  • Grok для поиска трендов / жалоб в соцсетях + Perplexity для проверки найденной информации.

Заключение

Пока коллеги тратят вечера на ручной пересчёт ведомостей и письма в налоговую, вы можете делегировать это нейросетям и вовремя уйти домой.

А если хотите полностью встроить ИИ в свою ежедневную практику, создайте собственного нейроассистента, который будет выполнять рутину за вас.

Рассмотрите возможность прокачать себя с помощью технологий.

