Нейросети не заменят бухгалтеров, но они могу забрать рутину: найти нужный закон, подготовить типовые письма, разобрать большие таблицы. Главное с умом подойти к функциональности и выбрать подходящие инструменты под свои задачи.

На какие нейросети обратить внимание

Любой из текстовых моделей можно пользоваться бесплатно с лимитом на день — обычно это от 7 до 10 коротких запросов и до 5 запросов среднего размера. И да, используйте только свежие версии — несмотря на их новизну, они безопаснее и выдают более корректный вариант.

ChatGPT

Самый известный ИИ в мире, с него массовое использование нейросетей вообще и началось. Бот умеет работать с файлами, таблицами, искать информацию в интернете и запускать код прямо внутри чата.

Лучше всего подходит для:

подготовки и проверки бухгалтерских писем, актов, объяснительных;

анализа таблиц и выгрузок из «1С»;

расчётов налогов, дивидендов, зарплат;

объяснения сложных норм НК РФ простым языком.

Плюсы:

работает с файлами прямо в чате;

умеет общаться голосовыми сообщениями;

есть встроенный интерпретатор Python — можно делать расчёты и строить графики;

имеет огромное сообщество энтузиастов.

Минусы:

может присылать неверные статьи — всегда проверяйте ссылки на законодательство;

иногда отказывается что-то анализировать, если расценит это как подозрительную информацию;

не знает специфики «1С» изнутри — только то, что ему объясните.

Perplexity

Не совсем нейросеть, это скорее ИИ-поисковик: он ищет информацию в интернете и выдаёт готовый ответ с кликабельными ссылками на источники. Для бухгалтера это незаменимо. Нужна актуальная норма — получите реальные данные вместо фантазий.

Лучше всего подходит для:

быстрой проверки актуальности норм и ставок;

поиска позиций судов и ФНС по спорным вопросам;

мониторинга изменений в законодательстве;

исследований перед сложной консультацией клиенту.

Плюсы:

каждый ответ содержит ссылки на первоисточники — сразу можно проверить;

бесплатная версия уже достаточно мощная;

функция глубокого поиска (Deep Research) формирует полноценный аналитический отчёт.

Минусы:

нет загрузки таблиц и PDF в бесплатной версии;

не подходит для генерации даже простых текстов;

иногда ошибается в интерпретации российских нормативных источников.

Grok

Бот от компании xAI Илона Маска. Достаточно прямолинейный, быстро отвечает и не слишком осторожничает. Имеет доступ к актуальным данным, но ищет в первую очередь в соцсетях, так что лучше быть осторожным уже вам.

Лучше всего подходит для:

быстрых расчётов и проверки цифр;

анализа финансовой отчётности;

подготовки кратких деловых текстов (прямолинейных, помним);

ответов на вопросы без лишних предисловий.

Плюсы:

бесплатный думающий режим — качество ответов выше, чем у многих конкурентов в платных тарифах;

хорошо считает и пишет формулы.

Минусы:

не сильно ориентируется в отечественном законодательстве;

может вводить в заблуждение, потому что приносит непроверенную информацию из постов;

меньше возможностей для работы с файлами по сравнению с классикой — ChatGPT.

YandexGPT

Нейросеть от «Яндекса», обученная на русскоязычном контенте, в том числе на нормативных документах РФ. Понимает внутренний деловой контекст, хорошо знакома с реалиями российского бухучёта и налоговой системы.

Лучше всего подходит для:

деловой переписки;

работы с локальными нормативными текстами;

интеграции в корпоративные процессы через API «Яндекса»;

задач, где важна местная специфика формулировок.

Плюсы:

отлично понимает деловой и юридический язык;

хорошо обучена на российском законодательстве;

данные обрабатываются на внутренних серверах — актуально для компаний с требованиями к локализации.

Минусы:

уступает по работе с файлами и таблицами другим нейросетям;

держит в памяти чата меньше информации, чем зарубежные алгоритмы;

менее гибкая в нестандартных задачах.

GigaChat

Нейросеть от «Сбера», заточенная под российский контекст. Обучена на большом массиве локальных нормативных документов, судебной практики и деловой литературы. Если вы работаете с законодательством РФ и вам важна точность ссылок на отечественные нормы — GigaChat один из лучших вариантов.

Лучше всего подходит для:

вопросов по налоговому и бухгалтерскому законодательству;

работы с нормативами (ФСБУ, ПБУ, НК РФ, ТК РФ);

подготовки договоров и первичных документов по установленным стандартам;

консультаций клиентов по российским реалиям.

Плюсы:

глубокое знание законодательства РФ и специфики стандартов;

данные не покидают российскую юрисдикцию;

интеграция с экосистемой «Сбера».

Минусы:

не лучший в работе с таблицами и файлами;

меньше возможностей для автоматизации через API;

может отказаться отвечать, если увидит нарушение правил безопасности данных;

интерфейс не такой удобный для новичков.

DeepSeek

Китайская нейросеть с акцентом на математику, логику и аналитические задачи. Работает с открытым исходным кодом (open source) и предлагает один из самых дешёвых API на рынке, что позволяет легко интегрировать его во внутренние корпоративные системы.

Лучше всего подходит для:

сложных расчётов;

логического анализа, к примеру, оптимизации налогообложения и сравнения сценариев;

задач, требующих пошагового рассуждения.

Плюсы:

сильные математика и логика;

хороший русский язык;

корректная работа с кодом и его анализом;

качественные бесплатные ответы.

Минусы:

не самая лучшая функция веб-поиска;

часто зависает, если слишком много пользователей на сервере.

Midjourney

Лидер среди графических нейросетей (как ChatGPT в мире текстовых ИИ). Будет полезен для отчётов руководству, визуальных схем бизнес-процессов и обучающих материалов. Профессиональная картинка в отчёте — тоже качественная коммуникация.

Лучше всего подходит для:

создания инфографики для презентаций;

иллюстраций к обучающим материалам и регламентам;

оформления дашбордов и управленческих отчётов.

Плюсы:

качество изображений значительно выше всех конкурентов;

хорошо понимает сложные текстовые описания;

активное сообщество креаторов;

быстрая генерация.

Минусы:

нет бесплатного доступа — только платная подписка;

промпты нужно переводить на английский язык;

не идеально генерирует текст внутри изображений;

часто нужен специфичный синтаксис для создания качественных иллюстраций.

Kandinsky

Нейросеть для генерации изображений от «Сбера». Её главные преимущества перед Midjourney: полностью бесплатный доступ, хорошее понимание русскоязычных промптов и отсутствие вопросов с локализацией данных.

Лучше всего подходит для:

создания иллюстраций для внутренних материалов и презентаций;

оформления обучающих курсов и регламентов;

генерации фоновых изображений для отчётов и дашбордов.

Плюсы:

полностью бесплатная;

данные обрабатываются на российских серверах;

промпты можно сразу писать на русском языке;

простой интерфейс, не требует регистрации через сторонние сервисы.

Минусы:

качество генерации заметно ниже Midjourney;

хуже справляется со сложными композициями и корпоративной стилистикой;

проблемы с текстом внутри изображений — впрочем, как у большинства конкурентов;

меньше тонких настроек.

Готовые промпты для бухгалтера

Важный совет перед началом работы с любой нейросетью: всегда включайте режим размышления (Thinking / Think) или глубокого исследования (Deep Research), если задача требует анализа, расчётов или поиска актуальных норм. В таком режиме ждать ответа придётся дольше, зато качество вырастет кратно.

И обязательное правило конфиденциальности: никогда не загружайте в чат реальные ИНН, названия компаний, ФИО сотрудников и точные банковские реквизиты. Всегда заменяйте их на вымышленные.

Проверка проводок

«Действуй как опытный главный бухгалтер и методолог с глубоким знанием российского законодательства (НК РФ, актуальные ФСБУ). У нас прошла следующая хозяйственная операция: [например: выкуп предмета лизинга досрочно, при этом изначально он учитывался на балансе лизингополучателя].

Твоя задача:

Написать пошаговый перечень бухгалтерских проводок (с указанием субсчетов) для отражения этой операции.

Указать, как эта операция повлияет на налог на прибыль и НДС.

Описать налоговые риски, если мы оформим первичку [указать как, например: только актом приёма-передачи без УПД], и сослаться на актуальные письма Минфина или ФНС, если они есть.

Объяснить простыми словами и только суть».

Анализ ОСВ

«На основе предоставленной ОСВ за [период] (данные ниже) составь экспресс-отчёт для директора простым и понятным языком. Избегай бюрократических формулировок.

Посчитай дебиторку (счета 62, 76) и кредиторку (счета 60, 76) — кто кому больше должен?

Оцени ликвидность: хватит ли денег на счетах (50, 51, 52) для покрытия текущих долгов перед поставщиками и бюджетом (68, 69)?

Сделай краткий вывод о состоянии компании: мы генерируем оборот или проедаем запасы? Снабди отчёт небольшими визуальными акцентами (можно использовать эмодзи для наглядности)».

Подготовка управленческой отчётности

«Ты финансовый директор. У нас есть данные по счетам 90 и 91 из российской бухгалтерии за [месяц]: [данные].

Директору нужен понятный P&L в формате управленческого учёта.

Сгруппируй эти данные в классическую структуру: Выручка, Себестоимость, Валовая прибыль, Операционные расходы (коммерческие и управленческие), EBITDA, Чистая прибыль. Если каких-то данных не хватает, напиши мне, какие счета ещё нужно выгрузить. Предоставь результат в формате таблицы».

Налоговая оптимизация

«Мы планируем открыть новое направление бизнеса: [например: онлайн-школу с потенциальным оборотом 150 млн ₽ в год и штатом 10 человек]. Основная доля расходов — [например: зарплаты преподавателям и реклама].

Проведи сравнительный анализ налоговой нагрузки для трёх вариантов: ОСНО, УСН «Доходы» (6%) и УСН «Доходы минус расходы» (15%).

Учти страховые взносы и потерю входящего НДС. Сделай расчёт на основе примерной рентабельности [например: 10%]. Выдай рекомендацию, какой режим выгоднее, и напомни об актуальных лимитах для применения УСН на этот год».

Работа с импортёрами

«Мы импортируем товар [например: из Китая]. Условия поставки по Инкотермс: [FOB / EXW]. Контракт в юанях.

Мы сделали предоплату 50% [дата] по [курсу], а переход права собственности произошёл [дата] по [курсу]. Товар растаможен [дата].

Напиши пошаговый алгоритм, как правильно сформировать первоначальную стоимость товара (счёт 41) с учётом таможенных пошлин и сборов и в какой момент и на какую часть суммы возникают курсовые разницы в налоговом и бухгалтерском учёте. Ссылайся на ПБУ 3/2006.»

Автоматизация в Excel

«Я выгружаю из “1С” оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 каждый день в формате Excel. У неё неудобная группировка строк.

Напиши для меня подробную пошаговую инструкцию, как использовать Power Query, чтобы:

Загрузить эту ОСВ.

Убрать пустые строки и “шапку” “1С“.

Развернуть данные в плоскую (табличную) структуру, чтобы были столбцы: “ИНН”, “Контрагент”, “Сальдо на начало”, “Оборот Дт”, “Оборот Кт”, “Сальдо на конец”. Инструкция должна быть чёткой, с указанием конкретных кнопок в меню Excel, которые нужно нажимать»

Полезных промптов в открытом доступе не так уж и много, поэтому смело сохраняйте эти примеры в свою личную библиотеку. Так вы будете сразу решать задачи, а не тратить время на эксперименты.

Как выбрать нейросеть под свои задачи

Используйте связку из нескольких инструментов сразу.

Perplexity для поиска актуальной информации + YandexGPT / GigaChat для подготовки документов на её основе.

ChatGPT для создания текста в презентации + Midjourney / Kandinsky для визуализации.

DeepSeek для написания кода для автоматизации + ChatGPT для инструкции, как использовать этот код.

Grok для поиска трендов / жалоб в соцсетях + Perplexity для проверки найденной информации.

Заключение

Пока коллеги тратят вечера на ручной пересчёт ведомостей и письма в налоговую, вы можете делегировать это нейросетям и вовремя уйти домой.

А если хотите полностью встроить ИИ в свою ежедневную практику, создайте собственного нейроассистента, который будет выполнять рутину за вас.

