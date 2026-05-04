8 лучших ИИ для бухгалтера в 2026 году + готовые промпты
Нейросети не заменят бухгалтеров, но они могу забрать рутину: найти нужный закон, подготовить типовые письма, разобрать большие таблицы. Главное с умом подойти к функциональности и выбрать подходящие инструменты под свои задачи.
- На какие нейросети обратить внимание
- Готовые промпты для бухгалтера
- Как выбрать нейросеть под свои задачи
- Заключение
На какие нейросети обратить внимание
Любой из текстовых моделей можно пользоваться бесплатно с лимитом на день — обычно это от 7 до 10 коротких запросов и до 5 запросов среднего размера. И да, используйте только свежие версии — несмотря на их новизну, они безопаснее и выдают более корректный вариант.
ChatGPT
Самый известный ИИ в мире, с него массовое использование нейросетей вообще и началось. Бот умеет работать с файлами, таблицами, искать информацию в интернете и запускать код прямо внутри чата.
Лучше всего подходит для:
- подготовки и проверки бухгалтерских писем, актов, объяснительных;
- анализа таблиц и выгрузок из «1С»;
- расчётов налогов, дивидендов, зарплат;
- объяснения сложных норм НК РФ простым языком.
Плюсы:
- работает с файлами прямо в чате;
- умеет общаться голосовыми сообщениями;
- есть встроенный интерпретатор Python — можно делать расчёты и строить графики;
- имеет огромное сообщество энтузиастов.
Минусы:
- может присылать неверные статьи — всегда проверяйте ссылки на законодательство;
- иногда отказывается что-то анализировать, если расценит это как подозрительную информацию;
- не знает специфики «1С» изнутри — только то, что ему объясните.
Perplexity
Не совсем нейросеть, это скорее ИИ-поисковик: он ищет информацию в интернете и выдаёт готовый ответ с кликабельными ссылками на источники. Для бухгалтера это незаменимо. Нужна актуальная норма — получите реальные данные вместо фантазий.
Лучше всего подходит для:
- быстрой проверки актуальности норм и ставок;
- поиска позиций судов и ФНС по спорным вопросам;
- мониторинга изменений в законодательстве;
- исследований перед сложной консультацией клиенту.
Плюсы:
- каждый ответ содержит ссылки на первоисточники — сразу можно проверить;
- бесплатная версия уже достаточно мощная;
- функция глубокого поиска (Deep Research) формирует полноценный аналитический отчёт.
Минусы:
- нет загрузки таблиц и PDF в бесплатной версии;
- не подходит для генерации даже простых текстов;
- иногда ошибается в интерпретации российских нормативных источников.
Grok
Бот от компании xAI Илона Маска. Достаточно прямолинейный, быстро отвечает и не слишком осторожничает. Имеет доступ к актуальным данным, но ищет в первую очередь в соцсетях, так что лучше быть осторожным уже вам.
Лучше всего подходит для:
- быстрых расчётов и проверки цифр;
- анализа финансовой отчётности;
- подготовки кратких деловых текстов (прямолинейных, помним);
- ответов на вопросы без лишних предисловий.
Плюсы:
- бесплатный думающий режим — качество ответов выше, чем у многих конкурентов в платных тарифах;
- хорошо считает и пишет формулы.
Минусы:
- не сильно ориентируется в отечественном законодательстве;
- может вводить в заблуждение, потому что приносит непроверенную информацию из постов;
- меньше возможностей для работы с файлами по сравнению с классикой — ChatGPT.
YandexGPT
Нейросеть от «Яндекса», обученная на русскоязычном контенте, в том числе на нормативных документах РФ. Понимает внутренний деловой контекст, хорошо знакома с реалиями российского бухучёта и налоговой системы.
Лучше всего подходит для:
- деловой переписки;
- работы с локальными нормативными текстами;
- интеграции в корпоративные процессы через API «Яндекса»;
- задач, где важна местная специфика формулировок.
Плюсы:
- отлично понимает деловой и юридический язык;
- хорошо обучена на российском законодательстве;
- данные обрабатываются на внутренних серверах — актуально для компаний с требованиями к локализации.
Минусы:
- уступает по работе с файлами и таблицами другим нейросетям;
- держит в памяти чата меньше информации, чем зарубежные алгоритмы;
- менее гибкая в нестандартных задачах.
GigaChat
Нейросеть от «Сбера», заточенная под российский контекст. Обучена на большом массиве локальных нормативных документов, судебной практики и деловой литературы. Если вы работаете с законодательством РФ и вам важна точность ссылок на отечественные нормы — GigaChat один из лучших вариантов.
Лучше всего подходит для:
- вопросов по налоговому и бухгалтерскому законодательству;
- работы с нормативами (ФСБУ, ПБУ, НК РФ, ТК РФ);
- подготовки договоров и первичных документов по установленным стандартам;
- консультаций клиентов по российским реалиям.
Плюсы:
- глубокое знание законодательства РФ и специфики стандартов;
- данные не покидают российскую юрисдикцию;
- интеграция с экосистемой «Сбера».
Минусы:
- не лучший в работе с таблицами и файлами;
- меньше возможностей для автоматизации через API;
- может отказаться отвечать, если увидит нарушение правил безопасности данных;
- интерфейс не такой удобный для новичков.
DeepSeek
Китайская нейросеть с акцентом на математику, логику и аналитические задачи. Работает с открытым исходным кодом (open source) и предлагает один из самых дешёвых API на рынке, что позволяет легко интегрировать его во внутренние корпоративные системы.
Лучше всего подходит для:
- сложных расчётов;
- логического анализа, к примеру, оптимизации налогообложения и сравнения сценариев;
- задач, требующих пошагового рассуждения.
Плюсы:
- сильные математика и логика;
- хороший русский язык;
- корректная работа с кодом и его анализом;
- качественные бесплатные ответы.
Минусы:
- не самая лучшая функция веб-поиска;
- часто зависает, если слишком много пользователей на сервере.
Midjourney
Лидер среди графических нейросетей (как ChatGPT в мире текстовых ИИ). Будет полезен для отчётов руководству, визуальных схем бизнес-процессов и обучающих материалов. Профессиональная картинка в отчёте — тоже качественная коммуникация.
Лучше всего подходит для:
- создания инфографики для презентаций;
- иллюстраций к обучающим материалам и регламентам;
- оформления дашбордов и управленческих отчётов.
Плюсы:
- качество изображений значительно выше всех конкурентов;
- хорошо понимает сложные текстовые описания;
- активное сообщество креаторов;
- быстрая генерация.
Минусы:
- нет бесплатного доступа — только платная подписка;
- промпты нужно переводить на английский язык;
- не идеально генерирует текст внутри изображений;
- часто нужен специфичный синтаксис для создания качественных иллюстраций.
Kandinsky
Нейросеть для генерации изображений от «Сбера». Её главные преимущества перед Midjourney: полностью бесплатный доступ, хорошее понимание русскоязычных промптов и отсутствие вопросов с локализацией данных.
Лучше всего подходит для:
- создания иллюстраций для внутренних материалов и презентаций;
- оформления обучающих курсов и регламентов;
- генерации фоновых изображений для отчётов и дашбордов.
Плюсы:
- полностью бесплатная;
- данные обрабатываются на российских серверах;
- промпты можно сразу писать на русском языке;
- простой интерфейс, не требует регистрации через сторонние сервисы.
Минусы:
- качество генерации заметно ниже Midjourney;
- хуже справляется со сложными композициями и корпоративной стилистикой;
- проблемы с текстом внутри изображений — впрочем, как у большинства конкурентов;
- меньше тонких настроек.
Готовые промпты для бухгалтера
Важный совет перед началом работы с любой нейросетью: всегда включайте режим размышления (Thinking / Think) или глубокого исследования (Deep Research), если задача требует анализа, расчётов или поиска актуальных норм. В таком режиме ждать ответа придётся дольше, зато качество вырастет кратно.
И обязательное правило конфиденциальности: никогда не загружайте в чат реальные ИНН, названия компаний, ФИО сотрудников и точные банковские реквизиты. Всегда заменяйте их на вымышленные.
Проверка проводок
«Действуй как опытный главный бухгалтер и методолог с глубоким знанием российского законодательства (НК РФ, актуальные ФСБУ). У нас прошла следующая хозяйственная операция: [например: выкуп предмета лизинга досрочно, при этом изначально он учитывался на балансе лизингополучателя].
Твоя задача:
- Написать пошаговый перечень бухгалтерских проводок (с указанием субсчетов) для отражения этой операции.
- Указать, как эта операция повлияет на налог на прибыль и НДС.
- Описать налоговые риски, если мы оформим первичку [указать как, например: только актом приёма-передачи без УПД], и сослаться на актуальные письма Минфина или ФНС, если они есть.
- Объяснить простыми словами и только суть».
Анализ ОСВ
«На основе предоставленной ОСВ за [период] (данные ниже) составь экспресс-отчёт для директора простым и понятным языком. Избегай бюрократических формулировок.
- Посчитай дебиторку (счета 62, 76) и кредиторку (счета 60, 76) — кто кому больше должен?
- Оцени ликвидность: хватит ли денег на счетах (50, 51, 52) для покрытия текущих долгов перед поставщиками и бюджетом (68, 69)?
- Сделай краткий вывод о состоянии компании: мы генерируем оборот или проедаем запасы? Снабди отчёт небольшими визуальными акцентами (можно использовать эмодзи для наглядности)».
Подготовка управленческой отчётности
«Ты финансовый директор. У нас есть данные по счетам 90 и 91 из российской бухгалтерии за [месяц]: [данные].
Директору нужен понятный P&L в формате управленческого учёта.
Сгруппируй эти данные в классическую структуру: Выручка, Себестоимость, Валовая прибыль, Операционные расходы (коммерческие и управленческие), EBITDA, Чистая прибыль. Если каких-то данных не хватает, напиши мне, какие счета ещё нужно выгрузить. Предоставь результат в формате таблицы».
Налоговая оптимизация
«Мы планируем открыть новое направление бизнеса: [например: онлайн-школу с потенциальным оборотом 150 млн ₽ в год и штатом 10 человек]. Основная доля расходов — [например: зарплаты преподавателям и реклама].
Проведи сравнительный анализ налоговой нагрузки для трёх вариантов: ОСНО, УСН «Доходы» (6%) и УСН «Доходы минус расходы» (15%).
Учти страховые взносы и потерю входящего НДС. Сделай расчёт на основе примерной рентабельности [например: 10%]. Выдай рекомендацию, какой режим выгоднее, и напомни об актуальных лимитах для применения УСН на этот год».
Работа с импортёрами
«Мы импортируем товар [например: из Китая]. Условия поставки по Инкотермс: [FOB / EXW]. Контракт в юанях.
Мы сделали предоплату 50% [дата] по [курсу], а переход права собственности произошёл [дата] по [курсу]. Товар растаможен [дата].
Напиши пошаговый алгоритм, как правильно сформировать первоначальную стоимость товара (счёт 41) с учётом таможенных пошлин и сборов и в какой момент и на какую часть суммы возникают курсовые разницы в налоговом и бухгалтерском учёте. Ссылайся на ПБУ 3/2006.»
Автоматизация в Excel
«Я выгружаю из “1С” оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 каждый день в формате Excel. У неё неудобная группировка строк.
Напиши для меня подробную пошаговую инструкцию, как использовать Power Query, чтобы:
- Загрузить эту ОСВ.
- Убрать пустые строки и “шапку” “1С“.
- Развернуть данные в плоскую (табличную) структуру, чтобы были столбцы: “ИНН”, “Контрагент”, “Сальдо на начало”, “Оборот Дт”, “Оборот Кт”, “Сальдо на конец”. Инструкция должна быть чёткой, с указанием конкретных кнопок в меню Excel, которые нужно нажимать»
Полезных промптов в открытом доступе не так уж и много, поэтому смело сохраняйте эти примеры в свою личную библиотеку. Так вы будете сразу решать задачи, а не тратить время на эксперименты.
Как выбрать нейросеть под свои задачи
Используйте связку из нескольких инструментов сразу.
- Perplexity для поиска актуальной информации + YandexGPT / GigaChat для подготовки документов на её основе.
- ChatGPT для создания текста в презентации + Midjourney / Kandinsky для визуализации.
- DeepSeek для написания кода для автоматизации + ChatGPT для инструкции, как использовать этот код.
- Grok для поиска трендов / жалоб в соцсетях + Perplexity для проверки найденной информации.
Заключение
Пока коллеги тратят вечера на ручной пересчёт ведомостей и письма в налоговую, вы можете делегировать это нейросетям и вовремя уйти домой.
А если хотите полностью встроить ИИ в свою ежедневную практику, создайте собственного нейроассистента, который будет выполнять рутину за вас.
Рассмотрите возможность прокачать себя с помощью технологий.
