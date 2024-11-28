Все курсы
Акции и промокоды Отзывы о школах

3 главных статьи расходов россиян: на что уходит до 80% семейного бюджета

Только 13% россиян системно планируют свой бюджет, а долгосрочные сбережения делает каждый третий. Такие данные получили сервис Работа.ру и СберНПФ в ноябре 2024 года, изучив финансовые привычки жителей России.

дом и тележка

Кто и как планирует семейный бюджет

Картина планирования расходов у россиян выглядит так:

  • 13% составляют и четко следуют месячному бюджету
  • 24% планируют траты только перед крупными покупками
  • 22% ведут бюджет, но срываются из-за непредвиденных расходов

Под системным планированием в исследовании понимается регулярный учет доходов и расходов с использованием специальных приложений, таблиц или записей на бумаге, а также соблюдение заранее установленных финансовых целей и лимитов трат по категориям.

Сколько россиян копят и на что тратят

«Свыше половины опрошенных россиян (62%) делают сбережения. 18% откладывают на разные сроки и цели, 9% — на ближайшие расходы, например, отпуск или крупные покупки. При этом 35% ориентируются на долгосрочную перспективу», — комментирует генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Среди тех, кто копит на долгосрочные цели:

  • 25% сберегают 10-20% месячного дохода
  • 10% откладывают больше 20% зарплаты

Основные долгосрочные цели накоплений включают пенсионные сбережения, покупку недвижимости и создание финансовой подушки безопасности. Также россияне отмечают накопления на образование детей и инвестиции в свое обучение.

Основные статьи расходов россиян:

  • 80% уходит на продукты и обязательные платежи
  • 50% тратится на медицину и лекарства
  • 29% составляют транспортные расходы

Подробные результаты исследования доступны здесь.

Что это значит для вашего кошелька

В условиях экономической нестабильности умение грамотно планировать бюджет и управлять финансами становится критически важным навыком. Если вы хотите научиться эффективнее распоряжаться деньгами или подготовиться к смене профессии, изучите наши курсы по финансовой грамотности.

Чтобы помочь вам разобраться в мире личных финансов, мы подготовили подборку курсов по финансовой грамотности. Здесь вы найдете программы разного уровня сложности: от базовых основ ведения бюджета до профессиональных инвестиционных стратегий.

Дата: 28 ноября 2024
Читайте также
Новости
6 ноября 2024
Яндекс и ВШЭ представили доклад о внедрении ИИ в российских вузах

Яндекс и ВШЭ представили доклад о лучших практиках внедрения ИИ в российских вузах.

Новости
22 октября 2024
IBM представила Granite 3.0: бизнес-ориентированные ИИ-модели с открытым кодом

IBM представила Granite 3.0 — бизнес-ориентированные ИИ-модели с открытым исходным кодом, обеспечивающие высокую производительность и безопасность для корпоративного сектора.

Новости
13 апреля 2024
Опубликованы данные о заработной плате системных администраторов Windows в 2024 году

Сервис поиска работы SuperJob провел исследование рынка вакансий в IT-компаниях России и проанализировал размеры заработных плат системных администраторов Windows в разных регионах.

Новости
23 августа 2024
Как правильно сообщить об увольнении без вреда для репутации

Большинство россиян считают, что лучше сообщать об увольнении лично, чтобы сохранить профессиональные отношения и репутацию. Узнайте, какие способы уведомления предпочитают сотрудники и как грамотно попрощаться с компанией, оставив о себе положительное впечатление

Новости
20 ноября 2024
VK запустит “Карьерный Хаб“ совместно с Superjob

VK запускает “Карьерный Хаб” — платформу для поиска работы, интегрированную с экосистемой ВКонтакте. Новый сервис предлагает удобные инструменты для соискателей и работодателей.

Новости
28 октября 2024
Netology проведет бесплатный вебинар по продуктовому маркетингу

Бесплатный вебинар Netology о секретах продуктового маркетинга 30 октября в 18:00 (Мск). Запись будет доступна в личном кабинете после мероприятия.

Новости
18 апреля 2024
Шедеврум и Kandinsky вошли в ТОП-5 самых популярных нейронных сетей

Рейтинг популярности нейронных сетей, опубликованный мониторинговой системой Brand Analytics, показывает: позиции ChatGPT и Midjourney слабеют, а интерес к отечественным разработкам растет.

Новости
23 октября 2024
Suno AI научила искусственный интеллект создавать музыку для фото и видео

Suno представила Suno Scenes — ИИ, создающий саундтреки для фото и видео. Пользователи могут легко генерировать уникальные мелодии через iOS-приложение.

Новости
20 сентября 2024
Яндекс запускает курс по работе с пользовательскими запросами

«Яндекс» запустил бесплатный курс по работе с запросами пользователей. Курс поможет SEO-специалистам, маркетологам и владельцам сайтов понять, как привлекать органический трафик и повысить видимость сайта.

Категории курсов
Отзывы о школах