3 главных статьи расходов россиян: на что уходит до 80% семейного бюджета

Только 13% россиян системно планируют свой бюджет, а долгосрочные сбережения делает каждый третий. Такие данные получили сервис Работа.ру и СберНПФ в ноябре 2024 года, изучив финансовые привычки жителей России.

Кто и как планирует семейный бюджет

Картина планирования расходов у россиян выглядит так:

13% составляют и четко следуют месячному бюджету

24% планируют траты только перед крупными покупками

22% ведут бюджет, но срываются из-за непредвиденных расходов

Под системным планированием в исследовании понимается регулярный учет доходов и расходов с использованием специальных приложений, таблиц или записей на бумаге, а также соблюдение заранее установленных финансовых целей и лимитов трат по категориям.

Сколько россиян копят и на что тратят

«Свыше половины опрошенных россиян (62%) делают сбережения. 18% откладывают на разные сроки и цели, 9% — на ближайшие расходы, например, отпуск или крупные покупки. При этом 35% ориентируются на долгосрочную перспективу», — комментирует генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Среди тех, кто копит на долгосрочные цели:

25% сберегают 10-20% месячного дохода

10% откладывают больше 20% зарплаты

Основные долгосрочные цели накоплений включают пенсионные сбережения, покупку недвижимости и создание финансовой подушки безопасности. Также россияне отмечают накопления на образование детей и инвестиции в свое обучение.

Основные статьи расходов россиян:

80% уходит на продукты и обязательные платежи

50% тратится на медицину и лекарства

29% составляют транспортные расходы

Подробные результаты исследования доступны здесь.

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