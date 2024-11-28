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3 главных статьи расходов россиян: на что уходит до 80% семейного бюджета
Только 13% россиян системно планируют свой бюджет, а долгосрочные сбережения делает каждый третий. Такие данные получили сервис Работа.ру и СберНПФ в ноябре 2024 года, изучив финансовые привычки жителей России.
Кто и как планирует семейный бюджет
Картина планирования расходов у россиян выглядит так:
- 13% составляют и четко следуют месячному бюджету
- 24% планируют траты только перед крупными покупками
- 22% ведут бюджет, но срываются из-за непредвиденных расходов
Под системным планированием в исследовании понимается регулярный учет доходов и расходов с использованием специальных приложений, таблиц или записей на бумаге, а также соблюдение заранее установленных финансовых целей и лимитов трат по категориям.
Сколько россиян копят и на что тратят
«Свыше половины опрошенных россиян (62%) делают сбережения. 18% откладывают на разные сроки и цели, 9% — на ближайшие расходы, например, отпуск или крупные покупки. При этом 35% ориентируются на долгосрочную перспективу», — комментирует генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.
Среди тех, кто копит на долгосрочные цели:
- 25% сберегают 10-20% месячного дохода
- 10% откладывают больше 20% зарплаты
Основные долгосрочные цели накоплений включают пенсионные сбережения, покупку недвижимости и создание финансовой подушки безопасности. Также россияне отмечают накопления на образование детей и инвестиции в свое обучение.
Основные статьи расходов россиян:
- 80% уходит на продукты и обязательные платежи
- 50% тратится на медицину и лекарства
- 29% составляют транспортные расходы
Подробные результаты исследования доступны здесь.
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