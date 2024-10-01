4 ключевых преимущества участия во Всероссийской олимпиаде по ИИ от ВТБ

Банк ВТБ стал официальным партнёром Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ), предложив участникам уникальные задачи по геоаналитике. Олимпиада, проходящая в четвёртый раз, нацелена на развитие навыков программирования и применения ИИ-технологий среди учеников 8-11 классов. Победители получат льготы при поступлении в вузы.

От теории к практике: как устроена олимпиада

Олимпиада включает три этапа:

Отборочный (1-6 октября 2023): участники решают задачи на платформе All Cups, используя датасет по геоаналитике от ВТБ.

Основной

Финальный (ноябрь): очные соревнования, мастер-классы и встречи с экспертами.

Главная задача — создать модели машинного обучения для оптимизации сети продаж.

Цифры и факты: что получат участники

Возможность использовать различные языки программирования

Экскурсии в ведущие IT-компании для финалистов

Льготы при поступлении в вузы для победителей

Опыт решения реальных бизнес-задач

Заявки на участие принимаются до 6 октября.

Мнение экспертов: почему это важно

Руководитель проекта Всероссийской олимпиады отмечает: «Участие таких крупных игроков, как ВТБ, значительно повышает уровень мероприятия».

Эксперт по ИИ из ВТБ подчеркивает: «Участие в подобных олимпиадах открывает школьникам двери в мир высоких технологий и дает ценные навыки для будущей карьеры».

Какие льготы предусмотрены

Победители и призёры Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту получают следующие льготы:

Льготы при поступлении в вузы: Участники, занявшие призовые места, могут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны, а также право на зачисление без вступительных экзаменов на некоторые IT-направления, включённые в проект Перечня Минобрнауки России​.

Участники, занявшие призовые места, могут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны, а также право на зачисление без вступительных экзаменов на некоторые IT-направления, включённые в проект Перечня Минобрнауки России​. Преимущество при участии в программах обучения: Победители могут быть приглашены к участию в специализированных образовательных программах или стажировках, организуемых партнёрами олимпиады, такими как ВТБ.

Победители могут быть приглашены к участию в специализированных образовательных программах или стажировках, организуемых партнёрами олимпиады, такими как ВТБ. Призы и сертификаты: Участники также получают призы, грамоты и сертификаты, которые могут стать ценным дополнением к портфолио​.

Эти льготы предоставляют отличные возможности для дальнейшего обучения и карьерного роста.

Как ИИ меняет жизнь и создаёт новые профессии

Искусственный интеллект трансформирует множество сфер, автоматизируя рутинные задачи и открывая новые возможности. Сегодня активно развиваются следующие профессии:

Разработчики ИИ и машинного обучения: создают интеллектуальные системы для бизнеса и повседневной жизни.

Аналитики данных: работают с большими данными, делая выводы и прогнозы.

Этики ИИ: контролируют этичность применения технологий.

Основные вызовы включают вопросы безопасности данных, приватности и создание правил для использования ИИ в обществе.

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