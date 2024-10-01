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4 ключевых преимущества участия во Всероссийской олимпиаде по ИИ от ВТБ
Банк ВТБ стал официальным партнёром Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ), предложив участникам уникальные задачи по геоаналитике. Олимпиада, проходящая в четвёртый раз, нацелена на развитие навыков программирования и применения ИИ-технологий среди учеников 8-11 классов. Победители получат льготы при поступлении в вузы.
От теории к практике: как устроена олимпиада
Олимпиада включает три этапа:
- Отборочный (1-6 октября 2023): участники решают задачи на платформе All Cups, используя датасет по геоаналитике от ВТБ.
- Основной
- Финальный (ноябрь): очные соревнования, мастер-классы и встречи с экспертами.
Главная задача — создать модели машинного обучения для оптимизации сети продаж.
Цифры и факты: что получат участники
- Возможность использовать различные языки программирования
- Экскурсии в ведущие IT-компании для финалистов
- Льготы при поступлении в вузы для победителей
- Опыт решения реальных бизнес-задач
Заявки на участие принимаются до 6 октября.
Мнение экспертов: почему это важно
Руководитель проекта Всероссийской олимпиады отмечает: «Участие таких крупных игроков, как ВТБ, значительно повышает уровень мероприятия».
Эксперт по ИИ из ВТБ подчеркивает: «Участие в подобных олимпиадах открывает школьникам двери в мир высоких технологий и дает ценные навыки для будущей карьеры».
Какие льготы предусмотрены
Победители и призёры Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту получают следующие льготы:
- Льготы при поступлении в вузы: Участники, занявшие призовые места, могут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны, а также право на зачисление без вступительных экзаменов на некоторые IT-направления, включённые в проект Перечня Минобрнауки России.
- Преимущество при участии в программах обучения: Победители могут быть приглашены к участию в специализированных образовательных программах или стажировках, организуемых партнёрами олимпиады, такими как ВТБ.
- Призы и сертификаты: Участники также получают призы, грамоты и сертификаты, которые могут стать ценным дополнением к портфолио.
Эти льготы предоставляют отличные возможности для дальнейшего обучения и карьерного роста.
Как ИИ меняет жизнь и создаёт новые профессии
Искусственный интеллект трансформирует множество сфер, автоматизируя рутинные задачи и открывая новые возможности. Сегодня активно развиваются следующие профессии:
- Разработчики ИИ и машинного обучения: создают интеллектуальные системы для бизнеса и повседневной жизни.
- Аналитики данных: работают с большими данными, делая выводы и прогнозы.
- Этики ИИ: контролируют этичность применения технологий.
Основные вызовы включают вопросы безопасности данных, приватности и создание правил для использования ИИ в обществе.
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