5 основных задач, которые российские HR-менеджеры уже доверяют искусственному интеллекту

В 2025 году искусственный интеллект стал надёжным помощником для российских специалистов по подбору персонала. По данным исследования SuperJob, 11% рекрутеров уже активно применяют нейросети в своей работе. Рассмотрим, как ИИ трансформирует процессы найма и почему половина HR-специалистов всё ещё относится к этим технологиям с осторожностью.

От 2% до 11%: как быстро растёт популярность ИИ в HR

Масштабное исследование SuperJob, проведённое с 3 по 20 февраля 2025 года, охватило 1000 менеджеров по персоналу из 199 населённых пунктов России. Результаты показывают впечатляющий рост — доля рекрутеров, использующих нейросети, увеличилась на 9 процентных пунктов за полтора года.

Где сейчас применяют ИИ российские HR-специалисты:

Автоматическое создание текстов вакансий с учётом специфики компании

Разработка FAQ для карьерных разделов корпоративных сайтов

Анализ рыночного спроса на специалистов и мониторинг зарплатных предложений конкурентов

Несмотря на растущий тренд, половина HR-специалистов (50%) пока не готова доверить подбор персонала искусственному интеллекту. Только 3% уверены в возможности полной автоматизации рекрутинга, а 27% видят перспективы частичного внедрения ИИ в процессы найма.

Какие задачи HR уже доверяют алгоритмам?

Исследование HR-Tech-компании «Поток», проведённое в апреле 2024 года, раскрывает конкретные области применения ИИ:

47% HR-специалистов считают наиболее эффективным использование ИИ для создания описаний вакансий и должностных инструкций

19% применяют технологии для разработки вопросов к собеседованиям

15% доверяют алгоритмам составление тестовых заданий

12% используют автоматический подбор резюме

7% внедрили оценку кандидатов с помощью ИИ

Российские компании активно интегрируют передовые технологии в свои HR-процессы. Например, аутсорсинговая компания MIMINO использует нейросети для быстрого скрининга резюме, что существенно ускоряет отбор перспективных кандидатов.

Кроме того, компания разрабатывает систему оценки соответствия соискателей корпоративной культуре на основе анализа их социальной активности и предыдущего опыта.

Мнения экспертов: неизбежность автоматизации HR

Сергей Ахметов, генеральный директор HR-Tech-компании «Поток», делится практическим опытом:

«Собственную нейросеть мы применяем в продукте для таких задач, как скоринг резюме кандидатов на релевантность, а YandexGPT — для автоматического создания текстов вакансий. Как подтверждают и результаты исследования, и клиенты — именно эти задачи российский бизнес уже готов отдать искусственному интеллекту».

Владимир Квасников, главный редактор «Поток Блога», подчёркивает критическую важность новых технологий:

«В условиях кадрового голода и обострившейся конкуренции за таланты сложно представить, что компания может успешно нанимать новых сотрудников без автоматизации подбора. Особенно популярными в последний год стали технологии искусственного интеллекта».

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