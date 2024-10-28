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50 лучших школьников России сразятся за победу в олимпиаде по ИИ

В октябре 2024 года определились финалисты Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. 50 талантливых школьников 8–11 классов примут участие в решающем этапе престижного соревнования, которое проводит Министерство просвещения России в рамках программы «Цифровая экономика». Помимо состязаний, участников ждут визиты в ведущие IT-компании и встречи с экспертами отрасли.

олимпиада по ИИ

Ключевые даты и возможности для участников

  • 6 октября — завершение регистрации
  • Октябрь-ноябрь — онлайн-этап
  • 14-18 ноября — очный финал в Москве

Организаторы обеспечивают финалистов проживанием и трансфером. Участие бесплатное, а победители получат льготы при поступлении в ведущие технические вузы, включая ИТМО и МФТИ.

От теории к практике: что ждет финалистов

Ежегодно олимпиада собирает более 15 000 участников со всей России. Помимо решения олимпиадных задач, финалисты:

  • Посетят мастер-классы от профессионалов отрасли
  • Побывают в ведущих IT-компаниях
  • Встретятся с экспертами из Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»
  • Познакомятся с последними достижениями в машинном обучении и работе с большими данными

Мнение профессионального сообщества

Представитель Университета ИТМО подчеркивает значимость олимпиады: «Победа в этом соревновании открывает значительные перспективы для будущих абитуриентов, предоставляя им привилегии при поступлении в ведущие технические вузы России».

Эксперты отмечают ежегодный рост не только количества участников, но и уровня их подготовки, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к технологиям ИИ.

Почему это важно

  • Олимпиада — это не просто соревнование. Это возможность:
  • Проверить свои знания в реальных условиях
  • Получить опыт решения сложных задач
  • Развить навыки командной работы
  • Познакомиться с будущими работодателями

Готовиться к олимпиадам такого уровня лучше заранее. На нашем сайте собрана подборка курсов по подготовке к олимпиадам, которая поможет структурировать знания и отработать навыки решения олимпиадных задач. Опытные преподаватели помогут разобраться в сложных темах и поделятся стратегиями успешного выступления на соревнованиях.

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Дата: 28 октября 2024
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