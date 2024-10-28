Яндекс стал первым на отечественном рынке, кто начал маркировать рекламу, созданную искусственным интеллектом, используя пометку в креативах Яндекс.Директа. По мнению специалистое, использование нейросетей увеличивает эффективность рекламных кампаний и снижает затраты на их создание. Маркировка ИИ-контента является важным шагом к прозрачности и этичности в рекламе.
50 лучших школьников России сразятся за победу в олимпиаде по ИИ
В октябре 2024 года определились финалисты Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. 50 талантливых школьников 8–11 классов примут участие в решающем этапе престижного соревнования, которое проводит Министерство просвещения России в рамках программы «Цифровая экономика». Помимо состязаний, участников ждут визиты в ведущие IT-компании и встречи с экспертами отрасли.
Ключевые даты и возможности для участников
- 6 октября — завершение регистрации
- Октябрь-ноябрь — онлайн-этап
- 14-18 ноября — очный финал в Москве
Организаторы обеспечивают финалистов проживанием и трансфером. Участие бесплатное, а победители получат льготы при поступлении в ведущие технические вузы, включая ИТМО и МФТИ.
От теории к практике: что ждет финалистов
Ежегодно олимпиада собирает более 15 000 участников со всей России. Помимо решения олимпиадных задач, финалисты:
- Посетят мастер-классы от профессионалов отрасли
- Побывают в ведущих IT-компаниях
- Встретятся с экспертами из Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»
- Познакомятся с последними достижениями в машинном обучении и работе с большими данными
Мнение профессионального сообщества
Представитель Университета ИТМО подчеркивает значимость олимпиады: «Победа в этом соревновании открывает значительные перспективы для будущих абитуриентов, предоставляя им привилегии при поступлении в ведущие технические вузы России».
Эксперты отмечают ежегодный рост не только количества участников, но и уровня их подготовки, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к технологиям ИИ.
Почему это важно
- Олимпиада — это не просто соревнование. Это возможность:
- Проверить свои знания в реальных условиях
- Получить опыт решения сложных задач
- Развить навыки командной работы
- Познакомиться с будущими работодателями
Готовиться к олимпиадам такого уровня лучше заранее. На нашем сайте собрана подборка курсов по подготовке к олимпиадам, которая поможет структурировать знания и отработать навыки решения олимпиадных задач. Опытные преподаватели помогут разобраться в сложных темах и поделятся стратегиями успешного выступления на соревнованиях.
IT-специалисты входят в топ-5 востребованных направлений. Университеты дают фундаментальные знания и навыки, но онлайн-курсы позволяют быстро освоить новые технологии. Оба пути требуют регулярного обновления знаний.
Яндекс и НИУ ВШЭ запускают международную олимпиаду по искусственному интеллекту и анализу данных (AIDAO)
РУДН интегрировал ИИ в учебный процесс, запустив проект с виртуальным помощником Гришей на базе GigaChat от Сбербанка, что может радикально изменить образование.
Как компании помогают сотрудникам справляться с осенней хандрой? Исследование от Работа.ру и СберЗдоровье показало, что 70% компаний замечают снижение работоспособности и рост заболеваний осенью.
25 июля 2024 года пройдет онлайн-конференция Join OTUS Conf для IT-специалистов. Мероприятие включает блоки по преподаванию, созданию курсов и мотивации студентов. Участие – шанс улучшить навыки и карьеру в IT-преподавании.
Sapiens Solutions запускает бесплатный курс «Аналитика и работа с данными»! Старт 19 августа 2024 года. Программа включает работу с Greenplum, AirFlow, Clickhouse, Apache Superset.
Исследование российских студентов выявило 6 основных типов образовательного поведения и факторы, влияющие на их успеваемость, охватив более 6000 учащихся.
32% россиян планируют открыть собственное дело, при этом 16% рассматривают его как основную деятельность, а другие 16% — как подработку. Большинство считает, что для успеха им нужно обучение и развитие навыков.