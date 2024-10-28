50 лучших школьников России сразятся за победу в олимпиаде по ИИ

В октябре 2024 года определились финалисты Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. 50 талантливых школьников 8–11 классов примут участие в решающем этапе престижного соревнования, которое проводит Министерство просвещения России в рамках программы «Цифровая экономика». Помимо состязаний, участников ждут визиты в ведущие IT-компании и встречи с экспертами отрасли.

Ключевые даты и возможности для участников

6 октября — завершение регистрации

Октябрь-ноябрь — онлайн-этап

14-18 ноября — очный финал в Москве

Организаторы обеспечивают финалистов проживанием и трансфером. Участие бесплатное, а победители получат льготы при поступлении в ведущие технические вузы, включая ИТМО и МФТИ.

От теории к практике: что ждет финалистов

Ежегодно олимпиада собирает более 15 000 участников со всей России. Помимо решения олимпиадных задач, финалисты:

Посетят мастер-классы от профессионалов отрасли

Побывают в ведущих IT-компаниях

Встретятся с экспертами из Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»

Познакомятся с последними достижениями в машинном обучении и работе с большими данными

Мнение профессионального сообщества

Представитель Университета ИТМО подчеркивает значимость олимпиады: «Победа в этом соревновании открывает значительные перспективы для будущих абитуриентов, предоставляя им привилегии при поступлении в ведущие технические вузы России».

Эксперты отмечают ежегодный рост не только количества участников, но и уровня их подготовки, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к технологиям ИИ.

Почему это важно

Олимпиада — это не просто соревнование. Это возможность:

Проверить свои знания в реальных условиях

Получить опыт решения сложных задач

Развить навыки командной работы

Познакомиться с будущими работодателями

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