500 студентов написали дипломы с помощью ИИ от Яндекса

В августе 2025 года Яндекс объявил о масштабном расширении образовательного проекта по работе с генеративными моделями ИИ. То, что началось как пилот в НИУ ВШЭ в 2024 году, превратилось в федеральную программу, охватившую 11 ведущих российских университетов и более 500 студентов.

Масштабирование проекта: от одного вуза к национальной программе

Проект, стартовавший год назад в НИУ ВШЭ для студентов гуманитарных и социально-экономических направлений, в 2025 году объединил:

ИТМО (Санкт-Петербург).

КФУ (Казанский федеральный университет).

УрФУ (Уральский федеральный университет).

СибГМУ (Сибирский государственный медицинский университет).

ТГУ (Томский государственный университет).

Университет Правительства Москвы.

НГТУ, ННГУ, СКФУ, ТюмГУ.

Целевая аудитория проекта: студенты гуманитарных и социальных наук, филологии, истории, педагогики и экономики. Участники изучили навыки работы с генеративными ИИ-моделями и применили их при подготовке дипломных проектов.

Стратегические инвестиции: 5,3 млрд рублей в образование

Расширение проекта — часть масштабной образовательной стратегии Яндекса. В 2025 году компания инвестирует около 5,3 млрд рублей в образовательные проекты, направленные на подготовку IT-специалистов и запуск новых программ.

Эта инициатива органично вписывается в общую стратегию компании по развитию ИИ-сервисов:

Запуск «Нейроэксперта» для анализа документов.

Открытие крупнейшего в мире датасета Yambda для рекомендательных систем.

Развитие облачной платформы Yandex Cloud.

Что говорят участники: результаты на практике

Илья Обабков, и.о. ректора УрФУ, подчеркивает практическую ценность программы:

«Студенты гуманитарных наук освоили навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ».

Представители Яндекса отмечают стратегическую важность проекта: он направлен на повышение цифровой компетенции студентов в гуманитарных дисциплинах и создание устойчивого образовательного фундамента для внедрения ИИ в академическую среду.

Как ИИ меняет гуманитарные науки

Проект демонстрирует кардинальное изменение роли искусственного интеллекта в образовании. Если раньше ИИ считался инструментом исключительно для программистов и data scientists, то теперь он становится помощником для:

Историков — анализ архивных документов, поиск паттернов в исторических данных Филологов — обработка больших массивов текстов, стилистический анализ Педагогов — создание персонализированных образовательных материалов Экономистов — анализ трендов, прогнозирование, обработка статистики

Практическое применение: от теории к диплому

Студенты проекта не просто изучают теорию ИИ, а применяют полученные знания в реальных исследованиях:

Анализ данных с помощью генеративных моделей.

Генерация и обработка текстов для научных работ.

Создание визуализаций и инфографики.

Автоматизация рутинных задач в исследовательской работе.

Это позволяет подготовить молодых специалистов, способных применять ИИ-технологии в прикладных исследованиях и бизнесе.

Тренд, который нельзя игнорировать

Инициатива Яндекса отражает глобальную тенденцию: ИИ-грамотность становится базовым навыком для специалистов любого профиля. Компании все чаще ищут сотрудников, которые умеют:

Эффективно взаимодействовать с ИИ-помощниками.

Использовать генеративные модели для решения профессиональных задач.

Критически оценивать результаты работы ИИ.

Интегрировать ИИ-инструменты в рабочие процессы.

Возможности для смены профессии

Для тех, кто рассматривает смену профессии, проект Яндекса показывает новые карьерные возможности:

ИИ-аналитик в гуманитарной сфере — специалист по применению нейросетей в культуре, образовании, медиа Цифровой исследователь — эксперт по использованию ИИ-инструментов в научной работе ИИ-коммуникатор — специалист по созданию контента с помощью генеративных моделей

Эти профессии находятся на стыке гуманитарных знаний и технологических навыков, что делает их особенно востребованными.

Как получить аналогичные навыки

Пока проект Яндекса доступен только студентам партнерских университетов, существуют альтернативные способы освоить генеративный ИИ:

Программы по Data Science для гуманитариев учат применять аналитические методы в нетехнических областях.

Курсы по цифровым коммуникациям показывают, как использовать ИИ в маркетинге, PR, контент-маркетинге.

Многие из этих программ не требуют технического образования и рассчитаны на специалистов с гуманитарным бэкграундом.

Специализированные онлайн-курсы по работе с GPT-моделями и другими ИИ-инструментами помогают быстро освоить практические навыки.

Проект Яндекса показал, что освоение ИИ-инструментов открывает новые возможности для гуманитариев — от анализа исторических документов до создания качественного контента. Если вы хотите получить аналогичные навыки, не дожидаясь запуска подобных программ в вашем вузе, стоит изучить современные возможности самостоятельного обучения. На странице лучших курсов искусственного интеллекта собраны программы разного уровня: от базового знакомства с ChatGPT и другими генеративными моделями до продвинутых курсов по применению ИИ в исследовательской работе, создании контента и анализе данных.

Будущее гуманитарного образования

Проект Яндекса — не единичная инициатива, а признак системных изменений в образовании. Университеты понимают: выпускники должны владеть цифровыми инструментами независимо от специальности.

Это создает новые возможности для:

Междисциплинарных исследований.

Карьерного роста в tech-компаниях.

Развития собственных проектов с использованием ИИ.

Работы на стыке технологий и гуманитарных наук.

Главное: ИИ становится универсальным инструментом

Успех проекта Яндекса доказывает: генеративный ИИ — не просто технологическая новинка, а универсальный инструмент, который может усилить возможности специалистов любого профиля.

Для тех, кто думает о профессиональном развитии, важно понимать: владение ИИ-инструментами уже сейчас становится конкурентным преимуществом. И эта тенденция будет только усиливаться.

Вопрос не в том, заменит ли ИИ гуманитариев, а в том, кто из гуманитариев быстрее научится эффективно использовать ИИ в своей работе.