64% россиян готовы заменить основную работу на подработку за высокую оплату и гибкий график, показывает исследование Работа.ру.
54% россиян планируют искать удаленную подработку
Свежее исследование сервисов Работа.ру и Подработка показало: больше половины россиян (54%) планируют найти дополнительный заработок в удаленном формате. Этот тренд отражает глобальные изменения на рынке труда, где гибкость и диджитализация становятся ключевыми факторами. Разберемся, какие профессии пользуются спросом и с какими сложностями сталкиваются работодатели и соискатели.
Картина дополнительной занятости в цифрах
Дополнительная занятость стала важной частью экономической активности россиян. Согласно исследованию:
- 26% респондентов уже имеют подработку.
- Каждый второй из них работает удаленно.
- 28% планируют найти подработку в ближайшее время.
- 54% из планирующих хотят работать дистанционно.
Для многих удаленная подработка — это не просто способ увеличить доход. Это возможность развить новые навыки, протестировать себя в другой сфере и даже сделать первый шаг к смене профессии.
Самые востребованные направления для удаленной работы
Среди тех, кто уже подрабатывает:
- Редакторы и копирайтеры — 15%.
- Разработчики — 14%.
Какие профессии интересуют тех, кто ищет подработку:
- Редакторы и копирайтеры — 17%.
- Менеджеры маркетплейсов — 14%.
- Контент-менеджеры в соцсетях — 12%.
- Тестировщики — 12%.
Популярность направлений объясняется активной диджитализацией бизнеса. Например, рост числа онлайн-платформ требует профессиональных контент-менеджеров, а создание качественных приложений невозможно без тестировщиков.
С какими проблемами сталкиваются работодатели
Больше половины компаний (52%) испытывают трудности при поиске сотрудников на подработку или аутсорс:
- 60% жалуются на недостаток откликов.
- 53% получают нерелевантные отклики.
Это связано с двумя ключевыми факторами. Во-первых, на рынке не хватает опытных специалистов в востребованных сферах, таких как IT и контент-менеджмент. Во-вторых, некорректно составленные вакансии затрудняют поиск подходящих кандидатов.
Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру, подчеркивает:
«В каждой десятой вакансии с удаленной занятостью указан сменный или свободный график работы, и это позволяет соискателям быстро найти подработку и значительно увеличить свой доход. При этом очень важно избегать перегрузок и выгорания.»
Как начать подрабатывать удаленно: что нужно учесть
Преимущества удаленной подработки:
- Гибкий график.
- Экономия времени на дорогу.
- Возможность совмещения с основной работой.
Рекомендации для старта:
- Определите свои сильные стороны. Например, навыки написания текстов, технические знания или умение вести социальные сети.
- Выберите платформу для поиска работы. Надежные варианты: Upwork, Fiverr, «Авито».
- Проверяйте репутацию работодателей. Это поможет избежать мошенничества.
Перспективные направления для освоения:
- Копирайтинг.
- Веб-разработка.
- Управление маркетплейсами.
- Контент-менеджмент.
Удаленная подработка — это реальный способ улучшить финансовое положение и развить востребованные навыки. Однако важно заранее оценить свои ресурсы, чтобы избежать выгорания.
Будущее удаленной подработки
Рост популярности удаленной работы — это не просто тренд, а отражение новой реальности на рынке труда. В ближайшие годы ожидается увеличение числа вакансий с гибким графиком, что предоставит новые возможности как для работников, так и для работодателей. Успех в совмещении основной работы и подработки требует грамотного подхода к управлению временем и ресурсами.
Удаленная подработка может стать первым шагом к новой карьере или источником стабильного дохода для тех, кто ценит свободу и гибкость.
Если вы решили освоить одно из этих направлений, важно выбрать качественную программу обучения. На рынке представлено множество образовательных программ — от базовых до продвинутых. Подборка актуальных курсов по фрилансу поможет сориентироваться в предложениях и выбрать программу, соответствующую вашим целям и уровню подготовки.
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