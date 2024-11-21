54% россиян планируют искать удаленную подработку

Свежее исследование сервисов Работа.ру и Подработка показало: больше половины россиян (54%) планируют найти дополнительный заработок в удаленном формате. Этот тренд отражает глобальные изменения на рынке труда, где гибкость и диджитализация становятся ключевыми факторами. Разберемся, какие профессии пользуются спросом и с какими сложностями сталкиваются работодатели и соискатели.

Картина дополнительной занятости в цифрах

Дополнительная занятость стала важной частью экономической активности россиян. Согласно исследованию:

26% респондентов уже имеют подработку.

Каждый второй из них работает удаленно.

28% планируют найти подработку в ближайшее время.

54% из планирующих хотят работать дистанционно.

Для многих удаленная подработка — это не просто способ увеличить доход. Это возможность развить новые навыки, протестировать себя в другой сфере и даже сделать первый шаг к смене профессии.

Самые востребованные направления для удаленной работы

Среди тех, кто уже подрабатывает:

Редакторы и копирайтеры — 15%.

Разработчики — 14%.

Какие профессии интересуют тех, кто ищет подработку:

Редакторы и копирайтеры — 17%.

Менеджеры маркетплейсов — 14%.

Контент-менеджеры в соцсетях — 12%.

Тестировщики — 12%.

Популярность направлений объясняется активной диджитализацией бизнеса. Например, рост числа онлайн-платформ требует профессиональных контент-менеджеров, а создание качественных приложений невозможно без тестировщиков.

С какими проблемами сталкиваются работодатели

Больше половины компаний (52%) испытывают трудности при поиске сотрудников на подработку или аутсорс:

60% жалуются на недостаток откликов.

53% получают нерелевантные отклики.

Это связано с двумя ключевыми факторами. Во-первых, на рынке не хватает опытных специалистов в востребованных сферах, таких как IT и контент-менеджмент. Во-вторых, некорректно составленные вакансии затрудняют поиск подходящих кандидатов.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру, подчеркивает:

«В каждой десятой вакансии с удаленной занятостью указан сменный или свободный график работы, и это позволяет соискателям быстро найти подработку и значительно увеличить свой доход. При этом очень важно избегать перегрузок и выгорания.»

Как начать подрабатывать удаленно: что нужно учесть

Преимущества удаленной подработки:

Гибкий график.

Экономия времени на дорогу.

Возможность совмещения с основной работой.

Рекомендации для старта:

Определите свои сильные стороны. Например, навыки написания текстов, технические знания или умение вести социальные сети. Выберите платформу для поиска работы. Надежные варианты: Upwork, Fiverr, «Авито». Проверяйте репутацию работодателей. Это поможет избежать мошенничества.

Перспективные направления для освоения:

Копирайтинг.

Веб-разработка.

Управление маркетплейсами.

Контент-менеджмент.

Удаленная подработка — это реальный способ улучшить финансовое положение и развить востребованные навыки. Однако важно заранее оценить свои ресурсы, чтобы избежать выгорания.

Будущее удаленной подработки

Рост популярности удаленной работы — это не просто тренд, а отражение новой реальности на рынке труда. В ближайшие годы ожидается увеличение числа вакансий с гибким графиком, что предоставит новые возможности как для работников, так и для работодателей. Успех в совмещении основной работы и подработки требует грамотного подхода к управлению временем и ресурсами.

Удаленная подработка может стать первым шагом к новой карьере или источником стабильного дохода для тех, кто ценит свободу и гибкость.

Если вы решили освоить одно из этих направлений, важно выбрать качественную программу обучения. На рынке представлено множество образовательных программ — от базовых до продвинутых. Подборка актуальных курсов по фрилансу поможет сориентироваться в предложениях и выбрать программу, соответствующую вашим целям и уровню подготовки.