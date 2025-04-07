Swordfish Security проведет бесплатный вебинар по сертификации РБПО

Компания Swordfish Security приглашает специалистов по информационной безопасности на бесплатный вебинар «Подготовка к сертификации РБПО». Мероприятие пройдет 15 апреля в 14:00 и будет посвящено организации процессов безопасной разработки в соответствии с требованиями ГОСТ 56939–2024.

Как принять участие

Участие в вебинаре бесплатное. Зарегистрируйтесь по ссылке, после чего вы получите подтверждение и инструкции для подключения.

Почему сертификация РБПО важна для современного бизнеса

В 2024 году ФСТЭК России внедрил новый подход к сертификации ПО, позволяющий сертифицировать сам конвейер разработки вместо отдельных версий продукта. Это существенно ускоряет выпуск релизов и повышает безопасность готовых решений. Сертификация процессов разработки становится ключевым конкурентным преимуществом для компаний, стремящихся соответствовать современным стандартам ИБ.

Что говорят эксперты о сертификации РБПО

Альбина Аскерова, руководитель направления по взаимодействию с регуляторами в Swordfish Security, отмечает:

«Сертификация процессов безопасной разработки ПО позволяет не только соответствовать требованиям регуляторов, но и значительно повысить доверие пользователей к продукту».

Алексей Щербаков, начальник центра кибербезопасности платформы СберТех, добавляет:

«Опыт прохождения сертификации показал, что интеграция требований ГОСТ 56939–2024 в процессы разработки способствует улучшению качества и безопасности наших решений».