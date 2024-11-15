65% россиян ждут повышения зарплаты в 2025 году

По данным опроса SuperJob, проведенного в ноябре 2024 года, большинство работающих россиян рассчитывают на рост доходов в следующем году. В исследовании участвовали 1600 человек со всей страны. Эксперты связывают такие ожидания с ростом инфляции, увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличивающимися требованиями к квалификации сотрудников. Разберем ключевые ожидания и тренды.

Что хотят получить работники в 2025 году

65% ждут повышения зарплаты. Увеличение доходов связывается с ростом стоимости жизни и ожидаемым увеличением МРОТ.

30% рассчитывают на карьерный рост. Молодые специалисты видят потенциал в динамично развивающихся отраслях, таких как IT и финтех.

28% надеются на адекватное руководство. Сотрудники подразумевают прозрачное управление, четкую постановку задач и наличие обратной связи.

22% хотят новых интересных задач. Это особенно актуально для специалистов до 34 лет, которые заинтересованы в профессиональном развитии.

21% ожидают улучшения условий труда. Женщины чаще отмечают важность гибкого графика и комфортного рабочего пространства.

14% хотят снижения рабочей нагрузки. Это особенно важно для сотрудников старших возрастных групп.

Кто и чего хочет больше других

Женщины активнее мужчин говорят о необходимости:

роста зарплат (68% против 62%);

улучшения условий труда (25% против 17%). Это связано с тем, что женщины чаще заняты в сферах с высоким уровнем эмоционального выгорания, таких как образование и медицина.

Специалисты до 34 лет делают ставку на карьерный рост и новые задачи. Это связано с их желанием быстрее продвигаться по карьерной лестнице и развивать профессиональные навыки.

Сотрудники старше 45 лет приоритизируют стабильность и повышение дохода, что обусловлено стремлением сохранить накопленный опыт и обеспечить финансовую безопасность.

Что ждет рынок труда в 2025 году

С 1 января МРОТ вырастет на 16,6% и составит 22 440 рублей. По данным Министерства экономического развития РФ, это затронет около 4,2 миллиона россиян. Экономисты прогнозируют, что повышение МРОТ может усилить конкуренцию за высококвалифицированных специалистов, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, розничная торговля и производство.

На что обратить внимание соискателям

Отслеживайте востребованные навыки в вашей сфере. Наиболее актуальными в 2025 году будут навыки анализа данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Инвестируйте в повышение квалификации. Современные работодатели ценят сотрудников, готовых к адаптации и обучению.

Учитывайте растущие зарплатные ожидания при поиске работы.

Обращайте внимание на условия труда и возможности роста при выборе работодателя.

Рассматривайте гибридные модели работы. Удаленная занятость становится все более популярной.

Данные показывают, что работники делают ставку на профессиональное развитие и улучшение условий труда. Компании, игнорирующие эти тренды, рискуют столкнуться с ростом текучести кадров. В то же время соискателям важно учитывать новые требования рынка труда и активно развивать свои навыки. 2025 год станет годом возможностей для тех, кто готов адаптироваться к изменениям и инвестировать в свое будущее.

Тренд на профессиональное развитие и карьерный рост требует системного подхода к обучению. Чтобы поддержать это стремление, можно изучить подборку курсов по личностному развитию — они помогут развить навыки управления, коммуникации и самопрезентации, которые особенно ценятся при карьерном росте.