70% работодателей в России требуют диплом вуза

По данным свежего исследования специалистов Авито Работы, семь из десяти российских компаний предпочитают нанимать сотрудников с высшим образованием. При этом сам диплом уже не гарантирует высокого уровня знаний — работодатели всё чаще ставят «тройки» подготовке молодых специалистов.

Что показал опрос: ключевые цифры

70% работодателей отдают предпочтение кандидатам с высшим образованием

Только 37% HR-специалистов обращают внимание на конкретный вуз

Наиболее востребованы выпускники технических и строительных специальностей

За последние три года оценка уровня подготовки выпускников снизилась до «среднего»

Почему компании продолжают требовать диплом

Несмотря на снижение оценок качества подготовки, работодатели по-прежнему ценят высшее образование. По мнению HR-экспертов, диплом вуза говорит о важных для работы качествах кандидата:

Дисциплине и навыках самоорганизации

Способности учиться и анализировать информацию

Готовности к сложным задачам

Амбициях и целеустремленности

«Диплом демонстрирует амбиции и способность кандидата к трудной работе и обучению», — комментирует руководитель отдела HR в компании Skillbox.

На что это влияет

Тренд на предпочтение дипломированных специалистов сохраняется, но требования к навыкам растут. Соискателям важно:

Постоянно обновлять профессиональные компетенции

Дополнять базовое образование современными курсами и программами повышения квалификации

Развивать практические навыки, востребованные на рынке труда

Исследование охватило почти 300 российских компаний и показало, что рынок труда продолжает трансформироваться: высшее образование остается важным, но его недостаточно для успешного трудоустройства.

Чтобы соответствовать растущим требованиям работодателей, важно дополнять базовое образование актуальными навыками. На платформе KursHub собраны программы дополнительного профессионального образования по востребованным направлениям — от технических специальностей до управления проектами. Каждая программа разработана с учетом актуальных требований рынка труда и поможет усилить ваше резюме значимыми для работодателя компетенциями.