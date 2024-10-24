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Act-One от Runway: Как оживить AI-персонажа с помощью смартфона
Стартап Runway представил технологию, которая позволяет переносить мимику реального человека на AI-генерируемых персонажей через обычную камеру телефона.
Что умеет Act-One: возможности для создателей
- Захват мимики и эмоций через камеру смартфона
- Перенос выражений лица на AI-персонажей
- Контроль анимации в разных художественных стилях
- Создание видео кинематографического качества
- Встроенная защита от неправомерного использования (например, для манипуляций с образами известных личностей)
Кому это пригодится
Технология открывает новые возможности для:
- Аниматоров
- Разработчиков игр
- Кинопроизводителей
- Независимых режиссеров
- Создателей цифрового контента
Мнение основателя и первые отзывы
«Act-One позволяет создавать кинематографичные эмоции и движения с помощью одной записи с камеры», — отмечает Кристобаль Валенсуэла, основатель Runway.
По его словам, теперь создание реалистичных видео с помощью AI доступно не только крупным студиям.
Аллен Т., один из первых пользователей платформы, называет Act-One «переломным моментом» в видеопроизводстве.
Как попробовать Act-One
На данный момент доступ к технологии ограничен. Чтобы присоединиться к тестированию:
- Зарегистрируйтесь на платформе Runway через официальный сайт
- Подождите приглашения к бета-тестированию
- После получения доступа можно начинать создавать анимацию
На заметку будущим специалистам
Для тех, кто планирует развиваться в видеопроизводстве, рекомендуется изучить:
- Основы анимации и видеомонтажа
- Принципы работы с AI в создании контента
- Техники цифровой анимации
Освоение подобных инструментов может значительно ускорить профессиональный рост в индустрии цифрового контента.
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