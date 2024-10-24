Act-One от Runway: Как оживить AI-персонажа с помощью смартфона

Стартап Runway представил технологию, которая позволяет переносить мимику реального человека на AI-генерируемых персонажей через обычную камеру телефона.

Что умеет Act-One: возможности для создателей

Захват мимики и эмоций через камеру смартфона

Перенос выражений лица на AI-персонажей

Контроль анимации в разных художественных стилях

Создание видео кинематографического качества

Встроенная защита от неправомерного использования (например, для манипуляций с образами известных личностей)

Кому это пригодится

Технология открывает новые возможности для:

Аниматоров

Разработчиков игр

Кинопроизводителей

Независимых режиссеров

Создателей цифрового контента

Мнение основателя и первые отзывы

«Act-One позволяет создавать кинематографичные эмоции и движения с помощью одной записи с камеры», — отмечает Кристобаль Валенсуэла, основатель Runway.

По его словам, теперь создание реалистичных видео с помощью AI доступно не только крупным студиям.

Аллен Т., один из первых пользователей платформы, называет Act-One «переломным моментом» в видеопроизводстве.

Как попробовать Act-One

На данный момент доступ к технологии ограничен. Чтобы присоединиться к тестированию:

Зарегистрируйтесь на платформе Runway через официальный сайт

Подождите приглашения к бета-тестированию

После получения доступа можно начинать создавать анимацию

На заметку будущим специалистам

Для тех, кто планирует развиваться в видеопроизводстве, рекомендуется изучить:

Основы анимации и видеомонтажа

Принципы работы с AI в создании контента

Техники цифровой анимации

Освоение подобных инструментов может значительно ускорить профессиональный рост в индустрии цифрового контента.

Появление таких инструментов, как Act-One, подчеркивает растущую роль искусственного интеллекта в креативных индустриях. Чтобы оставаться конкурентоспособным в этой сфере, важно постоянно изучать новые технологии. Подборка курсов по искусственному интеллекту поможет разобраться в принципах работы ИИ и его применении в разных областях — от создания контента до разработки собственных решений.