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Adobe научила ИИ убирать отражения с фотографий
В октябре 2023 года Adobe представила обновление Generative Fill для Photoshop, focused на одну из самых сложных задач в фоторетуши — удаление отражений при съёмке через стекло. Технология анализирует структуру изображения, вычленяет блики и заменяет их естественным контентом, сохраняя целостность снимка.
По данным официального блога Adobe, первый запуск Generative Fill в мае 2023 года получил позитивный отклик сообщества. К октябрю разработчики усовершенствовали алгоритмы, сфокусировавшись на удалении отражений. Эффективность инструмента уже подтвердили PetaPixel, The Verge и профессиональные ретушёры.
Как получить доступ к новой функции
Generative Fill уже интегрирован в актуальную версию Photoshop и доступен всем подписчикам Adobe Creative Cloud. Чтобы начать работу:
- Обновите Photoshop через Creative Cloud Desktop
- Запустите программу
- Приступайте к использованию новой функции
Как работает технология удаления отражений
Generative Fill, построенный на платформе Adobe Firefly, использует ИИ для анализа текстур и цветов изображения. Алгоритм не просто маскирует блики — он воссоздаёт реалистичный контент на их месте, учитывая контекст всей сцены.
По данным PetaPixel, технология справляется даже со сложными случаями: отражениями фотографа, техники или уличных объектов. Вместо кропотливой работы со штампом и заплаткой достаточно выделить проблемную область — Generative Fill предложит варианты замены.
Engadget отмечает масштабную базу визуальных данных, на которой обучен алгоритм. Это позволяет ему точно воспроизводить освещение, перспективу и текстуры. Например, при удалении отражения в окне с видом на деревья, ИИ достраивает пейзаж с учётом освещения и естественной цветокоррекции.
По данным The Verge, новая функция существенно ускоряет постобработку при повышении качества результата.
Оценка профессионалов
Дэвид Питерсон, ретушёр и преподаватель (PetaPixel, май 2023):
«Generative Fill освобождает фотографов от рутины. Удаление отражений всегда было сложной задачей, особенно в рекламной и архитектурной съёмке».
Мария Родригес, аналитик Accenture (Engadget, октябрь 2023):
«Adobe демонстрирует тренд на внедрение генеративного ИИ в творческие индустрии. Это экономит время фотографам и улучшает качество контента для клиентов».
Джессика Чен, старший директор по продукту Photoshop (блог Adobe, май 2023):
- «Наша цель — дать профессионалам и любителям инструмент для избавления от рутины и поиска новых креативных решений».
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