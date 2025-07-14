AI Dev Day состоится в Москве: как Яндекс делится практикой внедрения искусственного интеллекта в разработку

27 июля в московском офисе Яндекса состоится AI Dev Day — первый офлайн-митап компании, полностью посвящённый реальному применению AI-инструментов в повседневной работе разработчиков. Мероприятие пройдёт в гибридном формате: участников ждут живые выступления в зале и онлайн-трансляция для тех, кто не сможет приехать лично.

О чём митап и чему он учит

AI Dev Day объединяет разработчиков, тимлидов и инженеров, интересующихся применением искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения. В центре внимания — конкретные инструменты, подходы и практические кейсы. Участники узнают, как ИИ помогает:

автоматизировать рутинные задачи,

повышать качество и скорость написания кода,

внедрять low-code решения в разных командах,

решать задачи рефакторинга с помощью AI-инструментов.

Митап ориентирован на обмен опытом: спикеры не только делятся успехами, но и открыто рассказывают о трудностях и неудачах. В программе предусмотрены доклады, лайтнинг-выступления, живая дискуссия и нетворкинг с коллегами из индустрии.

Кому подойдёт участие

Мероприятие будет интересно:

разработчикам всех уровней — от начинающих до сеньоров;

инженерам, работающим с ML и AI;

тимлидам, продакт-менеджерам и архитекторам систем;

тем, кто рассматривает внедрение AI в свои процессы и ищет реальные кейсы.

Темы выступлений

Программа насыщенная, но структурированная:

Андрей Попов расскажет об общей роли AI в разработке;

Никита Сидоров затронет вопрос пользы ИИ для конечных пользователей и инженеров;

Павел Федотовский поделится 7 лайфхаками для старта в вайбкодинге;

Александр Родионов затронет тему осознанного использования AI-инструментов;

Владислав Назаров и его коллеги обсудят вызовы при разработке AI-решений для рефакторинга;

финальный блок — PeerLab — даст возможность участникам задать вопросы и предложить собственные кейсы для обсуждения.

Особенности формата

AI Dev Day проводится в двух форматах:

Очное участие в Москве — в офисе Яндекса на Парке Культуры (ул. Льва Толстого, 16). Количество мест ограничено, действует предварительный отбор по заявкам.

Онлайн-трансляция — доступна всем зарегистрированным участникам, включая тех, кто не получил очного приглашения.

Ключевые особенности:

живые выступления от топ-специалистов Яндекса;

интерактивный формат PeerLab с обсуждением пользовательских кейсов;

неформальное общение на afterparty и в кулуарах;

трансляция всех докладов в реальном времени.

Что получат участники

После AI Dev Day участники смогут:

оценить эффективность AI-инструментов для своих задач;

понять, как подойти к внедрению AI в команду;

задать вопросы напрямую экспертам Яндекса;

завести полезные профессиональные знакомства;

получить доступ к видеозаписям и материалам по лицензии CC BY-NC 3.0.

Для онлайн-участия достаточно зарегистрироваться. Чтобы попасть на мероприятие очно, нужно подать заявку и дождаться именного приглашения от организаторов. Отбор заявок проводится индивидуально, учитывая количество мест.

Если вы работаете с AI или только планируете внедрение искусственного интеллекта в процессы разработки, AI Dev Day станет площадкой, где можно получить актуальные знания, пообщаться с коллегами и обменяться опытом в живом формате.

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