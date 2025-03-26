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AI Persona от VK: как искусственный интеллект меняет подход к клиентскому маркетингу

25 марта 2025 года VK запустила AI Persona — сервис, который превращает анализ аудитории из рутинной задачи в мощный инструмент создания персонализированного маркетинга. Новая технология объединяет данные заказчика с обезличенной информацией из экосистемы VK, создавая детальные портреты целевых сегментов.

маркетолог ии

Что умеет AI Persona: от сбора данных до глубинных инсайтов

Новый сервис предлагает маркетологам целый арсенал возможностей:

  • Многомерный портрет аудитории: система формирует исчерпывающие характеристики выбранных сегментов — от базовых демографических показателей до поведенческих паттернов и психографических особенностей
  • Сравнительный анализ: инструмент выявляет ключевые различия между сегментами, что позволяет точно настраивать маркетинговые коммуникации под каждую группу
  • Идентификация уникальных черт: алгоритм определяет отличительные особенности каждого сегмента, на которых можно построить эффективное позиционирование

Как отмечается здесь, технологическую основу сервиса составляют большие языковые модели в сочетании с продвинутыми алгоритмами анализа данных.

От инсайтов к конверсиям: практическое применение сервиса

AI Persona ориентирована на средний и крупный бизнес, стремящийся повысить эффективность CRM-маркетинга. Сервис решает две ключевые задачи:

  • Извлечение глубинных инсайтов: система анализирует неочевидные закономерности в данных, позволяя компаниям видеть потребности клиентов, которые раньше оставались незамеченными
  • Создание точечных маркетинговых материалов: на основе выявленных особенностей аудитории маркетологи могут генерировать креативы, которые буквально говорят на языке целевых клиентов

В пресс-службе VK подчеркивают, что переход к персонализированным коммуникациям напрямую отражается на ключевых бизнес-показателях: растет конверсия, увеличивается лояльность и улучшается общее качество взаимодействия с брендом.

Экспертное мнение: ИИ как катализатор маркетинговой трансформации

Директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин отмечает:

«Сочетание data-driven подхода и генеративного ИИ в AI Persona поможет эффективно анализировать массивы данных, лучше узнавать свою аудиторию и находить общий язык с отдельными ее сегментами, одновременно снижая нагрузку на аналитиков».

Это высказывание подчеркивает двойную выгоду от внедрения сервиса: повышение качества маркетинговых решений при одновременной оптимизации ресурсов.

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Дата: 26 марта 2025
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