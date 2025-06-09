API Security: бесплатный вебинар о киберугрозах и стандартах
16 июня пройдёт открытый вебинар о защите API от кибератак. Организатор мероприятия — компания Swordfish Security, специализирующаяся на безопасной разработке ПО. Эксперты расскажут о текущих рисках, новых инструментах и требованиях российских регуляторов в сфере API Security.
Актуальность темы
Современные цифровые сервисы активно взаимодействуют между собой с помощью API (Application Programming Interface). Это основа интеграции, обмена данными и автоматизации. Однако именно через API злоумышленники получают наибольшее количество доступа: к личной информации, внутренним сервисам и функциям. Ошибки в конфигурации или недостаточный контроль могут привести к сбоям в работе приложений, утечкам данных и компрометации систем.
Вебинар позволит участникам разобраться в современных принципах API Security: от предотвращения атак до соблюдения требований законодательства. Участие в мероприятии — бесплатное, но количество мест ограничено.
Кому будет полезно
Программа рассчитана на специалистов в области информационной и прикладной безопасности, а также на тех, кто работает с разработкой, анализом и внедрением API в бизнес-процессы. Среди целевой аудитории:
- CISO и CIO
- AppSec-инженеры
- DevSecOps-специалисты
- Архитекторы цифровых решений
- Руководители проектов и команд разработки
Полезен вебинар будет и тем, кто только начинает погружаться в практики безопасной разработки и хочет понимать специфику защиты API в условиях российского регулирования.
Формат проведения
Обучение проходит онлайн. Участники получат доступ к выступлениям экспертов, смогут задать вопросы в прямом эфире и получить практические рекомендации. Всего в расписании — три тематических блока, включая выступления и сессию вопросов и ответов. Продолжительность — один час.
Программа вебинара:
14:00 – 14:05
- Приветственное слово
- Александр Мухин, руководитель направления, Swordfish Security
14:05 – 14:30
- Как защитить API: основные аспекты безопасности
- Мария Ковтун, руководитель направления динамического анализа безопасности приложений, Swordfish Security
- Темы: типовые риски, уязвимости и инструменты анализа
14:30 – 14:50
- Обзор законодательства в области API Security
- Александр Товстолип, руководитель Управления информационной безопасности, Ассоциация ФинТех
- Темы: нормативные акты, требования регуляторов, особенности для российских компаний
14:50 – 15:00
- Сессия Q&A
- По итогам мероприятия участники получат обобщённые рекомендации и список актуальных инструментов, применимых как в крупных организациях, так и в небольших командах.
О Swordfish Security
Компания является российским интегратором решений в сфере безопасной разработки. Swordfish Security помогает организациям внедрять инструменты DevSecOps, ускоряя выпуск цифровых продуктов без потерь в качестве и защите. В портфолио — десятки реализованных проектов и партнёрства с компаниями из рейтинга РБК-500.
Как принять участие
Регистрация открыта на сайте организатора. Для участия необходимо указать ФИО, компанию, e-mail и номер телефона. Участие бесплатное. После регистрации участник получит ссылку на трансляцию и напоминание о старте вебинара.
Мероприятие особенно актуально в условиях роста числа киберинцидентов и усиления требований к цифровой безопасности. Вебинар позволит систематизировать знания, познакомиться с опытом практиков и уточнить нюансы правового регулирования API в России.
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