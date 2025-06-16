Бесплатный курс по сетевым технологиям: от основ до практики
Учебный центр «АйТи Клауд» при поддержке MWS открыл доступ к бесплатному онлайн-курсу «Основы сетевых технологий». Программа ориентирована на тех, кто делает первые шаги в сфере IT-инфраструктуры и желает освоить базовые навыки работы с компьютерными сетями.
Что изучают на курсе
Программа построена так, чтобы слушатели получили целостное представление о работе сетевых систем — от теории до первых практических навыков. Видеолекции разбиты на модули, каждый из которых посвящён ключевому аспекту:
Модули курса включают:
- Основные понятия и архитектура компьютерных сетей;
- Принципы работы сетевых протоколов и стеков;
- Устройство и настройка базового сетевого оборудования;
- Основы маршрутизации;
- Введение в сетевую безопасность;
- Базовые методы диагностики сетевых проблем.
Всего курс включает 6 модулей, суммарно — 4,5 часа теоретических лекций и 1,5 часа практических занятий.
Для кого предназначен
Курс подойдёт как новичкам, так и специалистам, желающим систематизировать знания. Он будет особенно полезен:
- начинающим сетевым администраторам и инженерам;
- сотрудникам технической поддержки и эксплуатации;
- IT-специалистам, которым требуется понимание работы сетей;
- всем, кто планирует перейти в сферу информационных технологий и начать с прочного фундамента.
Предварительной подготовки не требуется, обучение проходит в доступной форме, понятной даже тем, кто ранее не сталкивался с сетевыми технологиями.
Формат и особенности обучения
Обучение проходит полностью в онлайн-формате. Все материалы доступны на образовательной платформе: видеолекции, презентации, практические задания и пояснения. После регистрации студент получает безлимитный доступ к контенту, а также возможность пересматривать уроки в любое удобное время.
Особенности формата:
- Онлайн-обучение в собственном темпе;
- Лекции от практикующего специалиста;
- Без ограничений по времени на доступ к материалам;
- Возможность задавать вопросы в специально выделенном разделе;
- Финальный тест для проверки усвоенного материала.
По окончании обучения предусмотрена выдача электронного сертификата, подтверждающего освоение курса.
Зачем проходить этот курс
Развитие облачных технологий, рост числа удалённых рабочих мест и переход компаний на гибридную ИТ-инфраструктуру делают сетевые навыки актуальными как никогда. Курс «Основы сетевых технологий» поможет сформировать базу, необходимую для профессионального роста в IT, а также может стать отправной точкой для подготовки к более продвинутым программам.
Если вы планируете углублённо развиваться в этой сфере, рекомендуем также изучить подборку курсов по направлению «Сетевой инженер» — там собраны как базовые, так и продвинутые программы для профессионального роста.
Практическая конференция для аналитиков и BI-специалистов пройдет в Санкт-Петербурге
28 мая в Санкт-Петербурге пройдёт конференция Data & BI Bridge — про ИИ в BI, аналитику, кейсы и создание дашбордов вместе с экспертами.
Figma отключила свой ИИ-инструмент из-за сходства с дизайном Apple: официальное объяснение
Figma временно удалила свой ИИ-помощник Make Designs после обнаружения сходства с дизайном Apple. Генеральный директор Figma заверил, что обучений на дизайне Apple не было. Сейчас компания работает над улучшением процесса контроля.