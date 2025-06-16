Бесплатный курс по сетевым технологиям: от основ до практики

Учебный центр «АйТи Клауд» при поддержке MWS открыл доступ к бесплатному онлайн-курсу «Основы сетевых технологий». Программа ориентирована на тех, кто делает первые шаги в сфере IT-инфраструктуры и желает освоить базовые навыки работы с компьютерными сетями.

Что изучают на курсе

Программа построена так, чтобы слушатели получили целостное представление о работе сетевых систем — от теории до первых практических навыков. Видеолекции разбиты на модули, каждый из которых посвящён ключевому аспекту:

Модули курса включают:

Основные понятия и архитектура компьютерных сетей;

Принципы работы сетевых протоколов и стеков;

Устройство и настройка базового сетевого оборудования;

Основы маршрутизации;

Введение в сетевую безопасность;

Базовые методы диагностики сетевых проблем.

Всего курс включает 6 модулей, суммарно — 4,5 часа теоретических лекций и 1,5 часа практических занятий.

Для кого предназначен

Курс подойдёт как новичкам, так и специалистам, желающим систематизировать знания. Он будет особенно полезен:

начинающим сетевым администраторам и инженерам;

сотрудникам технической поддержки и эксплуатации;

IT-специалистам, которым требуется понимание работы сетей;

всем, кто планирует перейти в сферу информационных технологий и начать с прочного фундамента.

Предварительной подготовки не требуется, обучение проходит в доступной форме, понятной даже тем, кто ранее не сталкивался с сетевыми технологиями.

Формат и особенности обучения

Обучение проходит полностью в онлайн-формате. Все материалы доступны на образовательной платформе: видеолекции, презентации, практические задания и пояснения. После регистрации студент получает безлимитный доступ к контенту, а также возможность пересматривать уроки в любое удобное время.

Особенности формата:

Онлайн-обучение в собственном темпе;

Лекции от практикующего специалиста;

Без ограничений по времени на доступ к материалам;

Возможность задавать вопросы в специально выделенном разделе;

Финальный тест для проверки усвоенного материала.

По окончании обучения предусмотрена выдача электронного сертификата, подтверждающего освоение курса.

Зачем проходить этот курс

Развитие облачных технологий, рост числа удалённых рабочих мест и переход компаний на гибридную ИТ-инфраструктуру делают сетевые навыки актуальными как никогда. Курс «Основы сетевых технологий» поможет сформировать базу, необходимую для профессионального роста в IT, а также может стать отправной точкой для подготовки к более продвинутым программам.

Если вы планируете углублённо развиваться в этой сфере, рекомендуем также изучить подборку курсов по направлению «Сетевой инженер» — там собраны как базовые, так и продвинутые программы для профессионального роста.