Бизнес-конференция SETTERS EDUCATION о лидерстве пройдет в Москве

22 апреля в Москве состоится конференция «Управлять и вдохновлять» — масштабное событие для руководителей, менеджеров, предпринимателей и всех, кто стремится осознанно выстраивать лидерство и эффективно управлять командами. Организатором выступает образовательный проект SETTERS EDUCATION, известный своими программами в области маркетинга, менеджмента и корпоративного обучения.

Мероприятие пройдет в очном формате на площадке по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 7. Участников ждет насыщенный день с двумя треками, экспертными дискуссиями, практическими кейсами и возможностью завести профессиональные контакты.

О чём конференция

Конференция «Управлять и вдохновлять» нацелена на развитие управленческих и лидерских компетенций. В центре внимания — системное мышление, работа с командами, личное влияние и стратегия. Это не теоретическое обсуждение, а интенсивная работа с реальными кейсами и опытом лидеров рынка.

Программа разделена на два трека:

Трек «Менеджмент»

Посвящён операционному управлению:

построение устойчивых процессов и снижение рисков

работа с вовлечённостью и предотвращение выгорания

развитие команды и контроль качества

внедрение гибких подходов и инструментов оценки эффективности

Трек «Лидерство»

Сфокусирован на роли личности руководителя и развитии мета-навыков:

умение вдохновлять и вести за собой

эмпатия, обратная связь и эмоциональный интеллект

стратегическое мышление и управление талантами

формирование продуктивной командной культуры

Отдельное внимание будет уделено практикам эмбодимента и коммуникационным стратегиям, которые позволяют лидерам действовать осознанно и с опорой на внутренние ресурсы.

Кому будет полезно участие

Конференция ориентирована на широкую профессиональную аудиторию. Участие будет полезно:

начинающим управленцам и HiPo-сотрудникам, готовящимся к карьерному росту

руководителям проектов, тимлидам и групхэдам, ищущим современные подходы к командной работе

C-level-руководителям, заинтересованным в стратегическом развитии и масштабировании процессов

предпринимателям малого и среднего бизнеса, стремящимся построить эффективную команду и минимизировать операционные риски

тем, кто рассматривает смену профессии или хочет усилить лидерские качества

Конференция также станет пространством для обмена опытом между управленцами из разных индустрий — от креативной экономики до ритейла и ИТ.

Формат и особенности мероприятия

Мероприятие пройдет в формате очной конференции и объединит 150 участников. День будет насыщен выступлениями, дискуссиями, неформальными активностями и нетворкингом.

Особенности формата:

Два тематических трека, которые можно чередовать

Дискуссии с ведущими экспертами и коучами

DJ-сет «Morning Coffee Rave» для бодрого старта

Кофе-брейк, обед и вечерняя нетворкинг-сессия

Финальная панельная дискуссия и общее фото

Каждый участник получает доступ к видеозаписям, фотоотчёту, а также дополнительным материалам — шаблонам и чек-листам от спикеров.

Спикеры и участники дискуссий

В программе заявлены эксперты с реальным управленческим опытом и международной сертификацией. Среди них:

Юрий Мурадян — коуч уровня MCC ICF, сооснователь 5 Prism

Дарья Кирова — CEO и сооснователь insight, экс-руководитель Яндекс Доставки

Дарья Кирова — CEO и сооснователь insight, экс-руководитель Яндекс Доставки Леонид Лубочкин — предприниматель, коуч PCC ICF, сооснователь 5 Prism

Ксения Сергачева — бренд-директор МТС

Александра Логиневская — креативный директор Drinkit, ментор в Duo Sapiens

Эльмин Алиев — руководитель управления качеством сервиса Wildberries

Александра Жаркова — сооснователь SETTERS Creative Capital

Анастасия Гасс — креативный директор re-feel

Полина Воронина — директор по B2B-маркетингу Flowwow

Светлана Михалева — сооснователь Eggsellent

Лика Сюкияйнен — коуч ICF, эксперт SETTERS EDUCATION

Где и как участвовать

📍Место проведения: Москва, ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 7

🕚Дата и время: 22 апреля, с 11:00 до 20:00

🎟️Формат: офлайн

💼Организатор: SETTERS EDUCATION

В стоимость билета входит доступ к видеозаписям всех выступлений, кофе-брейк, обед, фотоматериалы и закрытый чат участников. Дополнительно участники получают рабочие шаблоны и записи лекций из курса «Креативное лидерство».

Количество мест ограничено — действует спеццена на первые 25 билетов.

«Управлять и вдохновлять» — это больше, чем конференция. Это площадка для обмена идеями, поиска решений и выстраивания новых связей. В условиях, когда от лидеров требуется не только эффективность, но и человечность, такие события становятся особенно актуальными.

Для регистрации и деталей — обращайтесь через официальный сайт SETTERS EDUCATION или Telegram-канал мероприятия.

Для тех, кто не сможет посетить конференцию, но хочет развивать свои лидерские навыки, доступны различные образовательные программы. На сайте KursHub собрана актуальная подборка курсов по лидерству от ведущих образовательных платформ — здесь можно найти как короткие интенсивы, так и комплексные программы для развития управленческих компетенций в разных форматах обучения.