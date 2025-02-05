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ByteDance научила ИИ оживлять фотографии: что умеет OmniHuman-1

ByteDance, создатель TikTok, представила новую технологию искусственного интеллекта OmniHuman-1. Система превращает статичные изображения в видео, добавляя естественные движения и речь как реальным людям, так и мультипликационным персонажам.

анимация

Как работает технология

OmniHuman-1 использует комплексный подход к генерации видео, одновременно обрабатывая:

  • Текстовые данные
  • Изображения
  • Аудио
  • Позы тела

Для обучения система проанализировала 19 000 часов видеоматериалов. Это позволило решить главную проблему ИИ-генерации видео — создание естественных человеческих движений в масштабе. Предыдущие разработки часто давали сбои из-за сложности фильтрации нерелевантных данных при масштабном обучении.

Что умеет OmniHuman-1

Система демонстрирует впечатляющие результаты:

  • Создает реалистичную артикуляцию губ, соответствующую речи
  • Генерирует естественные жесты
  • Корректно обрабатывает пропорции тела
  • Учитывает особенности окружающей среды
  • Работает как с фотографиями людей, так и с рисованными персонажами

Единственное техническое ограничение — объем доступной памяти, который определяет максимальную длину создаваемых видео.

Перспективы и риски

Появление OmniHuman-1 открывает новые возможности в сфере ИИ-генерации видеоконтента. Однако технология вызывает закономерные вопросы об этике применения и потенциальных рисках распространения дезинформации.

Для специалистов эта разработка — сигнал растущего спроса на экспертов в области машинного обучения и генерации мультимедиа. Тем, кто заинтересован в развитии в этом направлении, доступны профильные курсы по разработке и применению ИИ в мультимедийных проектах.

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Дата: 5 февраля 2025
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