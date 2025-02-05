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ByteDance научила ИИ оживлять фотографии: что умеет OmniHuman-1
ByteDance, создатель TikTok, представила новую технологию искусственного интеллекта OmniHuman-1. Система превращает статичные изображения в видео, добавляя естественные движения и речь как реальным людям, так и мультипликационным персонажам.
Как работает технология
OmniHuman-1 использует комплексный подход к генерации видео, одновременно обрабатывая:
- Текстовые данные
- Изображения
- Аудио
- Позы тела
Для обучения система проанализировала 19 000 часов видеоматериалов. Это позволило решить главную проблему ИИ-генерации видео — создание естественных человеческих движений в масштабе. Предыдущие разработки часто давали сбои из-за сложности фильтрации нерелевантных данных при масштабном обучении.
Что умеет OmniHuman-1
Система демонстрирует впечатляющие результаты:
- Создает реалистичную артикуляцию губ, соответствующую речи
- Генерирует естественные жесты
- Корректно обрабатывает пропорции тела
- Учитывает особенности окружающей среды
- Работает как с фотографиями людей, так и с рисованными персонажами
Единственное техническое ограничение — объем доступной памяти, который определяет максимальную длину создаваемых видео.
Перспективы и риски
Появление OmniHuman-1 открывает новые возможности в сфере ИИ-генерации видеоконтента. Однако технология вызывает закономерные вопросы об этике применения и потенциальных рисках распространения дезинформации.
Для специалистов эта разработка — сигнал растущего спроса на экспертов в области машинного обучения и генерации мультимедиа. Тем, кто заинтересован в развитии в этом направлении, доступны профильные курсы по разработке и применению ИИ в мультимедийных проектах.
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