Callday.Auto 2025: Конференция о клиентах, конверсии и вызовах автомобильного маркетинга
24 апреля в Москве состоится Callday.Auto — ежегодная конференция, посвящённая современным стратегиям привлечения, удержания и анализа клиентов в автоиндустрии. Мероприятие пройдет в офлайн-формате на модной площадке Суперметалл (Площадка Р4), а также будет доступно онлайн. Участников ждет насыщенная программа: эксперты рынка поделятся кейсами, аналитикой и инструментами для работы в условиях высокой конкуренции, падения спроса и цифровой трансформации отрасли.
Основной фокус: лиды, омниканальность и выживание в турбулентном рынке
Автомобильный рынок России переживает сложный этап. С одной стороны, увеличивается присутствие брендов из дружественных стран, с другой — возрождаются слухи о возвращении «старых» производителей в 2025 году. При этом высокий уровень ставок по кредитам смещает фокус потребительского спроса: всё чаще покупатели отдают предпочтение подержанным авто и сервисным услугам.
В этих условиях компаниям приходится искать новые пути:
- Где найти лиды в условиях низкого спроса?
- Как оптимизировать рекламу и считать эффективность кампаний?
- Как работать с текущими клиентами и повышать их LTV?
- Что такое омниканальность в автобизнесе — и как её внедрить эффективно?
Ответы на эти и другие вопросы участники конференции смогут получить из первых уст — от действующих специалистов, маркетологов и аналитиков автосегмента.
Что ждет участников конференции
Темы конференции охватывают весь цикл продаж и маркетинга:
- Привлечение клиентов: эффективные каналы, лидогенерация, реклама в текущих реалиях.
- Конверсия: улучшение пользовательского пути, технологии CRM и звонки как источник данных.
- Аналитика: цифры и метрики для принятия решений, поведение аудитории, исследование звонков.
Среди ключевых навыков и умений, которые можно прокачать:
- Настройка и анализ рекламных кампаний в автосегменте;
- Работа с омниканальными пользовательскими сценариями;
- Повышение LTV и удержание клиентов с помощью сервисов и трейд-ина;
- Применение CRM-инструментов для увеличения конверсии.
Участников ждёт практика, живые кейсы, аналитика и разбор цифр без «тюнинга». Формат дискуссий позволит получить обратную связь от ведущих специалистов.
Кому будет полезно участие
Конференция будет интересна:
- маркетологам и digital-специалистам автосалонов;
- директорам по развитию и владельцам бизнеса;
- сотрудникам служб продаж, аналитики и клиентского сервиса;
- тем, кто только выходит на автомобильный рынок и хочет разобраться в актуальных трендах;
- специалистам, планирующим переход в автомобильный маркетинг или клиентскую аналитику.
Уровень входа — от уверенного новичка до продвинутого профи: программа построена так, чтобы каждый участник получил практическую пользу.
Формат, доступ и материалы
Участие в Callday.Auto возможно в двух форматах:
- Офлайн: Москва, площадка Суперметалл (Бауманская), сбор гостей в 9:00, начало в 10:00. Ожидается около 200 специалистов со всей России.
- Онлайн: трансляция с возможностью задать вопросы в реальном времени. Удобно для тех, кто не может присутствовать лично.
Особенности формата:
- Доступ к презентациям и видеозаписям выступлений будет предоставлен всем зарегистрированным участникам в течение нескольких дней после события.
- Сертификат участия не предусмотрен, однако ценность мероприятия — в инсайтах, контактах и опыте.
- Офлайн-формат включает нетворкинг, ланч и возможность пообщаться со спикерами лично.
Кто выступает
В числе спикеров — представители крупнейших игроков рынка и платформ:
- Артур Саркисян, генеральный директор Calltouch;
- Юлия Цаплина, менеджер по развитию бизнеса в Яндекс;
- Екатерина Волошина, менеджер продукта Авто.ру Бизнес;
- Ксения Грященко, старший менеджер VK;
- Анастасия Мотрич, руководитель отдела маркетинга и рекламы АГ Авилон;
- Антонина Мунтян (MGCom), Мария Першикова и Антон Сафронов (ТЕХИНКОМ, VBI) и другие.
Каждое выступление — это не теоретический доклад, а конкретные кейсы, данные и рекомендации, адаптированные под российский рынок.
Почему стоит пойти лично
- Общение с коллегами: офлайн-встреча с более чем 200 специалистами.
- Актуальные тренды: возможность увидеть, как рынок реагирует на перемены в экономике и предпочтениях клиентов.
- Практический фокус: всё о том, как адаптировать маркетинг и продажи в условиях высокой конкуренции.
Callday.Auto — это не просто конференция, а рабочая сессия для тех, кто хочет понять, как трансформируется автопром и что делать, чтобы не потерять клиента в цифровую эпоху.
Для тех, кто хочет структурно подготовиться к конференции или углубить свои знания в digital-маркетинге, рекомендуем ознакомиться с подборкой лучших курсов по интернет-маркетингу. Эти образовательные программы помогут вам освоить инструменты и стратегии, которые будут обсуждаться на Callday.Auto, и применить их в своей работе с максимальной эффективностью.
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