Callday.Auto 2025: Конференция о клиентах, конверсии и вызовах автомобильного маркетинга

24 апреля в Москве состоится Callday.Auto — ежегодная конференция, посвящённая современным стратегиям привлечения, удержания и анализа клиентов в автоиндустрии. Мероприятие пройдет в офлайн-формате на модной площадке Суперметалл (Площадка Р4), а также будет доступно онлайн. Участников ждет насыщенная программа: эксперты рынка поделятся кейсами, аналитикой и инструментами для работы в условиях высокой конкуренции, падения спроса и цифровой трансформации отрасли.

Основной фокус: лиды, омниканальность и выживание в турбулентном рынке

Автомобильный рынок России переживает сложный этап. С одной стороны, увеличивается присутствие брендов из дружественных стран, с другой — возрождаются слухи о возвращении «старых» производителей в 2025 году. При этом высокий уровень ставок по кредитам смещает фокус потребительского спроса: всё чаще покупатели отдают предпочтение подержанным авто и сервисным услугам.

В этих условиях компаниям приходится искать новые пути:

Где найти лиды в условиях низкого спроса?

Как оптимизировать рекламу и считать эффективность кампаний?

Как работать с текущими клиентами и повышать их LTV?

Что такое омниканальность в автобизнесе — и как её внедрить эффективно?

Ответы на эти и другие вопросы участники конференции смогут получить из первых уст — от действующих специалистов, маркетологов и аналитиков автосегмента.

Что ждет участников конференции

Темы конференции охватывают весь цикл продаж и маркетинга:

Привлечение клиентов: эффективные каналы, лидогенерация, реклама в текущих реалиях.

Конверсия: улучшение пользовательского пути, технологии CRM и звонки как источник данных.

Аналитика: цифры и метрики для принятия решений, поведение аудитории, исследование звонков.

Среди ключевых навыков и умений, которые можно прокачать:

Настройка и анализ рекламных кампаний в автосегменте;

Работа с омниканальными пользовательскими сценариями;

Повышение LTV и удержание клиентов с помощью сервисов и трейд-ина;

Применение CRM-инструментов для увеличения конверсии.

Участников ждёт практика, живые кейсы, аналитика и разбор цифр без «тюнинга». Формат дискуссий позволит получить обратную связь от ведущих специалистов.

Кому будет полезно участие

Конференция будет интересна:

маркетологам и digital-специалистам автосалонов;

директорам по развитию и владельцам бизнеса;

сотрудникам служб продаж, аналитики и клиентского сервиса;

тем, кто только выходит на автомобильный рынок и хочет разобраться в актуальных трендах;

специалистам, планирующим переход в автомобильный маркетинг или клиентскую аналитику.

Уровень входа — от уверенного новичка до продвинутого профи: программа построена так, чтобы каждый участник получил практическую пользу.

Формат, доступ и материалы

Участие в Callday.Auto возможно в двух форматах:

Офлайн: Москва, площадка Суперметалл (Бауманская), сбор гостей в 9:00, начало в 10:00. Ожидается около 200 специалистов со всей России.

Онлайн: трансляция с возможностью задать вопросы в реальном времени. Удобно для тех, кто не может присутствовать лично.

Особенности формата:

Доступ к презентациям и видеозаписям выступлений будет предоставлен всем зарегистрированным участникам в течение нескольких дней после события.

Сертификат участия не предусмотрен, однако ценность мероприятия — в инсайтах, контактах и опыте.

Офлайн-формат включает нетворкинг, ланч и возможность пообщаться со спикерами лично.

Кто выступает

В числе спикеров — представители крупнейших игроков рынка и платформ:

Артур Саркисян, генеральный директор Calltouch;

Юлия Цаплина, менеджер по развитию бизнеса в Яндекс;

Екатерина Волошина, менеджер продукта Авто.ру Бизнес;

Ксения Грященко, старший менеджер VK;

Анастасия Мотрич, руководитель отдела маркетинга и рекламы АГ Авилон;

Антонина Мунтян (MGCom), Мария Першикова и Антон Сафронов (ТЕХИНКОМ, VBI) и другие.

Каждое выступление — это не теоретический доклад, а конкретные кейсы, данные и рекомендации, адаптированные под российский рынок.

Почему стоит пойти лично

Общение с коллегами: офлайн-встреча с более чем 200 специалистами.

Актуальные тренды: возможность увидеть, как рынок реагирует на перемены в экономике и предпочтениях клиентов.

Практический фокус: всё о том, как адаптировать маркетинг и продажи в условиях высокой конкуренции.

Callday.Auto — это не просто конференция, а рабочая сессия для тех, кто хочет понять, как трансформируется автопром и что делать, чтобы не потерять клиента в цифровую эпоху.

Для тех, кто хочет структурно подготовиться к конференции или углубить свои знания в digital-маркетинге, рекомендуем ознакомиться с подборкой лучших курсов по интернет-маркетингу. Эти образовательные программы помогут вам освоить инструменты и стратегии, которые будут обсуждаться на Callday.Auto, и применить их в своей работе с максимальной эффективностью.