Что важнее для российских работников: зарплата, карьера или удобный график?

Исследование SuperJob, проведенное с сентября по октябрь 2024 года, показывает, что россияне готовы к смене работы при наличии выгодных предложений. Среди основных факторов, влияющих на решение о переходе, — более высокая зарплата, перспективы карьерного роста и удобный график.

Что заставляет россиян менять работу: цифры и факты

87% участников исследования SuperJob выбрали повышение зарплаты как главный стимул для смены работодателя среди предложенных вариантов.

25% готовы перейти в другую компанию ради карьерного роста.

16% респондентов привлекает более удобный график.

13% ценят близость офиса к дому.

12% ищут интересные задачи, а 11% предпочитают удаленный или гибридный формат работы.

Кто готов к переменам?

Согласно результатам исследования SuperJob:

74% опрошенных рассмотрят предложения с лучшими условиями.

4% готовы перейти в любую компанию, даже без улучшения условий.

7% намерены остаться на текущем месте работы, несмотря на альтернативные предложения.

Мужчины vs женщины: разные приоритеты

Результаты опроса показали различия в подходах к выбору работы у мужчин и женщин:

Мужчины чаще стремятся к повышению в должности и улучшению компенсационного пакета.

Женщины отдают предпочтение удобному графику и близости офиса к дому, что может говорить об ориентированности на баланс работы и личной жизни.

Рынок труда: время соискателей

На фоне рекордно низкой безработицы, которая составила 2,6% в апреле 2024 года, согласно данным Росстата, работодатели вынуждены конкурировать за квалифицированные кадры, предлагая более привлекательные условия. Этот исторически низкий уровень безработицы создает благоприятные возможности для специалистов, ищущих лучшие условия труда.

Как повысить свою ценность на рынке труда

В условиях высокой конкуренции среди работодателей и устойчивого спроса на квалифицированные кадры россиянам, рассматривающим смену карьеры, рекомендуется сосредоточиться на развитии востребованных навыков. Повышение квалификации в областях, таких как информационные технологии, цифровой маркетинг и управление проектами, может значительно повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Важную роль в карьерном развитии играет и личностный рост – навыки коммуникации, управление временем, эмоциональный интеллект. Подборка актуальных курсов по личностному росту поможет выбрать программу для комплексного развития профессиональных и soft skills.