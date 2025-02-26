Claude 3.7 Sonnet: новый ИИ Anthropic, умеющий думать

Компания Anthropic представила Claude 3.7 Sonnet — инновационную модель искусственного интеллекта, которая умеет адаптировать скорость ответа под сложность запроса. Модель стала доступна пользователям в начале недели и работает как на бесплатных, так и на платных аккаунтах, хотя расширенные вычислительные возможности первоначально получат только платные клиенты.

Выбирай: быстро или вдумчиво

Главная особенность Claude 3.7 Sonnet — возможность регулировать время обработки запроса. Пользователи могут получать мгновенные ответы на простые вопросы или запрашивать более детальный и обоснованный анализ для сложных задач.

«Мы стремимся сделать функцию настройки времени ответа интуитивно понятной, чтобы пользователи могли легко выбирать оптимальный режим в зависимости от своих потребностей», — комментирует Майк Кригер, директор по продуктам Anthropic.

На шаг впереди конкурентов

За последние месяцы несколько ведущих ИИ-компаний, включая OpenAI, DeepSeek и xAI Илона Маска, выпустили модели, способные тратить больше времени на формулирование ответов, имитируя человеческий процесс мышления. Однако Anthropic выделяется, предоставляя пользователям явный выбор между скоростью и глубиной ответа.

В то время как генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорил о планах создания ИИ-систем, способных самостоятельно определять необходимое время на обдумывание, Anthropic уже реализует этот подход, одновременно работая над его автоматизацией.

Прозрачность и доверие

Джаред Каплан, соучредитель и научный руководитель Anthropic, отмечает: «Предоставляя пользователям возможность видеть процесс обдумывания модели, мы повышаем прозрачность работы ИИ и укрепляем доверие к его ответам».

Майк Кригер добавляет: «Интуитивно понятная настройка времени ответа позволит пользователям эффективно использовать ИИ в различных сценариях, будь то быстрые ответы или глубокий анализ сложных вопросов».

Если вы хотите не только следить за развитием искусственного интеллекта, но и освоить навыки работы с ним, обратите внимание на подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. Здесь вы найдете программы разного уровня сложности — от базовых введений в ИИ до специализированных курсов по нейросетям, машинному обучению и работе с новейшими моделями, включая те, что используют технологии, подобные Claude 3.7 Sonnet. Изучение этих курсов поможет вам не только расширить кругозор, но и получить практические навыки, востребованные на современном рынке труда.