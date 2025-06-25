CRM-маркетинг на старте трансформации: в Москве пройдёт отраслевая конференция для digital-специалистов автосегмента
В Москве состоится офлайн-конференция, ориентированная на CRM-маркетологов, digital-команды и руководителей программ лояльности, работающих в автомобильной отрасли. Участие в мероприятии примут представители брендов, агентств, автодилеров, сервисных сетей, магазинов автокомпонентов и АЗС. Цель события — обсудить вызовы цифровой трансформации и представить эффективные инструменты для омниканального взаимодействия с клиентами.
Организаторами выступили команды, стоящие за проектами «Маркетинг и кутёж» и WE ARE CRM, зарекомендовавшими себя в профессиональной среде как авторитетные платформы для обмена опытом и обсуждения актуальных трендов в области маркетинга и коммуникаций.
Практика, кейсы, обсуждение решений
Конференция рассчитана на специалистов, которые отвечают за управление клиентским опытом: от построения стратегий CRM и CVM (customer value management) до внедрения программ лояльности и омниканальных коммуникаций. На повестке — реальные кейсы из индустрии, современные подходы к аналитике, интеграции цифровых каналов и удержанию клиентов.
В числе ключевых тем:
- оптимизация CRM-стратегий в условиях нестабильного рынка;
- автоматизация коммуникаций в e-commerce-сегменте;
- развитие программ лояльности на основе поведения потребителей;
- использование CDP (Customer Data Platforms) в автосервисе и ритейле;
- кросс-канальное взаимодействие в дилерских и дистрибьюторских сетях.
Состав спикеров и экспертов
Программный комитет конференции включает признанных специалистов из автомобильного и digital-бизнеса:
- Евгения Лезговко, руководитель направления маркетинга холдинга «СБСВ-КЛЮЧАВТО»;
- Алексей Кучеренко, руководитель по CRM-коммуникациям в Avito Авто;
- Олег Позняков, руководитель производства в агентстве Dau Relationship Marketing;
- Никита Швецов, независимый эксперт по CRM в автомобильной индустрии.
Их участие гарантирует, что программа будет построена на реальных задачах бизнеса, с упором на применимость решений и обмен практиками.
Для кого это мероприятие
Конференция станет полезной площадкой для:
- CRM-маркетологов из автомобильных брендов, агентств и торговых сетей;
- руководителей digital-команд и программ лояльности;
- менеджеров по омниканальному маркетингу;
- специалистов платформ CDP и автоматизации;
- представителей дилеров, автосервисов, магазинов шин и автокомпонентов.
Это событие особенно ценно для тех, кто стремится внедрить новые подходы к управлению клиентским опытом, повысить эффективность коммуникаций и усилить лояльность аудитории в условиях высокой конкуренции.
Формат участия и организационные детали
Конференция пройдёт в оффлайн-формате. Регистрация откроется с 11:00, основная программа запланирована на период с 12:00 до 17:00. В рамках события предусмотрено живое общение с экспертами, возможность задать вопросы по завершению докладов, нетворкинг с участниками и стенды партнёров.
Организаторы также предлагают опции участия для корпоративных партнёров: размещение брендированных стендов, проведение активностей, интеграции в программу.
Ключевые особенности формата:
- Живое общение и кейсы от практиков.
- Без онлайн-трансляции — только личное присутствие.
- Доступ к сообществу CRM-специалистов.
- Возможность установить прямые контакты с лидерами digital-направлений.
- При необходимости — сертификат участия.
Мероприятие подойдёт как опытным специалистам, так и тем, кто только осваивает современные подходы к управлению клиентскими коммуникациями. Это шанс расширить кругозор, сопоставить практики разных компаний и получить рабочие инструменты, которые можно внедрить в своей команде уже сейчас.
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