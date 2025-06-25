CRM-маркетинг на старте трансформации: в Москве пройдёт отраслевая конференция для digital-специалистов автосегмента

В Москве состоится офлайн-конференция, ориентированная на CRM-маркетологов, digital-команды и руководителей программ лояльности, работающих в автомобильной отрасли. Участие в мероприятии примут представители брендов, агентств, автодилеров, сервисных сетей, магазинов автокомпонентов и АЗС. Цель события — обсудить вызовы цифровой трансформации и представить эффективные инструменты для омниканального взаимодействия с клиентами.

Организаторами выступили команды, стоящие за проектами «Маркетинг и кутёж» и WE ARE CRM, зарекомендовавшими себя в профессиональной среде как авторитетные платформы для обмена опытом и обсуждения актуальных трендов в области маркетинга и коммуникаций.

Практика, кейсы, обсуждение решений

Конференция рассчитана на специалистов, которые отвечают за управление клиентским опытом: от построения стратегий CRM и CVM (customer value management) до внедрения программ лояльности и омниканальных коммуникаций. На повестке — реальные кейсы из индустрии, современные подходы к аналитике, интеграции цифровых каналов и удержанию клиентов.

В числе ключевых тем:

оптимизация CRM-стратегий в условиях нестабильного рынка;

автоматизация коммуникаций в e-commerce-сегменте;

развитие программ лояльности на основе поведения потребителей;

использование CDP (Customer Data Platforms) в автосервисе и ритейле;

кросс-канальное взаимодействие в дилерских и дистрибьюторских сетях.

Состав спикеров и экспертов

Программный комитет конференции включает признанных специалистов из автомобильного и digital-бизнеса:

Евгения Лезговко, руководитель направления маркетинга холдинга «СБСВ-КЛЮЧАВТО»;

Алексей Кучеренко, руководитель по CRM-коммуникациям в Avito Авто;

Олег Позняков, руководитель производства в агентстве Dau Relationship Marketing;

Никита Швецов, независимый эксперт по CRM в автомобильной индустрии.

Их участие гарантирует, что программа будет построена на реальных задачах бизнеса, с упором на применимость решений и обмен практиками.

Для кого это мероприятие

Конференция станет полезной площадкой для:

CRM-маркетологов из автомобильных брендов, агентств и торговых сетей;

руководителей digital-команд и программ лояльности;

менеджеров по омниканальному маркетингу;

специалистов платформ CDP и автоматизации;

представителей дилеров, автосервисов, магазинов шин и автокомпонентов.

Это событие особенно ценно для тех, кто стремится внедрить новые подходы к управлению клиентским опытом, повысить эффективность коммуникаций и усилить лояльность аудитории в условиях высокой конкуренции.

Формат участия и организационные детали

Конференция пройдёт в оффлайн-формате. Регистрация откроется с 11:00, основная программа запланирована на период с 12:00 до 17:00. В рамках события предусмотрено живое общение с экспертами, возможность задать вопросы по завершению докладов, нетворкинг с участниками и стенды партнёров.

Организаторы также предлагают опции участия для корпоративных партнёров: размещение брендированных стендов, проведение активностей, интеграции в программу.

Ключевые особенности формата:

Живое общение и кейсы от практиков.

Без онлайн-трансляции — только личное присутствие.

Доступ к сообществу CRM-специалистов.

Возможность установить прямые контакты с лидерами digital-направлений.

При необходимости — сертификат участия.

Мероприятие подойдёт как опытным специалистам, так и тем, кто только осваивает современные подходы к управлению клиентскими коммуникациями. Это шанс расширить кругозор, сопоставить практики разных компаний и получить рабочие инструменты, которые можно внедрить в своей команде уже сейчас.

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