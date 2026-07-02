Если вы или ваш ребёнок собираетесь поступать по целевой квоте в 2026 году, правила игры изменились сильнее, чем кажется на первый взгляд. Отказаться от договора «по-тихому» после первой сессии больше не получится — вуз имеет право отчислить в любой момент обучения, а вместо привычного штрафа теперь придётся возмещать полную стоимость учёбы. Для будущих врачей и провизоров сверху добавили двукратный штраф.

Минобрнауки разослало вузам разъяснения о приёме на 83 140 целевых мест — и за сухими формулировками скрывается разворот всей логики целевого набора. Теперь абитуриент выбирает не абстрактную «квоту», а конкретного работодателя, регион и профессиональную траекторию на годы вперёд.

Кого касается: только граждане РФ и только по чёткой процедуре

Первое ключевое ограничение — гражданство. Договор о целевом обучении с 2026 года могут заключать исключительно граждане России. Иностранные студенты, даже те, кто уже учится в российских вузах, под правило не подпадают. Право участвовать в целевом наборе теперь связано не только с баллами ЕГЭ и выбором заказчика, но и с юридическим статусом.

Второе — процедура подачи. Через отдельные информационные системы вузов подать заявление уже нельзя, эта опция упразднена. Остались три канала: «Госуслуги», лично в приёмной комиссии и по почте. Предложения от заказчиков собраны на портале «Работа России» в разделе «Предложения целевого обучения» — именно там абитуриент видит, какие организации готовы взять его на конкретный целевой договор.

Что изменилось внутри договора: срок больше не защищает

Главное изменение, о котором молчат официальные пресс-релизы, касается расторжения договора. Раньше «окно безопасности» было привязано к периоду до первой сессии — студент мог отказаться от обязательств почти без последствий. Теперь срок значения не имеет. Если студент отказывается от целевого договора на втором курсе, третьем или перед самым выпуском — вуз вправе отчислить его или перевести на платное обучение при наличии свободных мест.

Финансовая ответственность тоже переписана. Универсальный штраф как отдельная санкция больше не применяется — вместо него абитуриенту придётся компенсировать затраты на обучение. То есть государство возвращает себе то, что вложило в бюджетное место. Исключение сделано только для медиков и провизоров: они, помимо компенсации, платят штраф в двукратном размере.

83 140 мест: где больше всего целевых квот

Масштаб реформы виден по цифрам. 83 140 мест выделено на целевой приём в 2026 году. Распределение по уровням: более 35 тыс. — на бакалавриат, 26 тыс. — на специалитет, 4 тыс. — на магистратуру, 16 тыс. — на программы подготовки кадров высшей квалификации.

По направлениям структура ещё показательнее:

более 33,8 тыс. мест — здравоохранение и медицинские науки.

19,5 тыс. — инженерные специальности.

13,5 тыс. — педагогика.

9,3 тыс. — сельскохозяйственные науки.

Остальное — общественные, математические, естественно-научные, гуманитарные направления, искусство и культура. Другими словами, целевой набор сосредоточен там, где у государства и регионов есть устойчивый кадровый дефицит.

Медицина и ординатура: самый жёсткий сценарий

Отдельная история — бюджетные места в ординатуре. С 1 марта 2026 года они становятся целевыми полностью. Выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трёх лет с наставником в медучреждениях системы ОМС. Не выполнили обязательства — возмещайте затраты на обучение.

Более того, поступление на бюджетное место в ординатуре возможно только при заключении целевого договора с медучреждением. Если договора нет — вуз может отчислить ординатора или перевести на платное. Единственное послабление: обязанность снимается, если до окончания обучения так и не поступило предложений от работодателей. Подписать целевой договор поступающие в ординатуру должны до итоговой аттестации.

Что об этом говорят эксперты

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отмечает: «Детализация квот подтолкнёт университеты и работодателей к более серьёзным переговорам, но интересы студентов не всегда идут в одном направлении с рынком труда. Абитуриент получает понятную траекторию, но одновременно заранее ограничивает свободу выбора после выпуска.»

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин считает, что детализация квот в первую очередь нужна работодателям — так им проще планировать кадры и отбирать сильных абитуриентов. Начальник отдела организации приёма ИТМО Алексей Итин добавляет: работодателям теперь недостаточно просто разместить предложение на «Работе России», нужно активно привлекать поступающих.

Что делать читателю: три вопроса перед подписанием

Перед тем как выбирать целевое обучение, стоит задать себе три вопроса: подходит ли мне выбранная профессия на 5–7 лет вперёд, готов ли я работать у конкретного заказчика после выпуска и в конкретном регионе, понимаю ли я, во сколько мне обойдётся отказ от договора. Если хотя бы на один ответ звучит «не уверен» — целевая квота, скорее всего, не ваш инструмент.

Для абитуриентов и их родителей главный практический шаг сейчас — это баллы ЕГЭ. Целевая квота идёт отдельным конкурсом, но проходной балл там всё равно есть, а у сильных заказчиков — в медицине, инженерии, педагогике — он бывает выше, чем на общем бюджете. Именно баллы определяют, получится ли вообще претендовать на целевой договор с достойным работодателем, а не соглашаться на первое попавшееся предложение с портала «Работа России». Курсы подготовки к ЕГЭ помогают выйти на нужный уровень по профильным предметам — математике, химии, биологии, обществознанию, физике — и оценить свои реальные шансы до подачи документов, а не после. На KursHub можно сравнить программы подготовки по формату, длительности и стоимости, чтобы выбрать подходящий вариант под конкретное направление и вуз.

Главное: меньше неопределённости — выше цена ошибки

Целевой приём стал прозрачнее: абитуриент видит заказчика, регион, программу и количество мест. Но плата за эту прозрачность — жёсткость. Договор больше не «разморозить» после первой сессии, финансовая ответственность привязана к реальной стоимости обучения, а для медиков добавлен двукратный штраф. Целевая квота из «удобного способа получить бюджет» превратилась в полноценный карьерный контракт — со всеми плюсами и обязательствами такого контракта.