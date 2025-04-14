Дело в рекламе: в Санкт-Петербурге пройдёт конференция от Яндекса

16 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция, организованная Яндекс Директом. Мероприятие адресовано предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса, маркетологам, а также всем, кто заинтересован в эффективном продвижении в интернете. Главная тема встречи — как с помощью современных инструментов цифровой рекламы масштабировать бизнес и выстраивать устойчивые стратегии в конкурентной среде.

Ключевые темы: от нейросетей до управления трафиком

Программа конференции охватывает весь цикл работы с интернет-рекламой: от оценки поведения покупателя до внедрения нейросетевых решений в рутинные процессы. Участники узнают, какие подходы работают в продвижении малого бизнеса, как анализировать конкурентов и какие ошибки чаще всего мешают росту продаж.

Среди выступающих — как представители Яндекса, так и основатели и маркетологи реальных компаний, успешно применяющих цифровые инструменты на практике.

В расписании:

Анализ потребительского пути: как вести клиента к покупке (Игорь Коробков, Яндекс Директ);

Применение нейросетей в маркетинге: автоматизация и делегирование задач (Ася Челован, Яндекс);

Кейсы предпринимателей: создание востребованных продуктов с нуля;

Панельная дискуссия о выборе стратегии в рекламе с представителями бизнеса;

Практические рекомендации по конкурентному анализу (Никита Кравченко, eLama);

Тема устойчивости: стресс-менеджмент в условиях нестабильности (Ирена Понарошку).

Мероприятие ориентировано не только на передачу теории, но и на решение реальных задач: участники смогут задать вопросы экспертам, разобрать свои кейсы и получить рекомендации по улучшению собственных рекламных кампаний.

Кому будет полезно

Конференция подойдёт:

владельцам малого и среднего бизнеса, стремящимся выстроить стабильную онлайн-продажу;

начинающим предпринимателям, которые только планируют запуск рекламы;

маркетологам и специалистам по трафику — для повышения квалификации;

тем, кто рассматривает переход в digital-сферу и ищет входные точки.

Формат события делает его доступным и полезным как новичкам, так и опытным игрокам рынка.

Формат и условия участия

Место проведения: Лахта Холл, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 80

Дата: 16 апреля

Время: регистрация с 10:00, начало программы — 11:00

Формат: офлайн + онлайн-трансляция

Участие: бесплатно (необходима предварительная регистрация)

Участников ждёт:

насыщенная программа с 7 сессиями и дискуссией;

живое общение с представителями бизнеса;

консультации со специалистами Яндекса по рекламе;

развлекательные активности и бонусы;

онлайн-доступ к трансляции для зарегистрированных.

После мероприятия можно будет получить дополнительные материалы и презентации спикеров, а также — при желании — подключиться к дальнейшему обучению в рамках сервисов Яндекса.

Почему это важно

Интернет-реклама давно стала ключевым каналом привлечения клиентов, особенно для малого бизнеса. Однако многие предприниматели сталкиваются с вопросами: как правильно распределить бюджет, как оценить эффективность, какие инструменты действительно работают. Конференция «Дело в рекламе» — это возможность получить ответы напрямую от практиков, задать вопросы и наметить следующий шаг в развитии своего проекта.

Количество мест на офлайн-мероприятии ограничено — организаторы рекомендуют зарегистрироваться заранее. Для всех зарегистрированных будет доступна онлайн-трансляция.

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