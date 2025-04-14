Дело в рекламе: в Санкт-Петербурге пройдёт конференция от Яндекса
16 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция, организованная Яндекс Директом. Мероприятие адресовано предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса, маркетологам, а также всем, кто заинтересован в эффективном продвижении в интернете. Главная тема встречи — как с помощью современных инструментов цифровой рекламы масштабировать бизнес и выстраивать устойчивые стратегии в конкурентной среде.
Ключевые темы: от нейросетей до управления трафиком
Программа конференции охватывает весь цикл работы с интернет-рекламой: от оценки поведения покупателя до внедрения нейросетевых решений в рутинные процессы. Участники узнают, какие подходы работают в продвижении малого бизнеса, как анализировать конкурентов и какие ошибки чаще всего мешают росту продаж.
Среди выступающих — как представители Яндекса, так и основатели и маркетологи реальных компаний, успешно применяющих цифровые инструменты на практике.
В расписании:
- Анализ потребительского пути: как вести клиента к покупке (Игорь Коробков, Яндекс Директ);
- Применение нейросетей в маркетинге: автоматизация и делегирование задач (Ася Челован, Яндекс);
- Кейсы предпринимателей: создание востребованных продуктов с нуля;
- Панельная дискуссия о выборе стратегии в рекламе с представителями бизнеса;
- Практические рекомендации по конкурентному анализу (Никита Кравченко, eLama);
- Тема устойчивости: стресс-менеджмент в условиях нестабильности (Ирена Понарошку).
Мероприятие ориентировано не только на передачу теории, но и на решение реальных задач: участники смогут задать вопросы экспертам, разобрать свои кейсы и получить рекомендации по улучшению собственных рекламных кампаний.
Кому будет полезно
Конференция подойдёт:
- владельцам малого и среднего бизнеса, стремящимся выстроить стабильную онлайн-продажу;
- начинающим предпринимателям, которые только планируют запуск рекламы;
- маркетологам и специалистам по трафику — для повышения квалификации;
- тем, кто рассматривает переход в digital-сферу и ищет входные точки.
Формат события делает его доступным и полезным как новичкам, так и опытным игрокам рынка.
Формат и условия участия
- Место проведения: Лахта Холл, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 80
- Дата: 16 апреля
- Время: регистрация с 10:00, начало программы — 11:00
- Формат: офлайн + онлайн-трансляция
- Участие: бесплатно (необходима предварительная регистрация)
Участников ждёт:
- насыщенная программа с 7 сессиями и дискуссией;
- живое общение с представителями бизнеса;
- консультации со специалистами Яндекса по рекламе;
- развлекательные активности и бонусы;
- онлайн-доступ к трансляции для зарегистрированных.
После мероприятия можно будет получить дополнительные материалы и презентации спикеров, а также — при желании — подключиться к дальнейшему обучению в рамках сервисов Яндекса.
Почему это важно
Интернет-реклама давно стала ключевым каналом привлечения клиентов, особенно для малого бизнеса. Однако многие предприниматели сталкиваются с вопросами: как правильно распределить бюджет, как оценить эффективность, какие инструменты действительно работают. Конференция «Дело в рекламе» — это возможность получить ответы напрямую от практиков, задать вопросы и наметить следующий шаг в развитии своего проекта.
Количество мест на офлайн-мероприятии ограничено — организаторы рекомендуют зарегистрироваться заранее. Для всех зарегистрированных будет доступна онлайн-трансляция.
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