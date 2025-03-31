Яндекс запускает Летние школы: бесплатная путёвка в IT-карьеру

Яндекс открыл набор в бесплатные Летние школы 2025 года. Студенты и начинающие специалисты получат возможность углубить свои знания в различных IT-направлениях под руководством опытных экспертов компании.

Две новые школы для растущего рынка специалистов

В этом году программа пополнилась двумя востребованными направлениями:

Школа обеспечения качества — для инженеров по тестированию, желающих освоить современные методы контроля качества программного обеспечения.Yandex

Школа КИТ (Комплексная Инфраструктурная Технология) — для будущих DevOps и SRE-инженеров, которые научатся эффективно управлять инфраструктурой и обеспечивать надёжность сервисов.

Проверенные временем программы с высоким трудоустройством

Продолжается набор на уже зарекомендовавшие себя направления:

Школа бэкенд-разработки — погружение в тонкости написания кода для высоконагруженных веб-сервисов на Python, Java и C++. Программа включает онлайн-лекции и практику в офисах Яндекса в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.Yandex

Школа разработки интерфейсов — летний интенсив по созданию пользовательских интерфейсов. Занятия проходят офлайн в Москве и Санкт-Петербурге.Yandex

Школа мобильной разработки — программа для разработчиков мобильных приложений, более половины выпускников которой получают предложения о работе. Обучение ведут действующие сотрудники Яндекса.Yandex

Школа менеджеров — курс для тех, кто хочет пройти весь путь создания продукта от идеи до запуска вместе с опытными менеджерами Яндекса, с акцентом на практическое обучение.

Как устроено обучение: теория + реальные проекты

Обучение в Летних школах бесплатное и состоит из двух этапов

Онлайн-этап — лекции и домашние задания, позволяющие участникам систематизировать знания и освоить теорию.Yandex

Офлайн-этап — командная работа над реальными проектами от Яндекса под руководством опытных наставников. Очные занятия проходят в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Важно: Яндекс оплачивает билеты и проживание участникам из других городов.

Три шага к поступлению

Для зачисления необходимо пройти следующие этапы

Предварительная регистрация — оставить заявку на сайте Летних школ.

Выполнение тестовых заданий — после регистрации кандидаты получают ссылку на вступительные задания с алгоритмическими задачами разного уровня сложности.Yandex

Техническое интервью — успешно справившихся с тестовыми заданиями приглашают на интервью, где оцениваются навыки написания кода, знание алгоритмов и структур данных.

Впечатляющие перспективы для выпускников

Статистика трудоустройства впечатляет: от 50% до 70% выпускников каждой программы становятся сотрудниками компании. Студенты, проявившие себя во время обучения, получают предложения о стажировке или работе в Яндексе.

Как стать участником

Желающим принять участие необходимо заполнить анкету на официальном сайте Летних школ Яндекса и выполнить предложенные тестовые задания.Yandex+1Yandex+1

Летние школы Яндекса — это уникальная возможность для молодых специалистов получить ценные знания и опыт, а также сделать первый шаг к карьере в одной из ведущих IT-компаний страны.

Если вы не успеете подать заявку на Летние школы Яндекса или хотите заранее подготовиться к отбору, обратите внимание на подборку лучших курсов программирования онлайн. Там вы найдете образовательные программы по всем направлениям, которые представлены в Летних школах, и сможете заранее освоить необходимые навыки.